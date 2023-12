Le choc vs Lyon, la réaction du club au départ de Friio et Fournier sur la vente OM… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : le choc vs Lyon, la réaction du club au départ de Friio et Fournier sur la vente OM…

OM – Lyon : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Lyon ce soir à 21h à l’occasion du rattrapage du match de la 10e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lyon aura lieu à 21h au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Le groupe de l’OM

Gardiens ; Blanco, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs : Clauss, Murillo, Mbemba, Meïté, Lodi, Soglo, Gigot, Balerdi

Milieux : Veretout, Tika, Nadir, Harit, Ounahi, Gueye

Attaquants : Mughe, Sarr, Aubameyang, Vitinha

Le groupe de Lyon

Gardiens : Lopes, Bengui, Pereira

Défenseurs : Caleta-Car, Henrique, O’Brien, Lovren, Kumbedi, Mata, Sarr

Milieux : Caqueret, Akouokou, Maitland-Niles, Diawara

Attaquants : Lacazette, Baldé, Jeffinho, Kadewere, Moreira, Nuamah, Cherki

Les onze probables

OM :

Lopez

Clauss Mbemba Gigot Lodi

Ounahi Veretout

Sarr Harit

Aubameyang Vitinha

Lyon :

Lopes

Mata, Lovren, O’Brien, Tagliafico

Caqueret, Akouokou

Moreira, Cherki, Nuamah

Lacazette

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Lyon

L’arbitre du match entre l’OM et Lyon seraFrançois Letexier. Il sera assisté par Mehdi Rahmouni et Mikaël Berchebru. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Mikaël Lesage. Les deux arbitres assistants vidéo seront Bastien Dechepy et Hamid Guenaoui.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 0%)

– Température 5°C / ressentie 2°C

– Vent : N 11km/h

– Taux d’humidité : 80%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Lyon en Ligue 1

Victoires de l’OM : 29 Matchs nuls : 40 Victoires Lyon : 36

Déclarations d’avant-match

Gennaro Gattuso : « Quand on regarde cette équipe lyonnaise, c’est difficile de comprendre pourquoi ils sont là au classement. Ils ont de la qualité partout, surtout en attaque. Ils ont beaucoup de qualité, ils ont fait une belle prestation contre Lens. Ils peuvent nous poser des problèmes et nous faire douter. Le match contre Lille peut sembler trompeur. Ils ont battu Rennes. Si on ne fait pas attention et qu’on prend ce match à la légère, le résultat sera négatif. On doit faire le job »

Pierre Sage, le coach intérimaire lyonnais, s’est exprimé en conférence de presse avant le déplacement à Marseille. «On est surtout surpris de jouer ce match dans ces conditions-là, mais c’est comme cela, on ne va pas se victimiser maintenant. Pour moi, c’est très bien de jouer ce très gros match maintenant, face à un adversaire de très haut niveau, l’OM est en forme et on va essayer d’aller les challenger. On attend que le transport soit sécurisé, mais dans le stade, il faudra être imperméable à la situation. On va là-bas avec l’idée de faire un bon match et surtout un résultat. On veut se centrer sur le jeu pour être imperméable au reste. Des joueurs qui ne sont pas dans le groupe souhaitent venir à Marseille pour donner un maximum d’énergie sur le terrain et autour de l’équipe»

Mercato : La réaction de l’OM au départ de Friio à Lyon

Ces dernières semaines, le départ de certains dirigeants nous a fait voir une scène presque inédite : le départ d’une cellule de recrutement d’un club vers un autre. David Friio en faisait partie. Le club n’a pas l’air froissé par ces départs vers Lyon.

Il y a quelques jours maintenant, une partie de la cellule de recrutement de l’Olympique de Marseille a rejoint Lyon. Le départ de David Friio, directeur technique du club durant deux ans a rejoint un club rival ce qui n’a pas vraiment plu à certains supporters assidus sur les réseaux sociaux.

20 minutes a publié un article à ce sujet, plus précisément sur le « mercato » des recruteurs qui a eu lieu très récemment. L’OM a pu réagir à ce sujet et n’avait pas l’air réellement froissé par ce départ vers l’un des clubs rivaux.

« Le football est un marché comme un autre. Ce n’est pas comme si notre directeur général ou notre président filait à Lyon… Là-bas, il y a tout à y reconstruire au sein de la cellule de recrutement, donc c’est normal que ça attire du monde. David Friio rejoint une équipe qu’il avait construite à Marseille, rappelle l’OM. Il ne faut pas le voir comme un échec ou une trahison. Il n’existe pas de clause de non-concurrence, et dès qu’ils sont sur le marché, ces recruteurs sont chassés. Il y avait un besoin de renouvellement chez nous, et leur arrivée à Lyon prouve qu’on n’avait pas misé sur des mecs incompétents. »

Ça m’interpellerait fortement de voir arriver tous ces gars ne représentant pas l’esprit de notre club

« C’est sûr qui si c’est pour nous ramener Konrad de la Fuente cet hiver, ça n’ira pas, glisse ironiquement Richard, un habitué du virage sud lyonnais à 20minutes. La solution de facilité pour ces recruteurs serait de rester sur des pistes déjà lancées à Marseille. Je ne suis pas gêné par ça s’ils s’appuient sur des mecs de caractère, notamment un leader au milieu. C’est sûr que dans un autre contexte, où on serait moins inquiets quant à nos résultats sportifs, ça m’interpellerait fortement de voir arriver tous ces gars ne représentant pas l’esprit de notre club. Là, vu le bordel, tout ce qui pourra contribuer à ce qu’on se restructure est positif, même si c’est avec six mois de retard »

Vente OM : Fournier répond à la rumeur saoudienne !

Cité il y a quelques semaines dans un projet de rachat avec l’Arabie Saoudite, Julien Fournier a expliqué les détails de cette affaire !

Cela fait plusieurs années que le fantasme de voir l’OM sous pavillon saoudien fait rêver certains supporters de l’Olympique de Marseille. Ces derniers ont récemment vu sortir une rumeur impliquant Julien Fournier comme intermédiaire pour l’Arabie Saoudite.

Invité dans l’After Foot sur RMC, l’ancien dirigeant de l’OGC Nice a expliqué qu’il avait bien été contacté pour racheter le club. Il n’était alors qu’un simple preneur d’informations pour un probable racheteur qui avait l’air intéressé. Seulement, Franck McCourt a été ferme.

« Je ne suis pas au courant. Je l’ai lu, mais je n’y suis absolument pour rien. Marseille j’y ai passé douze années, j’ai un attachement particulier pour ce club, cette ville. Pour être transparent avec vous, ce n’est pas ‘Julien Fournier va venir avec les Saoudiens’. C’est qu’à un moment donné, il y a eu quelqu’un qui s’intéressait au club et qui a pris contact avec moi parce qu’il savait que je connaissais l’environnement et pour savoir s’il y avait possibilité de, avoue Julien Fournier à RMC. Je suis juste allé prendre les informations, et le vendeur n’étant pas vendeur, alors il n’était pas question de faire une Ajroudi. Poliment, gentiment mais fermement, il (Frank McCourt) m’a fait dire qu’il voulait garder le club. Quand on aime un club, il ne faut pas aller y mettre le bazar. Si un jour il (McCourt) est vendeur, si quelqu’un vient me voir parce que ça l’intéresse, pourquoi pas. Mais aujourd’hui c’est plus du fantasme qu’autre chose. »