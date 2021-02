Mercato OM : Sampaoli, une clause à 800 000 dollars ?

L’OM aurait fait de Jorge Sampaoli sa priorité pour venir remplacer André Villas-Boas. Olivier Gotteland, agent français, spécialiste du football argentin et sud-américain, nous parle de son parcours au Chili et avec l’Argentine.

Sampaoli s’est fait un nom avec la sélection chilienne, il a par contre connu une grosse déception avec l’Argentine en 2018. Depuis, il s’est relancé au Brésil avec Santos et actuellement avec l’Atlético Mineiro. Ce dernier est sous contrat jusqu’en décembre 2021, il disposerait d’une clause de départ de moins d’un million d’euro…

« Jorge Sampaoli dispose d’une grosse cote d’amour au Chili, sélection avec laquelle il a battu l’Argentine en finale de Copa America. ça ne s’est pas bien passé ensuite avec la sélection argentine. On a même raconté que Di Maria et Messi avait repris l’équipe en main à la veille du match face à la France. Même si cela n’a pas été prouvé. Il vient de la province de Santa Fé en Argentine d’où viennent de grands joueurs comme Messi pou Aguero. Il a commencé aux Newells, en Argentine quand tu viens de cette province tu es reconnu. Il aurait une clause pour se libérer de 800 000 dollars. Il est plus adulé au Chili qu’en Argentine suite au mondial raté. On lui a reproché de ne pas avoir adapté son jeu à l’adversaire, mais il y avait aussi un manque de cohésion dans cette sélection. » Olivier Gotteland – source : FCMarseille (09/02/2021)