Le programme complet des internationaux, un joueur clé du SCO absent et une grosse vente déjà actée ? Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Le programme complet des internationaux de l’OM, un joueur clé d’Angers absent contre Marseille, une grosse vente déjà actée pour Pablo Longoria ?

Internationaux OM : Le programme complet de ce mois de septembre !

À quelques semaines de la Coupe du Monde, les internationaux Olympiens vont aller défendre les couleurs de leurs pays respectifs aux quatre coins du Monde.

Voici le programme complet qui concerne des éléments comme Guendouzi, Harit ou encore Sanchez…

Calendrier des matchs internationaux de nos Olympiens

Mercredi 21 septembre

France U20 : Isaak Touré

Tunisie – France / Amical – 18 heures à Tunis

Belgique U19 : Jelle Van Neck

Albanie – Belgique / Qualification Euro U19 – 16 heures

Suisse U19 : Esey Gebreyesus et Roggiero Nyakossi

Suisse – Grèce / Amical – 18h30 à Colovray

Jeudi 22 septembre

France : Matteo Guendouzi, Jonathan Clauss et Jordan Veretout

France – Autriche / Ligue des Nations – 20h45 au Stade de France

Turquie : Cengiz Ünder

Turquie – Luxembourg / Ligue des Nations – 20h45 à Basaksehir

Vendredi 23 septembre

Bosnie-Herzégovine : Sead Kolasinac

Bosnie Herzégovine – Monténégro / Ligue des Nations – 20h45 à Zenica

Cameroun : Simon Ngapandouetnbu

Ouzbékistan – Cameroun / Amical – Goyang stadium

Chili : Alexis Sanchez

Maroc – Chili / Amical – 21 heures à Barcelone

Maroc : Amine Harit

Maroc – Chili / Amical – 21 heures à Barcelone

Burkina Faso : Issa Kaboré

Burkina Faso – RD Congo / Amical – 17 heures à Casablanca

Les Comores : Aaron Nassur Kamardin et Yakine Said Mmadi

Tunisie – Les Comores / Amical – Orléans

samedi 24 septembre

Sénégal : Bamba Dieng et Pape Gueye

Sénégal – Bolivie / Amical – 19 heures à Orléans

France U20 : Isaak Touré

Tunisie – France / Amical – 18 heures à Tunis

Suisse U19 : Esey Gebreyesus et Roggiero Nyakossi

République Tchèque – Suisse

Amical – 18h30 à Colovray

Dimanche 25 septembre

Turquie : Cengiz Ünder

Îles Féroé – Turquie / Ligue des Nations – 20h45 à Streymoy

France : Matteo Guendouzi, Jonathan Clauss et Jordan Veretout

Danemark – France / Ligue des Nations – 20h45 à Copenhague

Lundi 26 septembre

Bosnie-Herzégovine : Sead Kolasinac

Roumanie – Bosnie Herzégovine / Ligue des Nations – 20h45 à Bucarest

France U20 : Isaak Touré

Club Africain Tunis – France / Amical – 18 heures à Tunis

Mardi 27 septembre

Sénégal : Bamba Dieng et Pape Gueye

Iran – Sénégal / Amical – Vienne (Autriche)

Cameroun : Simon Ngapandouetnbu

Corée du Sud – Cameroun / Amical – Séoul

Chili : Alexis Sanchez

Qatar – Chili / Amical – 19 heures à Vienne (Autriche)

Maroc : Amine Harit

Maroc – Paraguay / Amical – 21 heures à Séville

Burkina Faso : Issa Kaboré

Burkina Faso – Les Comores / Amical – Casablanca

Les Comores : Aaron Nassur Kamardin et Yakine Said Mmadi

Burkina Faso – Les Comores / Amical – Casablanca

Turquie U21 : Bartug Elmaz

Turquie – Georgie / Amical

Belgique U19 : Jelle Van Neck

Belgique – Espagne / Qualification Euro U19 – 15 heures

Suisse U19 : Esey Gebreyesus et Roggiero Nyakossi

Andorre – Suisse / Amical – 18h30 à Colovray

Un joueur clé du SCO Angers absent face à l’OM !

