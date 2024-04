Le gros casse tête de Gasset ! Mercato, une grande décision prise ? L’UEFA désigne (encore) un arbitre ultra polémique ! Les 3 infos OM de ce mardi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : Le gros casse tête de Gasset ! Une grande décision prise ? L’UEFA désigne (encore) un arbitre ultra polémique !

Le gros casse tête de Gasset !

L’OM se déplace à Lisbonne ce jeudi pour affronter le Benfica en quart de finale aller de Ligue Europa. Pour cette rencontre, Jean-Louis Gasset doit faire avec de nombreux absents, il va devoir bricoler son onze…

Jean Louis Gasset doit faire sans les blessés : Rongier, Meité, Nadir, Sarr et Clauss. Mais pour ce match de Ligue Europa Benfica – OM, Gueye, Onana et Garcia ne sont pas qualifiés ! Le coach olympien se retrouve donc avec un casse tête pour composer son onze, en particulier au poste de latéral droit. Jonathan Clauss absent, Ulisses Garcia non qualifié, il ne lui reste pas beaucoup de solutions…

Selon @lequipe, Chancel Mbemba est l’option la plus crédible pour occuper le côté droit de la défense à Lisbonne, jeudi soir. — OManiaque (@OManiaque) April 9, 2024

Selon l’Equipe, « malgré ses progrès notables à l’entraînement, Murillo devrait quant à lui être trop juste pour reprendre la compétition aussi tôt alors qu’il craignait une saison terminée après son opération des adducteurs en février. Le staff ne devrait de toute façon prendre aucun risque avec l’international panaméen qui pourrait effectuer son retour dans le groupe pour le match retour. » Sans Murillo, l’une des options pourrait être Chancel Mbemba. Le défenseur central est sorti blessé lors du match face au PSG suite à une contusion au genou gauche. Cependant, le quotidien sportif précise que ce dernier « doit encore se tester lors de séances collectives et il devrait revenir sur le terrain avec ses coéquipiers, ce mardi seulement. Le staff entend donc évaluer sa situation au jour le jour avant de prendre une décision définitive quant à sa participation à cette première manche des quarts de finale de la compétition, probablement même jeudi matin. » Une réponse donc le jour du match, et pas vraiment de plan B…

Murillo trop juste, Mbemba espéré ?

Une grande décision prise ?

La saison de l’OM est raté quoi qu’il se passe en Ligue en Europa. Après deux changements d’entraineurs, les joueurs sont pointés du doigt, ils ne répondent pas aux attentes de la direction et un gros ménage pourrait intervenir…

Sur la chaine l’Equipe, le journaliste Bertrand Latour sa livré ses informations sur l’état de l’OM et ce qui attend le groupe cet été. « L’heure est à la colère au sein du club. L’OM a eu trois occasions de recoller et de sauver sa saison. Mais les trois ont été ratées. On fustige le manque de caractère et de leaders. Gasset tire le même constat que Gattuso, il n’y a pas d’âme. (…) Gasset a haussé le ton et a été critique envers son équipe. (…) En interne, hormis Balerdi, Veretout et Aubameyang, plus Meïté quand il était disponible, personne ne donne satisfaction. Cela entraine des réflexions pour l’été prochain pour recruter des joueurs avec du caractère. On ne rêve pas mieux que la 6ᵉ place ».

« En interne, on ne rêve pas mieux que la 6ᵉ place » C’est LA nouvelle rubrique de l’#EDC : Coulisses de @LatourBertrand. Notre journaliste nous livre ses informations exclusives à propos de l’Olympique de Marseille qui traverse une nouvelle zone de turbulence. #EDC #OM pic.twitter.com/he3QpUVaCb — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 8, 2024

Hormis Balerdi, Veretout et Aubameyang, plus Meïté quand il était disponible, personne ne donne satisfaction

Sur les ondes de RMC, l’ancien joueur de l’O.M., Eric Di Meco évoque un recrutement raté sur les deux derniers mercato pour expliquer l’échec du club marseillais.

