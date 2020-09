Le « petit » salaire d’Henrique, Caleta-Car sans offres et des départs à venir… les 3 infos mercato OM de ce mardi !

FCMarseille vous propose tous les soirs les infos OM du jour. Ce mardi, c’est le mercato qui prédomine autour de la conférence de presse de présentation d’Herique. Au menu : Le petit salaire du brésilien, pas d’offres pour Caleta-Car et Longoria prévoir plusieurs départs avant le 5 octobre…

Henrique, gros transfert mais petit salaire !

L’Olympique de Marseille a officialisé la signature du jeune attaquant brésilien Luis Henrique (18 ans). Ce dernier sera présenté à la presse ce mardi. Un média anglais vient de dévoiler les détails de son contrat ainsi que le salaire qu’il percevra à l’OM.

La quatrième recrue estivale de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique, sera présenté ce mardi à la presse. L’ancien joueur de Botafogo a signé un contrat de 5 ans avec le club marseillais vendredi dernier. Le montant de ce transfert serait de l’ordre de 12 millions d’euros. Le media anglais Sportezk vient de dévoiler le salaire et les détails du contrat de néo-olympien.

Au total sur ses 5 années de contrat, en tant compte des primes et bonus à la signature, il devrait percevoir 4 millions d’euros brut. Soit environ 800 000 euros bruts par an. Le salaire mensuel de Luis Henrique devrait donc être d’environ 65 000 euros brut.

La décla :

« La nouvelle recrue (Luis Henrique), j’ai peur qu’on nous raconte des salades. J’ai peur qu’on nous raconte des salades. Parce que ce n’est pas un attaquant mais un milieu droit. Et j’ai peur que l’on nous le survende. Et à l’OM, le problème est que dès qu’un mec signe, on s’enflamme, on attend toujours beaucoup de lui. Et là ça sort déjà le Mbappé brésilien, ce genre de conneries là. Attention, ça aussi ça peut faire mal au club. »

Daniel Riolo – Source : RMC (After Marseille) 22/09/20

Pas d’offres pour caleta car ?

Après une saison pleinement réussie avec le club marseillais, Duje Caleta Car est sans nul doute l’un des joueurs ayant la plus grosse valeur marchande sur le marché des transferts. Quittera-t-il pour autant l’OM d’ici la clôture du mercato le 5 octobre prochain ? Rien n’est moins sûr… En effet, comme le rapporte le journal La Provence, les dirigeants olympiens n’ont pas reçu d’offre à la hauteur pour l’international croate, et ce dernier n’a de toute façon pas l’intention de quitter Marseille cet été.

Villas Boas a anticipé d’éventuels départs

« Tout peut se passer à la fin, les clubs anglais commencent à faire des investissements… » expliquait récemment André Villas Boas. L’entraineur de l’Olympique de Marseille sait qu’il ne pourra retenir aucun joueur en cas d’offre. Le technicien portugais a d’ailleurs anticipé ce scénario en nouant des contacts avec des joueurs qui viendraient compenser chaque départ. Mais avant de parler de départ, encore faut-il recevoir des propositions…

Longoria prévoit des départs !

Pablo Longoria a expliqué que l’effectif marseillais était long, et que plusieurs joueurs pourraient partir (Mitroglou ?). Le nouveau directeur sportif a aussi confié que le marché des transferts commençait à s’agiter à quelques jours de sa fermeture…

On travaille sur quelques sorties de joueurs — Longoria

« On travaille sur quelques sorties de joueurs. C’est un mercato compliqué, il a démarré il y a 10 jours, ça bouge… On a un effectif long, on sera attentifs. »

Pablo Longoria – source : Conférence de presse (29/09/2020)