Le mercato de Thauvin, ce coach voulu par Di Meco et le constat de Lopez… les 3 infos OM de ce mardi

Un contrat long pour faire changer d’avis Thauvin ?

Florian Thauvin vit-il sa dernière saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille ? Son contrat se terminera en juin 2021. Il pourra choisir le club de son choix dès le mois de janvier prochain. Un départ libre serait une véritable catastrophe sur le plan financier pour l’OM. Selon les informations du journal l’Equipe les dirigeants olympiens auraient bien entamé des discussions avec l’ancien bastiais. Seule une proposition de contrat sur le long terme pourrait convaincre l’attaquant marseillais de rester précise le quotidien sportif.

Nul doute qu’il ne manquera pas de propositions dans les semaines et mois à venir. Le Milan AC est notamment un candidat de longue date. Marseille a-t-il aujourd’hui encore les moyens de maintenir le salaire actuel du joueur sur un contrat à long terme ?

Il y a quelques semaines, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria évoqué le dossier de la prolongation de Florian Thauvin :

« Je parle tout le temps d’avoir un patrimoine de club. Florian Thauvin est une part importante de ce patrimoine. Ce serait dur de perdre un joueur important comme lui, dans sa situation, libre de tout contrat. On doit travailler tous ensemble : club, joueur, entourage du joueur, pour trouver la meilleure solution. Le football, c’es toujours trouver des solutions aux problèmes. Arriver à un point de rencontre entre nous tous. Je crois vraiment dans les paroles de Thauvin lorsqu’il parle de continuité »

Pablo Longoria – Source : Téléfoot (20/10/2020)

🔴 EXCLU TELEFOOT « Florian Thauvin est une part importante du patrimoine du club, ce serait dur de le perdre » 🗣️ Les mots très forts de Pablo Longoria pour conserver « FloTov » à l'@OM_Officiel 📺 Un entretien exclusif à retrouver mercredi dans #CultureFoot#telefootlachaine pic.twitter.com/HldKmOxKpU — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) October 19, 2020

Galtier a été formé à Marseille et son rêve c’est d’entraineur l’OM — Di MEco

Christophe Galtier réalise un très beau parcours avec le LOSC. Pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco, la suite logique de sa carrière serait de venir entrainer le club olympien, qu’il rêve de diriger depuis toujours en tant que marseillais.

« Il est très intelligent dans sa manière de communiquer, dans sa manière d’entrainer et de gérer les joueurs. Il a été formé à l’OM, il a joué à l’OM, et son rêve c’est d’entraineur l’OM. Pour moi c’est la suite logique pour Christophe. Ou alors, c’est peut-être d’aller à l’étranger, mais pour ça il faut briller en coupe d’Europe. Si on met Zidane et Deschamps à part, c’est pour moi le meilleur entraineur français actuellement. » Eric Di Meco – Source RMC Sport 02/11/2020

🗣 « Galtier a été formé à l'OM, il est Marseillais. Son rêve, c'est d'entraîner l'OM. C'est la suite logique. » ⚪🔵 Éric Di Meco rend hommage à Christophe Galtier et estime que pour l'actuel coach du LOSC, la « suite logique » de sa carrière sera d'entraîner l'OM. #rmclive pic.twitter.com/42O2A6r4id — Top of the Foot (@topofthefoot) November 2, 2020

Lopez et la rigueur à l’étranger

Maxime Lopez s’est très rapidement adapté à sa nouvelle équipe du côté de Sassuolo où il est prêté cette saison avec une option d’achat qui serait comprise entre 1 et 3 millions d’euros selon le journal l’Equipe. Au cours d’un entretien accordé à RMC Sport, le jeune marseillais explique, comme de nombreux autres joueurs français partis à l’étranger, la différence de rigueur à l’entrainement quel découvre chaque jour.

« C’est surtout la rigueur qui est plus importante. Avec le coach Villas-Boas, j’avais l’habitude, les entraînements étaient quand même intenses et assez longs. Mais ici, en Italie, on peut arriver à 13h et rentrer chez nous à 20h. Le coach ne dit pas: ‘Aujourd’hui, on fait une heure et demie’. Un exercice peut durer une heure s’il n’a pas ce qu’il veut. Les Italiens ont cette rigueur dans la peau. Même en termes de leadership, on sent qu’il y a quelque chose. Ça ne fait même pas un mois que je suis ici et je le ressens. Je commence moi-même à me l’inculquer parce que c’est bien d’arriver à l’entraînement et de mettre cette rigueur. C’est vrai qu’il y a une différence par rapport à la France. »

Maxime Lopez – Source : RMC Sport (02/11/2020)