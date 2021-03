Le TOP10 des salaires, une plus-value pour Milik et la mauvaise nouvelle qui se confirme pour Radonjic… Les 3 infos OM du 19 mars!

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du vendredi 19 mars !

OM : MILIK PLUS GROS SALAIRE, EN ATTENDANT STROOTMAN…

L’OM comme beaucoup de clubs doit faire face à un gros déficit financier. Pablo Longoria a donc comme mission une baisse de masse salariale, les fins de contrat devrait aider le nouveau président olympien…

En effet, ce vendredi l’Equipe publie le TOP10 des salaires marseillais. La recrue Milik, qui pourrait partir cet été, est le plus gros salaire du club devant Thauvin et Germain tous les deux en fin de contrat en juin. Mandanda et Payet ont accepté un baisse de salaire lors de leur prolongation de contrat. Quid de Kevin Strootman qui est prêté au Genoa mais coûterait encore 300 000€ / mois à l’OM. Si l’international néerlandais ne trouve pas de club cet été, son salaire (500000€/mois) sera le plus gros du vestiaire…

DEUX DES TROIS PLUS GROS SALAIRES EN FIN DE CONTRAT

Longoria a des dossiers sur son bureau dont celui de Strootman… #salaires #om pic.twitter.com/UWkj1Ligem — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) March 19, 2021

Salaires de Ligue 1 : la baisse des salaires comme objectif à l’OM. Les négociations sur les baisses de salaires débutées il y a presque un an ont mis le feu aux poudres à l’OM, qui veut, plus que jamais, réduire son train de vie https://t.co/kEqqLeJueT pic.twitter.com/xfpUGKRpLT — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 18, 2021

Milik : 450 000€ Thauvin : 422 000€ Germain : 330 000€ (Strootman en prêt : 300 000€) Payet : 270 000€ Mandanda, Benedetto : 260 000€ Gonzalez : 240 000€ Cuisance , Caleta-Car : 230 000€ Rongier et Kamara : 220 000€

En orange les joueurs en prêt (sans OA obligatoire) ou en fin de contrat.

MERCATO OM : DÉPART POSSIBLE CET ÉTÉ POUR MILIK, MAIS AVEC PLUS-VALUE ?

Depuis plusieurs semaines, la presse italienne évoque un probable retour de Milik en Italie dès cet été. Des clauses, gentlemen’s agreements ont été évoqués, tout ça est illégal en France et si l’OM pourrait laisser filer son buter, cela ne serait pas à n’importe quel prix…

Interrogé par notre journaliste en conférence de presse il y a dix jours, Pablo Longoria avait été clair concernant Milik : « On a le contrôle du joueur pour décider ce qu’on va faire dans le futur. En France, on a l’interdiction de parler des clauses et pour moi c’est un manque de respect pour beaucoup de gens. Notre envie c’est de travailler ensemble mais vous savez, je suis ouvert aux situations du marché, mais même dans les turbulences, Arek est content avec la possibilité de pouvoir retourner en équipe nationale. Notre intention est de garder Milik dans le futur de ce club. L’OM a le contrôle totale sur la situation du joueur. »

PAS DE CLAUSE, L’OM PEUT DÉFINIR LE PRIX DE MILIK CET ÉTÉ !

Comme l’a expliqué le président et directeur sportif olympien, l’OM a la main sur ce dossier. Selon CalcioMercato.com, l’OM peut valider son transfert dès le prochain été si Pablo Longoria le souhaite. Le prêt valable jusqu’en 2022 serait alors terminé et Arek Milik serait à 100% un joueur de l’OM. De plus, l’OM aurait la possibilité de régler les 12M€ de son option d’achat en trois versements. Du coup, si la Juventus ou un autre club souhaite recruter l’attaquant polonais cet été, il faudra négocier directement avec l’Olympique de Marseille et payer le prix demandé par son président…

MERCATO OM: LA MAUVAISE NOUVELLE SE CONFIRME POUR RADONJIC…

Prêté par l’Olympique de Marseille cet hiver, Nemanja Radonjic ne satisfait pas du côté du Hertha Berlin. L’ailier serbe ne devrait pas être conservé par le club allemand à la fin de la saison, selon le média Bild.

Nemanja Radonjic est prêté jusqu’à la fin de saison au Hertha Berlin, actuel 16ème du championnat allemand. L’Olympique de Marseille avait réussi avait intégrer une option d’achat qui s’élève à 12 millions d’euros. Une somme d’argent que l’OM ne risque pas de recevoir. En effet, d’après le média allemand Bild, le Hertha Berlin n’a pas l’intention de lever l’option d’achat. Très peu utilisé en Bundesliga, Radonjic n’a pas réussi à convaincre ses dirigeants.

LE CHIFFRE: 4

A LIRE: MERCATO OM : ÇA NE S’ARRANGE PAS POUR RADONJIC !

Depuis son arrivée en Allemagne, Nemanja Radonjic n’a disputé que 4 rencontres sous le maillot du Hertha Berlin. L’attaquant international serbe n’a inscrit aucun but ni délivré aucune passe décisive. Dans la lignée de ce qu’il faisait à Marseille, Radonjic n’est que très peu décisif, même si l’on se souvient de buts importants marqués avec l’OM, comme celui inscrit face à Brest au Stade Vélodrome. Il avait permis aux Marseillais de s’imposer 2 buts à 1 en inscrivant le but de la victoire sur le centre qui suivait l’égalisation.