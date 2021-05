Le maillot 2021/2022, pas de Vente OM selon Bouhafsi et le portrait robot du successeur de Thauvin… les 3 infos OM de ce vendredi

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du vendredi 14 mai !

Le maillot 2021/2022 officiellement présenté…

L’Olympique de Marseille vient de dévoiler le nouveau maillot domicile du club marseillais pour la saison 2021/2022. Les club marseillais a ainsi publié une vidéo sur ses réseaux sociaux avec Eric Di Meco révélant la future tunique blanche et bleu des marseillais. Une video immédiatement devenue virale…

« 𝗟𝗮 𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲, 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝘂 𝗻’𝗲𝘀 𝗽𝗮𝘀 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝘀𝗲𝘂𝗹, 𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻𝘀, 𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗼𝘂𝘁 : 𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲 💙 » 💬 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗗𝗶 𝗠𝗲𝗰𝗼 @pumafootball │ #MarseilleDansLeSang pic.twitter.com/vqXb108zC8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 14, 2021

Le site spécialisé dans les maillots Footy Headlines avait dèjà dévoilé des nouvelles images de ce qui semblait être la prochaine tunique domicile des joueurs de l’Olympique de Marseille. En effet, une première photo sur laquelle Milik, Payet ou encore Kamara posaient avec cette tenue avait fuité sur les réseaux sociaux il y a quelques jours.

⚠🇫🇷⚪🔵 BREAKING – Official Pictures: Olympique Marseille 21-22 Home Kit Leaked: https://t.co/aXulYdEXc2 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 11, 2021

Alors que le maillot n’a toujours pas été officialisé par Puma, certains supporters et spécialistes sont déjà partagés sur la qualité de la prochaine tunique marseillaise.

la qualité du tissu a l air dégueulasse.. qd tu vois les derniers maillots Adidas 😮😮 une trame superbe … ca devrait être un minimum pour un teeshirt à 100€… — moatys (@moatys) May 11, 2021

Pas mal cette tenue de l’OM… mieux que la nouvelle du PSG … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 11, 2021

Pas de vente selon Mohamed Bouhafsi

Le journaliste de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, s’est exprimé lors d’un live organisé sur Facebook. Ce dernier a notamment répondu aux questions sur la vente de l’Olympique de Marseille. Selon lui, la vente du club marseillais n’est pas du tout d’actualité. Il a ainsi tenu faire une grosse mise au point sur ce sujet brûlant

des moyens supplémentaires pour recruter

« Je vais mesurer chacun de mes propos car c’est un sujet qui est tellement important pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Ça me permet aussi de m’expliquer. J’ai lu tellement de choses sur la vente de l’Olympique de Marseille, tellement de bêtises. j’ai lu que l’on avait des informations et qu’on ne les sortait pas. Ça fait onze ans que je suis dans le foot, jamais personne ne m’a demandé de ne pas siroter une info aussi importante. Dire qu’il y a une exclusivité qu’on ne puisse pas sortir l’info ou que Image 7 ( l’agence qui gère la communication de McCourt, ndlr) bloque, c’est une terrible bêtise. N’écoutez pas ces gens là car c’est de la bêtise sans nom…Je ne critiquerai jamais un journaliste, chacun dit ce qu’il veut. J’ai entendu dire que l’OM était vendu en février, en mars, puis en avril, et maintenant avant fin mai. Ce que je peux dire en mon nom et au nom de RMC Sport, c’est que l’on a aucune information sur une vente de l’OM. On a passé de multiples appels et aucun élément ne nous est remonté allant dans le sens d’une vente. On verra bien ce qui se passera avant le 31 mai… » Mohamed Bouhafsi – Source : RMC Sport

Sampaoli et le profil du succésseur de Thauvin

Florian Thauvin va quitter l’OM cet été à la fin de son contrat, ce dernier va rejoindre les Tigres de Gignac au Mexique. Reste à savoir quel profil souhaite voir débarquer Jorge Sampaoli pour le remplacer. Il cherche un joueur décisif mais aussi avec le sens du collectif dans le système qu’il va mettre en place.

Thauvin a un profil d’ailier, il nous faut un profil conforme au système, qui peut jouer le un contre un et capable de marquer. Un profil qui pourra jouer collectivement dans le systeme… » Jorge Samapoli – source : Conférence de presse (14/05/2021)