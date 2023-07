Le dossier Ndiaye pas terminé, L’OM sur un latéral de l’AS Roma et encore 6 recrues (minimum) attendues Les 3 infos mercato OM de ce jeudi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Mercato OM : Tout est relancé pour Iliman Ndiaye ! Mercato OM: Un latéral droit de Serie A relancé ? L’officialisation de Pierre-Emerick Aubameyang !

Mercato OM : Tout est relancé pour Iliman Ndiaye?

Alors que les négociations continueraient pour Iliman Ndiaye à l’Olympique de Marseille, Sheffield a officialisé l’arrivée de Bénie Traoré, joueur ivoirien qui évoluait en Suède !

En effet, selon l’Equipe, « un retournement de situation inattendu pourrait se produire concernant Iliman Ndiaye. » Alors que ce dernier semblait avoir finalement opté pour une prolongation avec Sheffield, alors qu’il s’était mis d’accord avec l’OM, tout serait relancé.

Le quotidien sportif précise que « pressé de choisir par son entraîneur, Paul Heckingbottom, le milieu offensif se serait un peu précipité et il ne serait plus aussi sûr de sa décision. Le contact a d’ailleurs été rétabli entre l’entourage du joueur et les dirigeants marseillais ces dernières heures alors qu’un accord avait été trouvé en amont sur la base d’un contrat de cinq ans. Une issue favorable est espérée dans les rangs de l’OM, même si ce dossier est jugé encore très complexe. » Il faut dire que Sheffield sera dur en affaire, un montant de 20M€ a été évoqué…

L’OM veut croire à l’arrivée de Ndiaye, mais ça reste compliqué !

Ce mercredi soir, Pierre-Emerick Aubameyang est attendu en Allemagne, où ses futurs coéquipiers sont en stage. Et la possibilité qu’Iliman Ndiaye soit lui aussi marseillais cette saison n’est plus à exclure.https://t.co/pRefTAA47l pic.twitter.com/zxtgs3dsok — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 19, 2023



Sheffield a déjà anticipé le départ d’Iliman Ndiaye ? Foot Mercato expliquait dimanche dans un article que le club anglais était proche de s’offrir Bénie Traoré, joueur de 20 ans qui évolue en Suède à Häcken. C’est finalement officiel pour l’Ivoirien qui a signé un contrat de 4 ans ! Une indication sur l’avenir d’Iliman Ndiaye qui pourrait enfin rejoindre l’OM?

Bénie is a Blade. ⚔️ The Blades have bolstered options ahead of the forthcoming @premierleague campaign. The attacker joins on a four-year-deal from BK Häcken.#SUFC 🔴 — Sheffield United (@SheffieldUnited) July 18, 2023

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Aubameyang est OK, Chelsea demande plus ?

Deux réunions prévues pour Ndiaye?

Sur RMC ce lundi soir dans l’After, Daniel Riolo s’est exprimé sur ce dossier et a expliqué que tout n’était pas fini ! D’après ses informations, des réunions étaient prévues ce mardi matin afin de discuter de l’avenir du joueur. Il pourrait donc y avoir un dernier espoir de le voir fouler la pelouse du Vélodrome !

De l’autre côté, l’OM semble bien avancé sur l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Fabrizio Romano a détaillé ce dossier ce lundi soir en affirmant qu’un accord avec le joueur avait été trouvé et qu’il fallait maintenant convaincre Chelsea de lâcher son attaquant.

