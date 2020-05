Le prix que va payer l’OM pour Alvaro, deux joueurs poussés vers l’Angleterre, Caleta-Car toujours pisté… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce samedi : Le prix d’Alvaro, deux joueurs poussés vers la PL et Caleta-Car toujours pisté en Italie…

Mercato OM : Caleta-Car, toujours dans la short list de ce club italien?

Le défenseur central de l’Olympique de Marseille, Duje Caleta-Car a réalisé une saison plus que satisfaisante. Sa côte a augmenté en Europe… Si bien que des clubs s’intéresseraient à son profil. Depuis plusieurs semaines, son nom revient avec insistance à Naples.

Recruté sous l’ère Rudi Garcia, Duje Caleta-Car a montré tout l’étendu de son talent cette saison avec l’Olympique de Marseille. Aux côtés d’Alvaro Gonzalez, l’international croate s’est révélé être un défenseur prometteur, faisant désormais parti des plus grosses valeurs marchandes du club.

Le Napoli ne lâche pas Caleta-Car?

Avec le probable départ de Kalidou Koulibaly, le Napoli cherche un nouveau défenseur pour accompagner Kostas Manolas… Depuis plusieurs semaines, le nom de Duje Caleta-Car est cité pour remplacer le Sénégalais en Serie A.

A LIRE AUSSI : BON PLAN Mercato OM: Un jeune défenseur italien prometteur pour remplacer Caleta-Car

Ce samedi, c’est le site AreaNapoli qui livre la short-list du club entraîné par Gennaro Gattuso. Parmi d’autres centraux de Ligue 1 comme le Brésilien de Lille Gabriel ou Malang Sarr qui évolue à l’OGC Nice, Caleta-Car ne serait pas la priorité. C’est en revanche Robin Koch, joueur de Fribourg qui est en tête de la liste. En Italie, Nikola Milenkovic (Fiorentina), Alessio Romagnoli (Milan AC) sont également pistés.

Mercato OM : Combien va coûter le transfert d’Alvaro?

Après une saison en prêt avec option d’achat à l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez va devenir officiellement un Olympien selon JHE. Combien ce transfert va-t-il coûter?

Ce vendredi, Jacques-Henri Eyraud s’est exprimé auprès de l’AFP. Le président de l’Olympique de Marseille en a profité pour officialiser le transfert d’Alvaro Gonzalez, attendu depuis des semaines !

Le défenseur central espagnol qui était prêté par Villareal avec une option d’achat devrait prochainement signer son contrat avec l’OM, lui qui n’attendait que ça. « Moi, je veux rester ici. L’OM est un club qui correspond à ma façon de penser et à ma façon d’être », avait-il expliqué à Téléfoot il y a quelques semaines.

Transfert entre 4 et 5 millions d’euros

Mais combien ce transfert va-t-il coûter à l’OM? Selon les informations de La Provence, Alvaro devrait signer un contrat de 3 ans (jusqu’en 2023) pour un montant entre 4 et 5 millions d’euros.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Eyraud annonce un premier transfert !

Une bonne nouvelle pour les finances du club puisque l’option d’achat était comprise entre 4 et 8 millions d’euros selon les informations lors de son arrivée en prêt à l’été 2019.

Mercato OM : Deux joueurs proposés en Premier League?

En difficulté financière, l’Olympique de Marseille va tenter de vendre pour environ 60 millions d’euros cet été selon les dernières informations… Pour y arriver, le club tenterait de pousser deux joueurs vers la Premier League.

Ce vendredi, Soccer Link a publié sur son compte Twitter une information sur le prochain mercato de l’Olympique de Marseille. Selon le média, le club ne retiendra personne cet été en cas d’offre alléchante… Pire, la direction pousserait même deux joueurs vers la sortie.

Payet et Thauvin proposés en Premier League?

En effet, Soccer Link affirme que l’OM cherche pour Thauvin et Payet une porte de sortie vers la Premier League afin d’en tirer un bon prix. Si pour le dernier, il laisse un bon souvenir en Angleterre avec son passage à West Ham, Thauvin n’aura pas franchement brillé à Newcastle… Récemment, l’ailier droit s’était d’ailleurs exprimé sur son avenir en affirmant qu’il rester à Marseille.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Eyraud annonce un premier transfert !

« Je reste à Marseille, je te le dis ! Moi je ne rigole pas, je te le dis, je reste. Comme ça le débat est clos. Parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m’en aille? Je vais pas te faire la chanson mais tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Ici je suis bien. En plus j’ai perdu une saison (avec sa blessure, ndlr) et je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça? Pourquoi tu veux que je parte? »

Florian Thauvin à Malik Bentalha – Source : Instagram