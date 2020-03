Le non respect du FPF, Sarr pisté en Espagne, et une reprise du championnat en Juillet… Les 3 infos OM de ce jeudi !

L’OM ne va pas respecter le FPF, Sarr ciblé par Séville et la Ligue 1 pourrait se terminer en Juillet… Les 3 infos OM de ce jeudi !

[Info FCM] : L’OM a déjà prévu de ne pas respecter son accord avec le Fair-Play Financier !

Le dossier de l’Olympique de Marseille a récemment été transféré à la chambre de jugement de l’ICFC dans le cadre du fair-play financier. Malheureusement de nouveaux éléments laissent à penser que cette histoire entre l’OM et l’UEFA va se prolonger dans la durée…

Tout d’abord et comme révélé par le journaliste Emmanuel Barranguet (AFP), les sanctions à venir annoncées par l’UEFA début mars concernent bien la saison dernière.

fair-play financier: @OM_Officiel devant la chambre de jugement pour son déficit 2018-19, pas pour la prévision de déficit de 2019-20, la saison n’est pas finie. La sanction ne devrait pas être atomique, pas comme ManCity ou Milan. Plutôt amende ou recrutement freiné. Mais gare! — [email protected] (@EBarranguet) March 5, 2020



Les comptes intermédiaires de la S.A.S.P Olympique de Marseille déposés au greffe du tribunal de commerce de Marseille le confirme. Dans l’accord de règlement signé en juin 2019, l’UEFA avait bien effectué certaines demandes au club concernant la saison 2018/19. L’OM n’est pas parvenu à respecter cette partie des demandes et il ne prévoit apparemment pas de respecter non plus celles exigées pour la fin de saison actuelle…

L’OM prévoit une amende raisonnable de la part de l’UEFA ?

Dans ce contexte de non respect de l’accord de règlement, l’OM semble confiant dans sa capacité à négocier une sanction légère comme indiqué ci-dessous « La société (OM) reste confiante dans le bien fondé de ses positions et continue à mener toutes les actions en son pouvoir pour obtenir gain de cause. »

Si l’amende de 2M€ a déjà bel et bien été provisionnée au 30 juin dernier, l’OM semblerait se préparer à une autre sanction similaire avec une provision d’1M€ au 31 décembre 2019.

Si ces comptes ne sont que partiels et les chiffres avancées dans le cadre du FPF de simples estimations de risques, l’attitude de l’OM ressemble en tout cas à une prise de risque assumée vis-à-vis de l’UEFA…

Mercato : Après Ocampos, le FC Séville pourrait s’offrir un autre joueur de l’OM ?

L’OM devrait être sanctionné par le FPF même si la fin de saison est tronquée et que le mercato estival sera décalé. Pour autant, le club olympien doit vendre et pourrait être tenté de laisser filer un de ses titulaires vers la Liga…

Cette semaine, France Football affirmait que Bouna Sarr serait courtisé par plusieurs clubs et non des moindres. En effet, le latéral droit serait suivi de très près par le Borussia Dortmund et le FC Séville. Une information qui se confirme en Espagne…

8M€ pour le transfert de Sarr au FC Séville ?

SElon le média El Mundo Deportivo, le directeur sportif du club Sévillan, Monchi, verrait d’un bon œil l’arrivée de Bouna Sarr cet été. Il serait considéré comme un remplaçant idéal pour Jesús Navas, qui, à 34 ans, n’a plus le même niveau de performance. De plus, sa position naturelle plus offensive correspond aux exigence du coach Lopetegui. Bouna Sarr, 28 ans et a disputé 32 matchs cette saison entre la Ligue 1, pourrait être transféré pour un montant évalué à 8M€ selon le média espangol…

Bouna Sarr, lateral derecho del Olympique de Marsella, es el objetivo de Monchi para cubrir a Jesús Navas pic.twitter.com/DpfJMCkBnE — UnSevillistaDel93 (@UnSevillista93) March 18, 2020

LFP: Vers une fin de championnat mi-juillet ?

Suite à la réunion tenue par l’UEFA cet après-midi, le conseil d’administration de la LFP s’est réuni ce mardi pour discuter de l’avenir de la Ligue 1…

C’est officiel, l’UEFA a décidé de reporter l’Euro 2020, qui devait initialement se tenir du 12 juin au 12 juillet 2020. Ce mardi, l’instance européenne du football a pris la décision de reporter la compétition à l’été 2021. L’épreuve aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2021. La LFP, c’est aussi réunie afin de discuter de l’avenir du championnat de France, et elle est prête a tout pour aller au bout de la compétition.

Finir le championnat mi-juillet, c’est possible– Quillot

Le directeur général de la LFP s’est exprimé en conférence de presse:

« C’est une option tout à fait possible, de finir le championnat mi-juillet. Lors du dernier conseil d’administration de la Ligue, qui s’est tenu mardi, deux possibilités ont été évoquées : une fin de saison le 30 juin ou mi-juillet. Cette option de la mi-juillet fait aussi partie des suggestions des ligues européennes concernant le calendrier. Objectif 1 finir les compétitions, 2 viser le 30 juin ou légèrement au-delà, 3 s’adapter pour pouvoir aller au-delà du 30 juin, avec des possibilités d’avenants aux contrats des joueurs, en concertation avec l’UNFP. La DNCG peut très bien examiner des clôtures fiscales au 31 juillet » Didier Quillot— Source: L’équipe