Il peut faire des différences en démarrant balle au pied

Patrick Juillard, journaliste sur Europe 1, consultant (RFI, France24, BBC…) et surtout spécialiste du football africain, a bien voulu répondre à nos questions sur Ilimane Ndiaye : « Je crois que cela correspond bien à Longoria ce type de joueur, à la fois créatif et collectif. On aurait pu penser qu’il était fait pour le foot espagnol et là se retrouver sous les ordres de Marcelino je trouve que ça fait plutôt sens. Après il va falloir qu’il se réadapte au jeu très physique de la Ligue 1 mais bon le Championship c’est un championnat très exigeant, très long, qui demande beaucoup d’endurance d’un joueur donc je pense que c’est une bonne école pour tenir le choc en Ligue 1 où on ne lui fera pas de cadeaux. Il n’a pas un physique impressionnant ce joueur donc faudra qu’il tienne la rudesse du championnat français. Mais je pense que c’est un bon choix car il a une assez large palette, il marque, il passe il crée, il peut jouer en appui, il peut faire des différences en démarrant balle au pied. »

Mercato OM: Un latéral droit de Serie A relancé ?

L’une des priorités du mercato est de renforcer les côtés. Si Longoria a trouvé son latéral gauche avec Lodi, il doit maintenant recruter des doublures des deux côtés. Selon Il Messaggero, l’OM serait en pôle pour accueillir le latéral néerlandais de 28 ans Rick Karsdorp, indésirable à la Roma et déjà annoncé à Marseille.

Déjà sur les tablettes de l’Olympique de Marseille il y a quelques mois, le néerlandais de la Roma Rick Karsdorp serait de retour dans les petits papiers de la direction phocéenne selon le journal italien Il Messaggero. La rumeur est donc de retour sur la Canebière alors qu’elle était déjà apparue en novembre dernier après que le joueur se soit brouillé avec son entraineur José Mourinho.

L’OM suivrait toujours la piste du Batave https://t.co/QZMCIxCHJv — Foot Mercato (@footmercato) July 20, 2023

En concurrence avec Clauss ?

A l’époque, l’entraineur portugais avait accusé le latéral de 28 ans formé au Feyenoord d’avoir trahi son équipe suite à une mauvaise performance. Aujourd’hui, Pablo Longoria et son équipe souhaiteraient le recruter pour le mettre en concurrence avec Jonathan Clauss.

Karsdorp, poussé vers la sortie, était arrivé à Rome en 2017 avec une image de joueur à fort potentiel. Depuis, il a eu du mal à s’imposer complètement, la faute aux blessures notamment, hormis entre 2020 et 2022, deux saisons où il a disputé 70 de ses 93 matchs en Série A.

Un gardien, deux latéraux et 3 offensifs à minima !

L’OM va enregistrer sa troisième recrue de ce mercato estival, en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant de 34 ans devrait être suivi par au moins six recrues, d’ici la fin de l’été.

Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang va devenir la troisième recrue olympienne de ce mercato estival. Le Gabonais serait cependant loin d’être le dernier joueur à débarquer à l’OM cet été. Selon Foot Mercato, Pablo Longoria aimerait recruter au moins six autres joueurs, sans compter les départs.

Le club phocéen chercherait : un autre gardien, un latéral droit, un latéral gauche, deux ailiers (droit et gauche) et un nouveau buteur.

Selon Foot Mercato, l’OM veut encore recruter un deuxième gardien, un latéral gauche, un latéral droit, un buteur, un ailier gauche et droit ! Ça nous ferait donc encore 6 recrues d’ici la fin du mercato. En + des Kondogbia, Lodi et Aubameyang ! #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/EUsx3nvBmt — Fabien (@Beye13) July 20, 2023

Pour le poste d’ailier gauche, le nom de Thomas Lemar revient avec insistance depuis quelques jours. L’information a été confirmée par Foot Mercato, qui annonce aussi un intérêt pour la latéral droit de la Roma, Rick Karsdorp, pour devenir la doublure de Jonathan Clauss à droite.

Aubameyang a passé sa visite médiale !

Selon Fabrizio Romano, Pierre-Emerick Aubameyang a passé sa visite médicale en début d’après-midi. Le Gabonais a rejoint ses nouveau coéquipiers en Allemagne hier soir et son arrivée devrait être officialisée par le club dans les prochaines heures. L’ancien stéphanois signera un contrat de 3 ans jusqu’en 2026 avec l’Olympique de Marseille.