Le message fort suite au drame rue Tivoli, ça se tend avec les supporters et la réponse de Le Bris à Tudor… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Les joueurs et le président ont évoqué le drame qui a frappé Marseille rue Tivoli, des supporters sont venus secouer les joueurs après le match nul 0-0 et Le Bris répond à Tudor…

L’équipe et moi-même, on apporte tout notre soutien — Payet

Sur Prime Vidéo, Pablo Longoria a apporté son soutien aux victimes de la Rue de Tivoli suite à l’effondrement des deux immeubles. Dimitri Payet a fait de même en zone mixte tout comme Jordan Veretout qui a appris la nouvelle après la rencontre.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a affronté Lorient dans le Morbihan pour la 30e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, l’actualité de la ville a été marquée par l’effondrement de deux bâtiments suite à une fuite de gaz. Plusieurs personnes sont encore portées disparues. Pablo Longoria a apporté son soutien avant le match. Dimitri Payet et Jordan Veretout ont été interrogé à ce sujet en zone mixte après la rencontre.

A LIRE AUSSI : Lorient – OM / Tudor : « J’ai vu l’équipe que j’aime, je n’ai rien à dire aux joueurs »

« Je n’aime pas parler avant les matchs mais il y a des circonstances qui… Comme tous les Marseillais on est touché et préoccupé par cette tragédie qui a eu lieu cette nuit à Marseille. On suit toutes les informations qui tombent dans les médias. On voulait faire un message de soutien, pour toutes les familles des victimes de cette tragédie qui a eu lieu dans notre ville. C’est une pensée pour eux et aux blessés dans cette catastrophe. » Pablo Longoria – Source : Prime Vidéo (09/04/23)

🙏 Le message de soutien du président Longoria aux victimes touchées par l’effondrement d’un immeuble à Marseille la nuit dernière. #FCLOM pic.twitter.com/IUw4teoNf0 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 9, 2023

Je n’étais pas au courant ! Courage à tout le monde… — Veretout

« C’est la première chose que j’ai vue ce matin au réveil avec les alertes sur mon téléphone. On a essayé de suivre un peu ça avant l’arrivée à Lorient. Les recherches sont faites pour les disparus, j’espère que l’on retrouvera tout le monde. Le maximum possible. Evidemment que l’Olympique de Marseille, l’équipe et moi-même, on apporte tout notre soutien à ceux qui ont été touchés et ceux qui sont encore dans l’attente ce soir. » Dimitri Payet – Source : Zone Mixte, RMC Sport (09/04/23)

« Il y a deux immeubles qui se sont effondrés à Marseille? Je n’étais pas au courant ! Courage à tout le monde… C’est une triste nouvelle. On est de tout coeur avec les familles et j’espère que l’on pourra encore sauver des personnes et courage à toutes les familles. » Jordan Veretout – Source : Zone Mixte, RMC Sport (09/04/23)

Coup de pression des supporters après le nul 0-0

L’OM n’a réussi à faire mieux qu’un piteux nul 0-0 face au FC Lorient, à la fin du match les supporters marseillais qui ont fait le déplacement sont allés voir Mattéo Guendouzi et le ton est un petit peu monté.

😔 La déception des supporters marseillais après la mauvaise opération de l’OM.#FCLOM pic.twitter.com/lbGQ9zWpMw — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 9, 2023

Les supporters de l’OM sont frustrés après un deuxième match nul consécutif en Ligue 1, après le 1-1 contre Montpellier. Ils sont allés parler avec Guendouzi, Rongier et Mbemba à la fin du match. L’OM n’avance plus et propose des prestations très moyennes, la seconde place semble s’éloigner. En effet, le club olympien est désormais troisième du championnat avec deux points de retard sur Lens.

Le Bris content de provoque de la frustration chez Tudor !

Sur la Chaîne L’Equipe, Régis Le Bris a répondu à Igor Tudor après sa déclaration au micro de Prime Vidéo. Le coach lorientais semble être en accord avec ses principes de jeu et a voulu neutraliser les attaques marseillaises.

La tactique de Régis Le Bris a vraisemblablement gênée Igor Tudor lors de ce match à Lorient. Le coach croate avait expliqué juste après la rencontre au micro de Prime Vidéo que la tactique lorientaise n’était pas propice à proposer du jeu.

A LIRE AUSSI : Lorient – OM : Rongier affiche sa frustration !

« Je ne suis pas content de ce résultat, mais je ne peux rien reproché aux joueurs. On a joué avec une bonne intensité. On s’est bien préparé. On a mis sur le terrain ce que l’on avait travaillé. Mais c’était dans les derniers mètres que la dernière passe, le dernier geste étaient difficiles. Lorient ne voulait pas jouer. Ils sont restés en défense et ont joué en contre. C’est le foot français typique. Je suis satisfait de l’intensité de l’équipe. Je suis content de la manière dont on s’est présenté et de notre football. C’est un match sérieux, mais pour faire la différence il faut arriver à marquer. » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (9/04/2023)

Ça a provoqué de la frustration chez l’adversaire — Le Bris

La Chaîne L’Equipe a pu obtenir la réaction du coach français à celle du Croate. L’entraîneur des Merlus n’a pas souhaité entrer dans des polémiques et a simplement expliqué sa tactique mise en place pour annihiler les phases offensives marseillaises.

💥Igor Tudor : « Lorient ne voulait pas jouer, ils n’ont fait que défendre. C’est un match typique du foot français. »💥 Notre envoyé spécial, @Gio_Castaldi a réussi à avoir la réaction de Régis Le Bris, entraîneur de Lorient. 🐟 pic.twitter.com/T5Ma7Nz36a — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) April 9, 2023

« Je n’en pense pas grand-chose. Chaque équipe a son histoire et on a réussi à faire déjouer Marseille. C’était notre principal enjeu dans la mesure où, à l’aller (3-1), ils nous avaient vraiment mis en difficulté, sur les côtés notamment. Donc là, aujourd’hui, il fallait répondre à ce rapport de force avec un effectif un peu chamboulé. Il fallait qu’on construise quelque chose de nouveau. On l’a construit. Et je remarque que ça a provoqué de la frustration chez l’adversaire. » Régis Le Bris – Source : La Chaîne L’Equipe