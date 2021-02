Le montant d’un départ de Sampaoli, 4 absents importants pour Bordeaux et Thauvin dans la short list… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi: Le montant d’un départ de Sampaoli connu, le point de Larguet avant Bordeaux, Thauvin proche d’un grand club…

Mercato OM : ça se confirme pour le montant d’un départ de Sampaoli !

Mardi, Olivier Gotteland, agent français, spécialiste du football argentin et sud-américain, nous avait confié que sa clause pour quitter l’Atlético Mineiro avant la fin de son contrat (le 31 décembre prochain) était d’environ 800 000 dollars (soit 660 000 euros). Ce vendredi la Provence avance des chiffres similaires. En effet, selon le quotidien local le coût de son départ s’élèverait à 4 000 000 réals, soit un peu plus de 600 000 euros. De plus, Sampaoli disposerait d’un salaire dans les même standards que celui d’André Villas-Boas, soit environ 300 000 euros par mois.

« Jorge Sampaoli dispose d’une grosse cote d’amour au Chili, sélection avec laquelle il a battu l’Argentine en finale de Copa America. ça ne s’est pas bien passé ensuite avec la sélection argentine. On a même raconté que Di Maria et Messi avait repris l’équipe en main à la veille du match face à la France. Même si cela n’a pas été prouvé. Il vient de la province de Santa Fé en Argentine d’où viennent de grands joueurs comme Messi pou Aguero. Il a commencé aux Newells, en Argentine quand tu viens de cette province tu es reconnu. Il aurait une clause pour se libérer de 800 000 dollars. Il est plus adulé au Chili qu’en Argentine suite au mondial raté. On lui a reproché de ne pas avoir adapté son jeu à l’adversaire, mais il y avait aussi un manque de cohésion dans cette sélection. » Olivier Gotteland – source : FCMarseille (09/02/2021)

OM : Larguet confirme trois importants forfaits et un grand retour face à Bordeaux !

Pour Alvaro, Milik et Caleta-Car ils sont restés avec le médecin et Sakai avait une gastro ce matin. Duje avait une gène au quadriceps, il se sont bien mais on préfère le laisser au repos… Amavi est prêt dans sa tête mais quand on a une interruption aussi longue il faut prendre le temps, il a demandé du travail supplémentaire, il sera dans le groupe. Milik, Alvaro et Caleta Car seront forfait pour dimanche. » Nasser Larguet – source : Conférence de presse (12/02/2021)

Mercato OM : « Thauvin ? oui, c’est un des noms… »

Le journaliste Fabrizio Romano a fait le point sur ce poste d’ailier droit recherché par le Milan. Ce dernier a expliqué à Sempre Milan que le club lombard pourrait trancher dès le mois d’avril. Douglas Costa ne serait pas une piste confirmée par contre…

« L’arrivée d’un ailier droit au Milan AC ? En ce qui concerne Douglas Costa, je n’ai rien de confirmé pour le moment. On verra, mais pour l’instant, je n’ai rien. Sur Florian Thauvin, oui, c’est un des noms. Je pense qu’un nouvel ailier droit arrivera cet été. On verra quel sera le nom car nous ne sommes qu’en janvier, donc la décision viendra en avril, vers la fin de la saison, mais Florian Thauvin est très bien vu à Milan. De plus, il est en fin de contrat à Marseille, ce qui représente une grande opportunité pour de nombreux clubs. Maldini a également déclaré que le joueur est apprécié par la direction de Milan, il est donc certain qu’il fait partie des noms… » Fabrizio Romano – source : Sempre Milan (11/02/2021)