Le message de De Zerbi aux supporters, c’était chaud avec la reserve et Rabiot parle de son poste… Les 3 Infos OM de ce lundi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi :

De Zerbi adresse un message aux supporters marseillais !

En conférence presse d’après match, Roberto De Zerbi a livré sa réaction après la précieuse victoire de l’OM contre Nantes (1-2) ce dimanche, lors de la 10e journée de Ligue 1. À l’issue d’un match disputé, l’entraîneur marseillais a salué la performance de ses joueurs et leur capacité à rebondir après une semaine difficile marquée par la défaite contre PSG. Le technicien italien a adressé un message aux supporters marseillais.

A lire aussi : FC Nantes – OM : Le GROS COUP AU CLASSEMENT ! ROWE étincelant, GREENWOOD de RETOUR

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

ça m’attriste quand les gens quittent le stade à la mi-temps

« Mes joueurs sont en grande partie nouveaux. On savait ce qui nous attendait, on essaie de construire quelque chose, une équipe forte, on a baissé la masse salariale… » , explique le coach de l’OM avant de poursuivre. « Alors, ce n’est pas parfait au Vélodrome, ça nous affecte beaucoup car on voudrait évidemment avoir de la continuité à domicile et la défaite contre le PSG a été très dure, les joueurs en ont énormément souffert. Mais soit on construit, soit on s’arrête sur un match. On n’est pas encore au niveau espéré, il faut avoir plus de résultats au Vélodrome, plus de personnalité, mais on est deuxièmes, après énormément de changements. Je m’adresse aux gens de Marseille : cette équipe est composée de gens bien, qui ont souffert de la défaite, et ça m’attriste quand les gens quittent le stade à la mi-temps. Mais n’oublions pas que cet OM est né il y a trois mois. » a déclaré l’entraîneur de l’OM, » a ainsi déclaré l’entraineur de l’olympique de Marseille.

A lire aussi : Nantes OM (1-2) Højbjerg : « Je suis fier d’être dans cette équipe ! «

Robinio Vaz, expulsé, et pris à partie !

Jean-Pierre Papin, entraîneur de la réserve de l’OM, a connu une fin de match tumultueuse lors du déplacement à Corte en National 3, samedi dernier. Selon La Provence, la situation est exacerbée par un conflit ouvert entre Papin et Ali Zarrak, responsable du groupe « Pro 2 ». Robinio Vaz visé par des supporters adverses…

L’équipe de la réserve marseillaise a perdu 2-0 dans une rencontre où l’arbitrage a été critiqué. Toutefois, c’est après le coup de sifflet final que les tensions sont montées. Robinio Vaz, jeune attaquant de 17 ans, a eu une altercation avec des joueurs corses. En réponse à la provocation, il a frappé un ballon en direction d’un grillage où se trouvaient des supporters, ce qui a envenimé la situation.

A lire : OM : le double chambrage de Maupay (toujours aussi drôle) !

Le récit d’une fin de match houleuse pour la réserve de l’OM à Corte Battus 2-0 en Corse, Robinio Vaz et ses coéquipiers ont été mêlés à une échauffourée qui a « choqué » les joueurs de l’OM 👉 https://t.co/DzKOWCWxdq#OM #TeamOM pic.twitter.com/z3GaRDi59Y — La Provence OM (@OMLaProvence) November 4, 2024



Environ quarante personnes, qui n’étaient pas des joueurs corses, ont alors pénétré dans le tunnel, provoquant une réaction rapide du staff marseillais pour protéger Vaz. Un membre de l’encadrement a été blessé par un coup au visage. Sans cette intervention, la situation aurait pu dégénérer davantage, comme l’a rapporté une source marseillaise. Finalement, aucun joueur n’a été blessé, mais l’arbitre a expulsé Robinio Vaz ainsi qu’un joueur de Corte, Dume Menozzi, une fois le calme revenu.

Ce type d’incident met en lumière les tensions qui entourent la réserve de l’OM et soulève des questions sur la gestion des conflits au sein du club.

Rabiot revient sur son début de saison

Après cinq ans en Italie, Adrien Rabiot a fait un retour remarqué en Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille (OM). Suite à la victoire 1-2 contre Nantes, le milieu de terrain s’est exprimé en zone mixte sur ses débuts avec son nouveau club.

À 29 ans, l’ex-joueur du PSG a choisi un chemin difficile en rejoignant l’OM, mais il semble déterminé à réussir. Adrien Rabiot a disputé son cinquième match sous le maillot phocéen, il se montre positif quant à son adaptation : « Ça va, je retrouve mes jambes petit à petit. Je suis content d’enchaîner 90 minutes. »

A lire : OM : le double chambrage de Maupay (toujours aussi drôle) !

Communication avec le coach de Zerbi

En zone mixte, Rabiot a expliqué qu’il travaille en étroite collaboration avec l’entraîneur pour optimiser son positionnement au milieu de terrain. « On parle beaucoup avec le coach sur le positionnement avec Pierre (Hojbjerg) et le troisième milieu. Le coach essaie de trouver le meilleur rôle pour chacun », a-t-il déclaré.

Concernant son repositionnement en tant que relayeur droit, Rabiot a indiqué que c’était une décision stratégique de l’entraîneur. « Étant gaucher, j’ai souvent joué à gauche, mais il préfère un droitier à gauche et un gaucher à droite. Cette position me convient aussi, et nous avons beaucoup de liberté sur le terrain », a-t-il ajouté.

Rabiot : « Il y’a des réadaptations et on le disait avec le coach, on a pas mal de joueurs qui viennent de championnats étrangers, de jeunes joueurs qui doivent s’adapter. Le coach a aussi connu autre chose et ne s’attendait pas forcément à ça en Ligue 1. » pic.twitter.com/7y5nSBex4F — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 3, 2024

Nous avons beaucoup de liberté sur le terrain — Rabiot

Rabiot a également souligné l’importance de la réadaptation collective. « Beaucoup de joueurs viennent de l’étranger, il faut s’intégrer. Je reviens moi-même de l’étranger, et le coach découvre aussi un nouveau championnat. Il y a beaucoup de choses à travailler, mais nous sommes actuellement deuxièmes au classement, ce qui est positif », a-t-il conclu.



En somme, Rabiot semble prêt à relever le défi de la Ligue 1 avec l’OM, malgré les ajustements nécessaires pour trouver son rythme. Son expérience et sa volonté d’adaptation pourraient s’avérer décisives pour le club phocéen dans les semaines à venir.