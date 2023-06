Le staff de Marcelino connu, Longoria veut Wahi ? Kondogbia c’est brûlant… Les 3 infos OM de ce mardi !

« Ça peut engendrer des tensions parce qu’il y a des amendes, des contrôles surprises, a expliqué TomasPina, ancien joueur de Villarreal, à LaProvence. Il faut de grands pros pour supporter sa méthode, il réclame tellement d’engagement… Si un joueur n’est pas prêt à s’engager à 100%, il ne joue pas. Dans certains clubs, des joueurs se permettent parfois de manger moins bien, de s’entraîner plus tranquillement, de ne pas aller en salle. Avec lui, ça ne marche pas. »

D’après les informations du Parisien, l’Olympique de Marseille se pencherait actuellement sur l’attaquant de Montpellier Elye Wahi, auteur de 19 buts en Ligue 1 la saison dernière.

Les rumeurs autour de l’arrivée d’un nouvel avant-centre ne cessent d’exister à l’OM et si le Gunner Folarin Balogun sera probablement très onéreux (40 Millions d’euros), le club phocéen s’intéresserait à Elye Wahi selon Le Parisien. Avec l’arrivée de Marcelino et son 4-4-2 sur le banc olympien ainsi que les incertitudes autour de la prolongation de Sanchez, il est possible de voir Longoria recruter en attaque.

Toutefois l’international espoir de Montpellier pourrait coûter cher à Marseille, puisque le club héraultais attendrait une somme autour de 30-40 millions d’euros. Alors quelques mois seulement après avoir posé 32 millions sur Vitinha, l’OM pourra-t-il se permettre une telle chose ?

Wahi, un attaquant convoité

Le joueur né en 2003 est au cœur des rumeurs de transfert depuis son explosion il y a plusieurs mois mais pour le moment aucune offre concrète n’a été transmise au MHSC. Sur France Bleu Hérault début juin, le président pailladin Laurent Nicollin avait affirmé que les agents du joueur formé à Caen discutaient avec « 4-5 gros clubs » mais sans révéler lesquels.

Les dernières rumeurs font en tout cas état d’un intérêt de Wolverhampton, même si beaucoup le verraient bien rester en L1, à Lille par exemple. « Je l’imagine bien rester en France dans un club d’un standing un peu plus haut. Je le verrai bien à Lille en cas de départ de Jonathan David. », a déclaré le consultant Ludovic Obraniak récemment. Le franco ivoirien plait également à Arsenal, Newcastle ainsi qu’en Allemagne selon Le Parisien mais en définitive son avenir pourrait dépendre des mouvements d’autres avant-centres comme David, Openda ou encore Balogun.