« Il y a trop d’écart entre les deux équipes sur la qualité du jeu entre Lille et l’OM. Le recrutement estival et hivernal ont été ratés, les choix qui ont été faits sur l’effectif ne sont pas équilibrés, tu as éliminé des joueurs importants pour le vestiaire. A un moment donné tu le payes. Mandanda, Payet, Guendouzi,… Tu t’es coupé de tout ce qui faisait l’ADN de ton club. Même Sanchez ! Il n’était pas là depuis longtemps mais quand tu réussis des coups, il faut les garder, car si tu te débarrasses même des coups réussis… Et là cette année tu t’es malheureusement trompés sur sur une grande majorité de l’effectif. Et puis en plus il n’y a pas d’équilibre dans cet effectif là. (…) Il faut donner une médaille au public qui remplit le stade à chaque match parce que cette année il n’y a rien, » a ainsi déclaré l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco sur les ondes de RMC Sport.

L’UEFA désigne (encore) un arbitre ultra polémique !

L’OM va affronter Benfica ce jeudi en quart de finale aller de Ligue Europa. Le match retour face à Villarreal avait déjà été arbitré par un arbitre contesté, cela va encore être le cas jeudi !

En effet, l’UEFA a choisi de désigner Michael Oliver comme arbitre principal de Benfica OM. Ce dernier avait déjà arbitré l’OM cette saison lors du 3e tour préliminaire retour de Ligue des champions face au Panathinaïkos avec ce fameux penalty très litigieux sifflé contre Guendouzi ! Les supporters marseillais n’ont pas oublié qu’il avait d’abord refusé un penalty pour l’OM suite a une grosse faute sur Guendouzi mais aussi en prolongations il avait annulé un but de Vitinha pour hors jeux alors que Sarr n’était pas du tout hors jeu…

🔹 Michael Oliver 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 a été désigné arbitre pour le quart de finale aller entre Benfica et l’OM. L’arbitre anglais a déjà arbitré l’OM cette saison lors du 3e tour préliminaire retour de Ligue des champions face au Panathinaïkos. #TeamOM #UEL pic.twitter.com/bzRgt1O1k2 — MercatOM (@Mercat_OM) April 9, 2024

Impossible de faire pire comme choix ! En effet, l’arbitre désigné par l’UEFA sera István Kovács. Ce dernier va donc diriger le match de jeudi entre Villarreal et l’OM ! Pour rappel, ce dernier avait été l’arbitre lors du match aller de l’OM lors du 3e tour préliminaire face au Panathinaïkos. Kovács avait notamment sifflé un penalty sur François Mughe et expulsé de manière très sévère Geoffrey Kondogbia…

🔹István Kovács 🇷🇴 sera l’arbitre du match de jeudi entre Villarreal et l’OM ! 🤔 Il avait déja arbitré l’OM lors du 3e tour préliminaire face au Panathinaïkos ou il avait été catastrophique.#VillarrealOM #TeamOM pic.twitter.com/ViTpPJtquy — Infos OM (@InfosOM_) March 12, 2024

L’Olympique de Marseille de Jean-Louis Gasset affrontait hier le Villarreal de Marcelino. Les phocéens ont remporté une belle victoire 4 à 0 contre leur ancien entraîneur. Le match était diffusé en clair sur M6 et les audiences ont été exceptionnelles ! La rencontre a en moyenne rassemblé 2,08 millions de téléspectateurs (11,1% de parts d’audience) selon Médiamétrie, avec un pic à 2,8 millions. Cela signifie une nette progression pour la chaîne, puisqu’en décembre dernier, Brighton-OM (1-0) avait mobilisé une moyenne de 1,8 million de téléspectateurs.

Et (seulement) 1,22 million de téléspectateurs pour Lens-Fribourg (0-0), le match aller du seizième de finale des lensois.

Ce boum d’audience pourrait, on l’espère, inciter le groupe M6 à retransmettre la suite de l’aventure marseillaise dans cette Ligue Europa !

« Ils ont été bons contre une très belle équipe »

Le coach olympien était ravi de la première mi-temps de ses hommes. « La première mi-temps. On avait décidé d’aller les chercher, de mettre de l’intensité pour mettre le public avec nous. On a pratiquement tout fait bien, surtout techniquement. On a fait des renversements de jeu. Dans l’investissement, ils ont été bons contre une très belle équipe. Il faut se rappeler où était Villarreal il y a deux ans. »

Gasset s’est aussi exprimé sur son attaquant Ismaïla Sarr. « Ça va devenir un très grand joueur, il a une vitesse, il est capable de répéter les efforts. Il ne lui manque que ce dernier geste à maîtriser, mais on n’a pas le temps de travailler malheureusement. C’est un petit extraordinaire. »