Sofiane Boufal est suspendu pour Angers-OM. La rencontre aura lieu le 30 septembre au stade Raymond Kopa .

Sofiane Boufal suspendu contre l’OM

Coupable d’une exclusion pour un deuxième carton jaune dimanche à Nice, Sofiane Boufal sera suspendu pour la réception de l’OM après la trêve internationale. Le joueur marocain est le joueur offensif le plus en forme de son équipe avec 3 buts et 2 passes décisives en 7 matches ( 4 titularisations).

Cette bonne forme a permis au SCO de se reprendre avec deux victoires consécutives face à Montpellier (2-1) et Nice (1-0) après un début de saison catastrophique avec zéro victoire dans les 6 premiers matches. Les angevins sont actuellement 14èmes de Ligue 1 avec 8 points.

L’Olympique de Marseille devra de son coté faire sans son piston gauche Nuno Tavares, suspendu pour accumulations de cartons jaunes. L’entraineur Igor Tudor sera également en tribune pour la même raison.

Mercato OM : Une grosse vente déjà actée pour Longoria ?

Actuellement prêté à la Juventus Turin, Arkadiusz Milik pourrait s’engager définitivement avec le club Italien. Les dirigeants de la Vieille Dame auraient l’intention de lever l’option d’achat du buteur Polonais.

Les débuts prometteurs d’Arkadiusz Milik à la Juventus Turin semblent avoir convaincu les dirigeants Bianconeri. Le buteur Polonais retrouve des couleurs avec la Vieille Dame. Il a déjà inscrit trois buts sous ses nouvelles couleurs et aurait même pu en compter un quatrième si son but victorieux contre la Salernitana n’avait pas été injustement refusé par l’arbitre. Prêté avec option d’achat par l’Olympique de Marseille, les dirigeants italiens souhaiteraient faire signer Milik définitivement au plus vite. L’option d’achat non-obligatoire fixé à 7 millions pourrait être rapidement levée par la Juventus. L’ancien buteur de l’OM pourrait alors s’engager avec le club Turinois jusqu’en 2026.

🚨 Juventus are planning to make the transfer of Polish striker Arkadiusz Milik permanent.

Milik sait bouger !

L’entraîneur Italien de la Juventus, Massimiliano Allegri a récemment exprimé tout le bien qu’il pensait de sa nouvelle recrue. Il estime que l’attaquant Polonais apporte un plus à son équipe et se félicite de le compter parmi ses joueurs.

« Je peux dire que Bremer est très fort. J’attendais beaucoup de Milik et beaucoup est arrivé. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Milik joue toujours bien au football, il commet toujours le moins d’erreurs possible. Il sait bouger. Rabiot me manque beaucoup aujourd’hui. Beaucoup en discutent, mais Rabiot fait 13-14 bonnes choses par match et pèse toujours sur le terrain. Revenons au point précédent : Rabiot a de la technique et du physique. » Massimiliano Allegri – Source : Il Corriere della Sera

« Je ne comprends pas le départ de Milik ! »

Dans Débat Foot Marseille, Franck Conte a expliqué de pas comprendre le départ de Milik à la Juventus. Il aurait aimé que le buteur Polonais soit plus mis en valeur à Marseille et qu’on lui accorde davantage de confiance.

« Je ne comprends pas le départ de Milik ! On a chialé pendant trois ans parce qu’on n’avait pas de grand attaquant, il y en a un qui arrive, il rentre parfaitement dans le schéma de jeu de Tudor, et on s’en sépare.. Tu as Clauss et Tavares qui mettent des centres de folie, une fois qu’ils vont commencer à toucher Milik, cela aurait pu faire une saison à 20 buts. Et au final tu le vends à qui ? Tu ne le vends pas à Lecce, tu le vends à un grand club de la Juventus… Je suis sur que là bas il va être très bien utilisé et ce sera un super joueur. Et du coup on vend cet attaquant qu’on n’a jamais vraiment rentabilisé » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (25/08/2022)