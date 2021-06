Le prix astronomique de Boga, le déficit de McCourt et Almada s’éloigne… Les 3 infos OM de ce mercredi 9 juin !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée : Boga rêve du club marseillais, le déficit de McCourt, et Almada s’éloigne. Voici les 3 infos OM du mercredi 9 juin !

Mercato OM: La somme astronomique que réclamerait Sassuolo pour Boga

Les noms se multiplient pour le mercato estival de l’Olympique de Marseille. Alors que Jérémie Boga, souhaite quitter Sassuolo cet été, il serait une piste privilégiée de Pablo Longoria. Côté joueur, il serait même très emballé à l’idée de rejoindre l’OM…

Natif de Marseille, où il a évolué sous les couleurs de l’ASPTT avant de rejoindre Chelsea, Jérémie Boga est devenu l’un des meilleurs joueurs de Série A à Sassuolo. Des belles performances, qui incitent les dirigeants italiens à le vendre au prix fort. Alors que les premiers montants annoncés étaient autours des 20 millions d’euros, Sassuolo seraient en fait bien plus gourmand que prévu. Alors que l’ailier arrive en fin de contrat la saison prochaine, son club italien souhaiterait le vendre entre 35 et 40 millions d’euros, d’après La Provence.

Jérémie Boga rêve de l’OM

Toujours selon les informations du quotidien régional, l’ancien joueur de Chelsea rêverait de porter le maillot de l’Olympique de Marseille. Le club olympien ne serait pas le seul club intéressé, puisque le LOSC et Lyon seraient très chauds à l’idée d’engager le natif de Marseille. L’ailier de 24 ans, avait confirmé son départ dans une interview accordée à L’Equipe, dans laquelle il n’exclut aucune porte concernant son avenir :

« Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge mais on ne s’est pas mis d’accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un palier. S’il y a la possibilité de suivre le coach, pourquoi pas. Après, ça ne veut pas dire que je vais le suivre partout. Il faudra voir où il va, ce qu’il se passe en fin de saison. Je ne ferme aucune porte. » Jérémie Boga – source : L’Equipe (21/05/2021)

OM : Ce gros déficit que va devoir combler McCourt…

De retour à Marseille, Frank McCourt s’est rendu à la Commanderie ce mardi. Alors que la pandémie de Covid-19 a touché le monde, l’Olympique de Marseille ne semble pas épargné.

D’après les informations de l’Equipe, l’état-major de l’Olympique de Marseille estime des pertes avoisinant les 60 millions d’euros pour la saison 2020-21, sans compter les ventes de joueurs. Récemment, la DNCG a communiqué les comptes consolidés de la saison 2019-2020 aux instances du foot français, le déficit du club marseillais de la saison passée serait d’environ 97 millions d’euros. Alors comment expliquer une amélioration alors que la pandémie est passée par là ? Les recettes de la Ligue des champions, le prêt garanti par l’État et les aides du gouvernement…

Une source interne au club a même confié au quotidien sportif : « Ces pertes ne nous empêcheront pas d’avoir une équipe très compétitive la saison prochaine. McCourt est un véritable mécène. » Lors de son passage à Marseille en mars dernier, le propriétaire de l’OM s’était montré rassurant concernant les finances olympiennes.

Le prochain mercato ? Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget — McCourt

« L’OM perd plus de 100M€ par an, que faire ? Je ne sais pas d’où vous tirez ces chiffres. Je ne me prononce pas dessus. Mais vous voyez ce qui se passe dans le monde, il y a une pandémie. (…) 370M€ dépensés, un regret ? L’OM est une passion pour moi. C’est beaucoup d’argent mais c’est beaucoup plus que de l’argent pour moi. J’aime ce projet dans le lequel je suis très engagé. Le sport n’est pas du business, de la passion, des victoires. L’OM c’est le meilleur club, dans le meilleur sport, dans la meilleure ville. (…) Le prochain mercato ? Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget. Ce qui est sûr, c’est que vous me verrez plus souvent. Avec le Covid je n’ai pas pu venir lors de ces dernier mois. J’espère que la crise sanitaire sera bientôt derrière nous… » Frank McCourt – source : La Provence (02/03/2021)

Mercato OM: Ça coince pour Almada ?

Alors que le nom de Almada revient avec insistance ces dernières semaines, l’opération pourrait ne pas se faire. Priorité de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain ne donnerait plus de nouvelles.

La venue de Thiago Almada semblait être en bonne voie il y a quelques jours. Son agent était même présent à Marseille, comme l’a annoncé Mohamed Bouhafsi, journaliste RMC, et les deux parties seraient d’accord sur un contrat de 5 ans. Problème, Vélez réclamerait trop d’argent ce qui bloquait l’arrivée du joueur âgé de 20 ans. Mais cette fois-ci, les dirigeants de l’OM seraient confrontés à un nouvel ennui.

L’agent d’Almada était bien à marseille pour rencontrer Pablo Longoria. Comme annoncé par RMC Sport y a quelques semaines le joueur veut aller à l’OM mais il n’y a aucun accord avec Velez ! — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 4, 2021

« Thiago Almada a donné son accord à l’OM ! Un contrat de 5 ans. L’OM a démarre les discussions avec Velez. Problème le club argentin demande au moins 15M€ hors bonus à l’OM pour son espoir courtisé par plusieurs clubs. Longoria a 3 autres pistes dont Adli. » Mohamed Bouhafsi, RMC – Source : Twitter (08/05/21)

Le silence de Thiago Almada

A LIRE : Mercato OM: Accord confirmé avec Guendouzi, négociations entamées avec Arsenal

Alors que le joueur semblait être d’accord pour rejoindre la France, il ne donnerait plus de nouvelles aux dirigeants marseillais, d’après La Provence. Le coach Jorge Sampaoli serait même inquiet de ce silence, alors qu’en interne le scepticisme se serait installé dans les rangs de l’Olympique de Marseille.