Le montant de l’offre d’Ajroudi, les explications de Bernard Tapie, seconde offre de Séville pour Lopez… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi

Tous les soirs à 20h10, FCmarseille vous propose les infos et rumeurs mercato. Au programme ce vendredi : Ajroudi dévoile le montant qu’il est prêt à payer pour racheter le club, Bernard Tapie explique pourquoi c’est « totalement bidon, de A à Z. » et l’offre améliorée de Seville pour Maxime Lopez se rapproche des exigences marseillaises ?

Vente OM : Ajroudi dévoile le montant qu’il est prêt à payer pour racheter le club

Dans un communiqué adressé à la presse, le cabinet de juriste représentant les intérêts de Mohamed Ajroudi révèle même le montant qu’il est prêt à mettre sur la table pour racheter l’OM à Frank McCourt :

« M. Frank McCourt semble avoir tenu parole quand il déclarait en 2016 qu’il investirait 200 millions d’euros dans le club de football puisque 205 millions d’euros ont été dépensés pour l’acquisition de nouveaux joueurs. Par contre les résultats sportifs escomptés n’ont pas été atteints, ce qui a totalement plombé les comptes annuels des trois derniers exercices comptables du Club. Notre client, M. Ajroudi souhaite acquérir l’Olympique de Marseille, idéalement au même coût d’acquisition que celui payé par M. McCourt, montant auquel s’ajoutent toutes les dépenses qu’il a encourues pour les acquisitions de joueurs, ses apports subséquents et surtout, le montant nécessaire à financer la solution avec l’ICFC-UEFA au sujet des pertes annuelles abyssales de ces trois dernières années, lesquelles avoisinent les 202 millions d’euros. » Les représentants de Mohamed Ajroudi – source : communiqué de presse relayé par FootMercato (23/07/2020)

Vente OM : Bernard Tapie explique pourquoi c'est « totalement bidon, de A à Z. »

Après une première dénégation via le compte Twitter de son fils Stéphane, Bernard Tapie a enfoncé le clou. Dans les colonnes de la Provence, le « Boss » a été clair : il ne suivra pas Mohamed Ayachi Ajroudi !

je n’ai jamais cru à ce projet — Tapie

« Mais qu’est ce que c’est que cette histoire ? C’est totalement bidon de A à Z. Y’a rien ! Il y a trois choses à savoir d’emblée. Un, le Franco-tunisien, j’ai dû le croiser trois fois dans ma vie parce qu’il est dans le milieu des affaires, c’est tout. Et la dernière fois, c’était il y a au moins 3 ans. Deux, Boudjellal, je sais qui c’est mais je ne l’ai jamais rencontré. Trois, je n’ai ni la force, ni l’envie de jouer un rôle quel qu’il soit à l’OM. Faudrait quand même être cinglé ! Et puis je n’ai jamais cru à ce projet. Je pense qu’il est temps de fermer ce dossier. Qu’on en finisse. Entre un acheteur et un vendeur, c’est quand même ce dernier qui a la main. S’il n’est pas vendeur, il n’est pas vendeur, point barre. » Bernard Tapie – Source : La Provence, 24/07/2020

Mercato OM : L’offre améliorée de Seville pour Maxime Lopez se rapproche des exigences marseillaises ?

Malgré les dénégations du coach de l’OM (aucune offre concrète n’avait encore été faire), un départ de Maxime Lopez vers Séville reste d’actualité. Très bien renseigné sur le club « Blanquirojo » le site la colina de nervion annonce que des négociations existent entre l’OM et le FC Séville. Un accord serait même proche entre les 2 parties pour le transfert de Maxime Lopez !

10M€ + 2 de bonus pour lopez ?

Le site espagnol annonce que le FC Séville prépare une offre de 10 millions d’euros fixes, plus 2 million de bonus pour faire venir le milieu de terrain olympien. Une offre qui colle aux prétentions de l’OM, qui a initialement refusé une offre à 8 millions. L’Olympique de Marseille en souhaitait initialement 12, et cette nouvelle offre des Blanquirojos pourrait faire réfléchir le président Jacques Henri Eyraud. En cas d’accord final, Maxime Lopez quittera son club formateur après 146 rencontres jouées avec l’équipe première. L’ancien international espoir n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM. Il ne sera pas dépaysé à Séville car il y retrouvera un ancien olympien, Lucas Ocampos. L’argentin milite pour sa venue depuis plusieurs semaines…