Mercato OM : Djellit se paye Henrique et milite pour un joueur à son poste !

En s’imposant (0-3) face à l’US Chauvigny, l’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le journaliste Nabil Djellit n’a pas aimé la prestation de Luis Henrique et milite pour une recrue à son poste.

L’Olympique de Marseille s’est qualifié hier soir pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en s’imposant 3-0 face à Chauvigny. Le jeune brésilien Luis Henrique était titulaire lors de cette rencontre mais n’a pas été décisif contrairement à Under et Milik ses compagnons d’attaque. Sur son compte twitter le journaliste de la chaîne l’Equipe Nabil Djellit n’a pas manqué l’occasion de le souligner. « Luis Henrique ne fait pas de différences contre des joueurs de N2. On en est là. 2 ans, 1 but… » a-t-il ainsi commenté sur le réseau social avant de poster la photo d’un certain Youcef Belaïli qui selon lui serait »la solution » à ce poste pour faire des différences.

Rappelons que l’international algérien a été annoncé dans le viseur du club marseillais et qu’il est libre de tout contrat après avoir résilié son bail avec le club qatari Qatar SC.

A lire : Bon plan mercato OM : Kolo Muani, libre en juin et Sampaoli compatible ?

Belaïli avec Milik, ça pourrait marcher – Touhami.B

A lire aussi : Mercato OM : Contacts avec Zubizarreta, profil, compatibilité avec Milik… Un spécialiste nous décrit Belaïli !

Il y a quelques jours le journaliste pour DZ Foot, Touhami.B, nous avait a donné son avis sur Youcef Belaïli.

« Belaïli c’est quelqu’un qu’il faut gérer en dehors du terrain aussi. Ce n’est pas un petit voyou comme il peut y avoir dans certains clubs. Il ne va pas foutre la zizanie etc. C’est un mec qui est un peu déconnecté des responsabilités qu’il a. ll ne va pas être celui qui se donne le plus aux entraînements ou le plus sérieux. C’est ça qu’il faut gérer. On ne va pas dire que c’est une carrière gâchée pour le moment parce qu’il a quand même gagné la Ligue des Champions d’Afrique et une CAN en étant énorme mais il aurait pu avoir une toute autre carrière. Là, ça sonne un peu comme la dernière aventure, la dernière chance de faire quelque chose en Europe. Il va faire 30 ans en mars donc c’est un peu sa dernière possibilité. » Touhami. B – Source : Football Club de Marseille (27/12/2021)