Le directeur sportif de Naples fait le point pour Milik, le clan Laborde ouvre la porte et une piste s’écroule pour Longoria… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de ce jour. Au menu ce dimanche : Le directeur sportif de Naples fait le point pour Milik, le clan Laborde ouvre la porte et une piste s’écroule pour Longoria.

Mercato OM : Le directeur sportif de Naples fait le point sur le dossier Milik !

Cristiano Giuntoli, directeur sportif de Naples fait le point sur la situation d’Arkadiusz Milik pisté par l’Olympique de Marseille. Au micro de Sky Sport, le dirigeant a confirmé que le Polonais était en contact avec plusieurs clubs.

Les rumeurs autour d’une arrivée d’Arkadiusz Milik à l’Olympique de Marseille se multiplient. Ces dernières heures, c’est la Gazzetta dello Sport qui affirmait que l’OM avait formulé une offre de 6M€ pour s’attacher les services de l’attaquant.

Nous savons que son entourage discute avec quelques clubs — GIUNTOLI

Ce dimanche, le directeur sportif de Naples, Cristiano Giuntoli s’est exprimé au micro de Sky Sports. Il a confirmé que Milik était en contact avec d’autres clubs mais que le dossier n’était pas encore finalisé.

« Pour l’instant, il n’y a pas de situation particulière. Nous savons que son entourage discute avec quelques clubs, en espérant qu’ils nous apporteront une solution qui conviendra également au club. » Cristiano Giuntoli – Source : SkySports (03/01/21)

Mercato : Une nouvelle piste s’écroule au poste de latéral droit?

Ces derniers jours, le nom de Timothy Fosu-Mensah a été cité pour épauler Hiroki Sakai au poste de latéral droit. Selon la presse anglaise, le joueur souhaiterait prolonger avec Manchester United…

Le mercato hivernal a ouvert ses portes ce samedi et les rumeurs s’enchaînent. Pour le poste de latéral droit, Pablo Longoria a essuyé deux échecs ces derniers jours : Joakim Maelhe et Bryan Reynolds. Les deux joueurs ont filé vers la Serie A : à l’Atalanta pour le premier et à la Juventus pour le second.

FOSU MENSAH VEUT RESTER A MANCHESTER UNITED

Le Head Of Football de l’Olympique de Marseille pourrait enchaîner un troisième échec avec le dossier Timothy Fosu-Mensah. En effet, le Néerlandais qui n’était pas satisfait de son temps de jeu à Manchester United a refusé les propositions de prolongation de contrat… Une indication sur sa volonté de quitter le club.

Cependant, selon les informations de Manchester Evening News, le défenseur âgé de 23 ans souhaiterait avant tout prolonger son aventure chez les Reds Devils. Les premières conditions dans les propositions de contrat ne lui plaisaient pas mais il semble que la donne a changé. Coup dur pour l’OM qui va devoir se trouver une autre piste à ce poste…

Mercato OM : Le clan Laborde ne ferme pas la porte !

Ce samedi au micro d’Europe 1, Christophe Hutteau n’a pas fermé la porte à un départ de Montpellier de son joueur Gaëtan Laborde.

Avec le dossier Milik, c’est Gaëtan Laborde qui fait partie de la short-list de Pablo Longoria pour le poste de numéro 9 lors de mercato hivernal.

ce n’est pas à exclure. Il n’y a rien de fermé — HUTTEAU

Dans un entretien accordé à Europe 1, l’agent de l’attaquant du MHSC affirme que si le club montpelliérain reçoit une offre, la porte n’est pas fermée à un départ !

» Le vœu premier de Gaëtan est de rester jusqu’à la fin de saison. C’est le plan de carrière qu’on s’était fixé avec le président Laurent Nicollin. Il n’y a pas de velléité de départ cet hiver. S’il reste, ce sera tout sauf une catastrophe car il se sent bien dans ce club, où il continue de progresser, où il prend du plaisir. Maintenant on peut imaginer que le club de Montpellier puisse se dire « s’il y a une offre concrète, je me retrouve dans l’obligation de le vendre ». Cela peut être aussi cette situation-là, ce n’est pas à exclure. Il n’y a rien de fermé. » Christophe Hutteau – Source: Europe 1