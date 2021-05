Le feuilleton Gerson, l’avenir de Lirola, le dossier Adli… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Chaque week-end, Football Club de Marseille vous propose les infos mercato OM de la semaine ! Au programme ce dimanche : Le feuilleton Gerson, l’avenir de Lirola, le dossier Adli.

OM Mercato : Le père de Lirola lâche une bombe sur son avenir !

Devenu l’un des tauliers de l’effectif marseillais cette saison, Pol Lirola est également très apprécié des supporters par son intensité dans son jeu. Et son père a affirmé au journal La Provence que Pol ne se voyait qu’à l’OM…

Arrivé l’hiver dernier sous forme de prêt avec option d’achat en provenance de la Fiorentina, les deux clubs auraient convenu d’une somme de 12M€ pour céder Pol Lirola. Alors que les dirigeants de l’OM voudraient acquérir le latéral espagnol pour un montant moindre, le père du principal intéressé s’est entretenu avec le quotidien La Provence. Et ce dernier l’assure : Pol Lirola veut continuer à l’OM la saison prochaine. Quoiqu’il arrive.

il ne veut entendre parler que de l’OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina – miquel lirola

Le quotidien nous apprend également que la Fiorentina ne serait disposée à céder son joueur une fois avoir trouvé son remplaçant. Enfin, Lirola serait dans le viseur de clubs anglais et italiens, sans pour autant que leurs identités ne soient connues.

« Pol ne pense qu’à une chose, que les clubs s’entendent sur le transfert et qu’il puisse continuer à l’Olympique. Il a d’autres options mais il ne veut entendre parler que de l’OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina » Miquel Lirola – source : La Provence (22/05/2021)

Mercato OM : Une terrible nouvelle à venir dans le dossier Adli ?

Tandis que l’Olympique de Marseille avait dans le viseur l’attaquant du TFC Amine Adli, ce dernier a exprimé son envie de rester au club hier soir au micro de BEin Sports…

Véritable révélation du Toulouse Football Club cette saison, Amine Adli a conclu son exercice en Ligue 2 avec 8 buts et 7 passes décisives. De quoi attirer les convoitises de grands clubs français, tel que l’Olympique de Marseille. Courtisé également par le Bayer Leverkusen et le Milan AC, Amine Adli a été interviewé hier soir après son barrage remporté face à Grenoble pour monter en Ligue 1. Et le joueur offensif a quelque peu refroidi les ardeurs marseillaises sur ce dossier…

J’espère monter mon club en Ligue 1 et si possible découvrir l’élite avec — ADLI

« Je suis sous contrat avec Toulouse. On a une montée à aller chercher et après on verra bien. J’espère monter mon club en Ligue 1 et si possible découvrir l’élite avec, et on verra bien. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Mes agents travaillent sur ça. Il y a un mercato cet été. Je suis à un an de la fin de mon contrat on va discuter » Amine Adli – source : BEin Sports (21/05/2021)

Mercato : Le meilleur latéral de Ligue 2 sur les tablettes de l’OM ?

L’Olympique de Marseille commence depuis de nombreuses semaines à mettre en forme son effectif pour la saison prochaine. Et les dirigeants marseillais ne seraient pas insensibles au profil d’Akim Zedadka selon Foot Mercato…

Désigné meilleur latéral droit de L2 par l’UNFP hier, le défenseur algérien Akim Zedadka a réalisé une saison complète du côté de Clermont Foot. Agé de 25 ans, le latéral a été courtisé par les Girondins de Bordeaux, mais selon Foot Mercato d’autres clubs se seraient également positionnés…

Zadadka courtisé par l’om, mais pas que…

En effet selon le site, plusieurs clubs de Ligue 1 profiteraient de la situation financière délicate des Girondins pour accélérer le dossier. Brest, Montpellier et l’OM sont notamment cités.

Lié jusqu’en juin prochain avec le club clermontois, Akim Zedadka est désormais sous contrat jusqu’en 2022 suite à la montée de Clermont Foot en Ligue 1.

Le chiffre : 1,2M

Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande d’Akim Zedadka serait de 1,2M€.

Mercato : Accord total entre l’OM et Flamengo pour Gerson?

Flamengo et l’Olympique de Marseille seraient parvenus à trouver un accord pour Gerson selon Foot Mercato. Le milieu brésilien devrait s’engager pour 5 ans avec un salaire de 2,7M€ / an !

Depuis plusieurs jours, la rumeur Gerson à l’Olympique de Marseille prend de l’épaisseur. Les deux parties seraient très proches d’un accord selon les informations de Foot Mercato;

UN CONTRAT DE 5 ANS ET UN TRANSFERT A 30M€?

En effet, le club brésilien aurait cédé le milieu de terrain à près de 30M€ au lieu des 35M€ réclamés depuis le début des négociations. L’Olympique de Marseille devrait lâcher 6M€ dès cet été, le transfert étant échelonné sur 4 ans. Flamengo récupérera 20% en cas de revente du joueur.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Mozer explique pourquoi Sampaoli veut Gerson !

Gerson signerait donc un contrat de 5 ans à Marseille avec un salaire d’environ 2,7M€ par saison. Foot Mercato précise qu’il y aura également 2,4M€ de commission au père du joueur. L’imbroglio concernant l’agence G7 Football avec qui le père de Gerson ne souhaite plus travailler devrait rapidement se régler.

🚨Info : L’#OM et #Flamengo proches d’un accord total pour Gerson 🇧🇷. Les derniers détails 👇 💰 Transfert de 24 M€ + 6M€ + 20% d’une future revente

💰 Transfert échelonné sur 4 ans

🆗 Contrat de 5 ans

🆗 Salaire ~2,7M€ / an

SAMPAOLI EVOQUE LE DOSSIER GERSON

« En ce début de mercato, il y a forcément beaucoup d’intérêts partout. Concernant les joueurs sud-américains, je les connais bien ayant travaillé ces dernières années là-bas. Il y a des intentions sur certains joueurs, mais c’est lié à beaucoup de facteurs différents entre les joueurs qui vont rester et ceux qui vont partir. Et cela n’écarte aucune autre option dans les autres marchés différents. La situation de la pandémie a fait qu’aujourd’hui, on se doit de chercher partout dans le monde les profils nécessaires » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/05/21)