Le remplaçant de Mandanda trouvé, deux bonnes nouvelles pour Nuno Tavares, encore une offre pour Clauss? Les 3 infos mercato OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Le remplaçant de Mandanda trouvé, deux bonnes nouvelles pour Nuno Tavares, encore une offre pour Clauss?

Mercato OM : Deux bonnes nouvelles dans le dossier Nuno Tavares?

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un piston gauche pour intégrer l’effectif d’Igor Tudor… Selon L’Equipe, le dossier Nuno Tavares est en bonne voie !

La direction de l’Olympique de Marseille avancerait depuis plusieurs semaines sur le dossier Nuno Tavares… D’après La Provence, Pablo Longoria a même été à Londres il y a quelques jours afin de négocier avec Arsenal.

Un accord avec Nuno Tavares?

Ce dimanche, L’Equipe explique dans son édition que l’OM ainsi que le Portugais ont trouvé un accord en vue d’un transfert. Arsenal a même trouvé un joueur à son poste afin de combler ce départ en la personne de Zinchenko qui évolue à Manchester City. Deux bonnes nouvelles pour l’arrivée de Nuno Tavares à l’OM !

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).

Mercato OM : Le remplaçant de Steve Mandanda déjà trouvé?

Steve Mandanda a quitté l’Olympique de Marseille il y a quelques semaines en partance pour le Stade Rennais. D’après L’Equipe, son remplaçant est déjà trouvé !

L’Olympique de Marseille aurait déjà trouvé le remplaçant de Steve Mandanda, parti pour le Stade Rennais il y a peu. D’après les informations du journal L’Equipe, il s’agirait de Ruben Blanco qui devrait débarquer afin de concurrencer Pau Lopez.

Un prêt pour Ruben Blanco?

Le Celta Vigo ne serait pas contre l’idée de le laisser partir en prêt. Ils attendent simplement de trouver un nouveau portier afin d’occuper le poste de numéro 1. L’Espagnol est âgé de 26 ans et mesure 1,88m. Il a signé une prolongation de contrat en juin dernier et est lié avec le Celta Vigo jusqu’en 2027.

Pas un mot, ni de soutien particulier pour Mandanda- Gautreau

Durant l’émission RMC « After Foot », Florent Gautreau, revient sur le départ de Mandanda et s’avoue déçu du manque de soutien envers la « légende du club » qu’est Mandanda, joueur le plus capé entre autre. Le journaliste rappelle que Mandanda ne voulait pas revivre une saison comme la dernière et soupçonne que ce soit Longoria qui le pousserait vers la sortie.

« Mandanda ne voulait pas partir, pour plein de raisons perso, t’imagines quand tu vis 15 ans à Marseille, tout, les enfants, la famille, après c’est des considérations qu’on évoque rarement et qui sont valables pour tout le monde. Mais quand on écoute la conf de Longoria à l’arrivée de Tudor, qui évoque les cas des gardiens, il aurait pu dire « eh bien oui Steve a remis une tête devant… » non il a redit, on repart sur l’idée d’une concurrence entre deux gardiens, donc Mandanda s’est dit : revivre le même cauchemar éventuel sans aucune garantie, cette fois basta j’y vais, je plonge. Donc sachant qu’en plus l’OM veut dégraisser sur ses gros salaires, ceux qui jouent et ceux qui jouent moins, Strootman, Mandanda qui pourrait moins jouer aussi pour éventuellement derrière recruter quelqu’un avec un plus gros salaire, par exemple Depay. Quand Longoria en conf j’ai entendu un peu entre les lignes, entre les mots, pas de soutien particulier ou de message fort sur Mandanda pour dire on veut qu’il reste, on le lui a dit, on en a discuté. Non, je pense que c’est un moyen poli mais un petit peu dur quand tu es une légende entre guillemet du club de partir. » Florent Gautreau Source : RMC (06/07/2022)

Mercato : Une nouvelle offre de l’OM refusée pour cette priorité de Longoria?

Cela fait plusieurs semaines que le nom de Jonathan Clauss est lié à l’Olympique de Marseille. Le RC Lens a refusé une deuxième offre marseillaise pour le joueur.

L’Olympique de Marseille aurait formulé une première offre pour Jonathan Clauss, directement refusée par le RC Lens. D’après L’Equipe, une seconde offre aurait été soumise aux Nordistes qui a également été rejetée.

Une troisième offre en préparation?

Cette dernière était de 6 millions d’euros + 1 million d’euros en bonus. Une troisième devrait bientôt arriver sur la table du club lensois… Un plan B aurait d’ailleurs été activé à ce poste en cas d’échec. Le joueur souhaiterait rejoindre l’OM.

« L’attractivité de l’OM a un peu baissé » – Astier

« Je suis complètement d’accord, il y a un autre tarif pour l’Olympique de Marseille , mais il y aussi un autre élément. L’attractivité de l’OM, aujourd’hui, elle me paraît avoir un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Aujourd’hui, la difficulté, par exemple si on revient sur Jonathan Clauss, je pense qu’il y a peut-être 10 ans en arrière Jonathan Clauss il vient sur les mains à l’Olympique de Marseille. Là, on doit lutter 15 millions, 20 millions. Combien de joueurs, Dries Mertens qui apparemment veut rester à Naples qui fait monter un peu les enchères, j’ai l’impression que notre attractivité, elle a un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Alors, c’est naturel, c’est aussi dû à une absence de compétition européenne régulière, des mouvements d’entraîneurs trop souvent, y a pleins de raisons. Donc, moi si j’étais encore une fois dans la direction sportive de l’Olympique de Marseille, je réfléchirais à comment je deviens attractif indépendamment de l’aspect financier, comment je deviens attractif pour faire en sorte qu’un Jonathan Clauss se dise « je veux aller au Mondial, je veux être en équipe de France, l’Olympique de Marseille me paraît être le club idéal pour faire ça ». Donc plus que remplacer Payet je réfléchirais sur des notions comme ça. » Cyril Astier Source : Football Club De Marseille (11/07/2022)