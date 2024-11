Le retour d’une piste estivale, une rumeur mercato refroidie, quel onze face à Monaco… les 3 infos OM du jour !

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce samedi 30 novembre 2024.

Mercato OM : Le retour d’une piste estivale ?

Piste sérieuse annoncée très proche de l’OM cet été, Kiliann Sildillia serait de nouveau dans le viseur du club phocéen selon l’Equipe.

Le latéral international espoir français de 21 ans, médaillé d’argent lors des derniers JO n’avait pas rejoint l’OM cet été, après pourtant plusieurs semaines de tractation intense, ce qui l’avait mené à redémarrer une saison du côté du club de la forêt noire, le SC Fribourg.

Un début de saison mitigée…

Après son départ à l’OM avorté, celui qui avait disputé 38 rencontres toutes compétitions confondues, n’a disputé que 4 petits matchs avec le club allemand sans la moindre titularisation. La faute notamment à quelques pépins physiques qui l’ont tenu écarté des terrains déjà une bonne partie du temps depuis le début de la saison.

Une piste au poste de latéral droit qui devrait engendrer un départ à ce même poste. En effet, toujours selon l’Equipe, celui qui devrait faire les frais de cette potentielle arrivée du jeune français serait Amir Murillo plus que Pol Lirola. Le panaméen, qui occupe déjà une place d’extra communautaire, serait suivi par quelques clubs européens, intéressés par son profil.

A lire aussi : Mercato OM : « Pogba à Marseille ? Ce n’est pas le bon endroit pour lui ! »

Mercato OM : La rumeur sur un international français refroidie !

Ces derniers jours, plusieurs rumeurs faisaient état d’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’international français Benoît Badiashile (2 sélections). Cependant, selon les informations de Foot Mercato, cette piste semble très peu réaliste.

En effet, le défenseur central de 23 ans, actuellement sous contrat avec Chelsea, a été évoqué comme une piste potentielle pour le club phocéen, en quête d’un défenseur central droit pour le prochain mercato. Une rumeur qui serait donc malheureusement infondée selon Foot Mercato.

Aucun contact avec l’OM

D’après le média spécialisé sur le mercato, aucun contact concret n’a eu lieu entre l’entourage du joueur et l’OM, malgré les rumeurs. De plus, Badiashile, qui a rejoint les Blues en janvier 2023 pour un montant de 38 millions d’euros en provenance de Monaco, serait plutôt suivis par des clubs allemands et italiens. Le média nous informe également que l’ancien monégasque ne semble pas pressé de quitter Londres. Bien qu’il ait connu des hauts et des bas depuis son arrivée, notamment à cause de plusieurs blessures qui l’on déjà tenu éloigné des terrains plusieurs mois, le jeune défenseur resterait concentré sur son avenir à Stamford Bridge.

Benoît Badiashile (Chelsea) intéresse des clubs allemands et italiens. En revanche, pas de contact avec l’OM pour le moment. Il souhaite rester à Chelsea à l’heure actuelle. https://t.co/uNLHEqNLTo — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) November 29, 2024

L’OM, en quête d’un défenseur central droit devra donc se tourner vers d’autres pistes comme celle menant au défenseur brésilien de la Juventus, Danilo. En effet, selon les informations de l’EQUIPE, les bonnes relations entres la Juventus et l’OM pourrait permettre d’avancer sérieusement dans ce dossier.

Quel onze face à Monaco ?

L’Olympique de Marseille reçoit Monaco ce dimanche 30 novembre 2024 au stade Vélodrome pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Quelle composition Roberto De Zerbi alignera t-il face aux monégasques dans ce choc au sommet pour la seconde place du classement ?

La semaine dernière, l’OM a réussi un excellent coup en parvenant à venir à bout des sang et or lensois (1-3) au stade Bollaert. Cette victoire, qui a permis de rester au contact de l’ASM doit permettre aux marseillais d’aller chercher un résultat face à l’équipe dirigée par Adi Hütter. Les Marseillais, actuellement troisièmes à trois points des rouge et blanc, doivent impérativement s’imposer pour ne pas laisser filer l’équipe de la principauté dans la lutte pour la deuxième place. La réception de l’ASM s’annonce donc comme un défi de taille face à un concurrent direct dans un stade où les hommes de De Zerbi sont à la peine depuis le début du championnat.

Roberto De Zerbi pourra s’appuyer sur un groupe quasi au complet pour cette rencontre. L’ensemble du groupe devrait être disponible. Le coach italien aura donc faire des choix forts à effectuer pour faire un gros coup dimanche soir.

A lire aussi : OM : Deux gros flops évités ?

Rowe ou Henrique ?

Rulli sera titulaire dans les buts, avec une défense centrale probablement composée de Balerdi et Kondogbia (ou de Derek Cornelius). Lirola sera en concurrence avec Murillo pour animer le côté droit tandis que Quentin Merlin devrait retrouver une place de titulaire à gauche. Højbjerg et Rabiot, incontournables, tiendront le cœur du jeu, tandis que Rongier lui, occupera certainement la troisième place au milieu de terrain. Greenwood, Rowe (ou Henrique) et Maupay devraient quant à eux débuter sur le front de l’attaque olympienne.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murrilo, Balerdi (cap), Kondogbia, Merlin – Rabiot, Hojbjerg, Rongier – Greenwood, Rowe (ou henrique), Maupay

A lire aussi : Mercato OM : De Zerbi veut trois recrues !