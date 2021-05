Mercato OM : OK, Thauvin est « bidon » en ce moment, mais Maleville ne veut pas le fracasser !

Florian Thauvin a décidé de quitter l’OM pour rejoindre les Tigres de l’ancien olympien André Pierre Gignac. Son départ est très commenté et contrairement à une partie des supporters marseillais, René Maleville ne veut pas oublier ce qu’a apporté l’ailier international…

Sur Radio Star, René Maleville a donné son avis sur Florian Thauvin. Il concède que l’international français est actuellement mauvais mais il veut retenir les belles saisons et les efforts financiers consentis par l’ancien bastiais au moment de revenir de Newcastle…

Bon vent Florian.

Les Français ont la mémoire courte mais moi je suis Marseillais https://t.co/0yGIQUALnc — René Malleville (@renemalleville) May 11, 2021

Thauvin voulait absolument venir. Il nous a apportés beaucoup — Maleville

« Tout ce qu’il nous a apporté… Je ne vais pas critiquer Thauvin par rapport aux quelques matchs bidons, en bois qu’il a faits ces derniers temps. On dit que les Français ont la mémoire courte, mais je ne suis pas Français, je suis Marseillais. Thauvin, il est venu et a baissé son salaire pour venir à l’OM. Il voulait absolument venir. Il nous a apportés beaucoup. Ces derniers temps, il est bidon, mais je n’ai pas envie de le fracasser comme il peut être fracassé sur les réseaux sociaux ». René Malleville – Source: Radio Star (11/05/2021)

JE SUIS MARSEILLAIS À VIE ET JE DONNERAI TOUT POUR MON CLUB DE CŒUR JUSQU’À LA DERNIÈRE MINUTE ! – THAUVIN

A LIRE AUSSI : Mercato : Germain va quitter l’OM et donne un indice sur son futur club !

«Les amis , ce n’est pas encore l’heure de vous dire au revoir … il nous reste 3 matchs et une qualification européenne à aller chercher !! Je suis marseillais à vie et je donnerai tout pour mon club de cœur jusqu’à la dernière minute ! ALLEZ L’OM» Florian Thauvin – Source : Twitter (07/05/2021)

Interrogé au micro de Canal + sur la décision de Florian Thauvin de quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre les Tigres de Monterrey, l’agent Bruno Satin a a affirmé que les clubs européens n’étaient pas disposés à s’aligner sur les émoluments proposés par les mexicains.

A LIRE : Le point sur les contrats avant le grand ménage de ce mercato estival

LES GRANDS CLUBS QUI ONT ÉVOQUÉ LE NOM DE THAUVIN, ILS N’ÉTAIENT PAS PRÊTS À LUI DONNER ÇA — SATIN

« On ne peut pas parler d’Eldorado, mais le Mexique est un vrai pays de football. En temps normal, c’est-à-dire hors Covid, ce sont des stades pleins tout le temps, c’est une passion débordante pour le football. Et on l’oublie souvent, mais ce sont des joueurs professionnels de football et ‘professionnel’, ça veut dire qu’on joue pour de l’argent. Donc si vous recevez une très bonne proposition, vous devez l’étudier. En tout cas, les grands clubs avec lesquels j’ai parlé et qui ont évoqué le nom de Thauvin, ils n’étaient pas prêts à lui donner ça. Si c’est ce qui explique son départ au Mexique ? Voilà » Bruno Satin – source : Canal + (07/05/2021)