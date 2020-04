Le Vélodrome chantera tous les soirs à 20h, l’avenir de Benedetto, la colère d’Aulas… Les 3 infos OM de ce jour !

Les 3 infos OM c’est tous les soirs sur FCM ! Au menu aujourd’hui : Le Vélodrome chantera tous les soirs à 20h, l’avenir de Benedetto, la colère d’Aulas…

OM : Le club diffusera les chants des supporters dans le Vélodrome tous les soirs !

Depuis le début du confinement dû à l’épidémie du coronavirus, les Français applaudissent depuis leurs balcons en hommage aux soignants. Le club diffusera les chants des supporters marseillais dans le Vélodrome à 20h !

Ce samedi via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’Olympique de Marseille a affirmé que, dans le Vélodrome tous les soirs à 20h, les chants des supporters seront diffusés en soutien aux soignants.

Parce que “nous allons gagneR” — EYRAUD

Après avoir mis à disposition le Stade ainsi que La Commanderie au service des soignants, l’OM tente à nouveau de leur rendre hommage. L’antre des Marseillais accompagnera tous les soirs à 20h les applaudissements des Français.

🎶 𝘼𝙐𝙓 𝘼𝙍𝙈𝙀𝙀𝙀𝙎 🎶 𝘼𝙐𝙓 𝘼𝙍𝙈𝙀𝙀𝙀𝙎 🎶 Votre voix résonne chaque soir à 20h à l’@orangevelodrome pour soutenir nos héros du quotidien 🗣👏 Le #cOMbatquotidien continue ⚔️ pic.twitter.com/xGobsT4jQA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 4, 2020

Sur son compte Twitter, Jacques-Henri Eyraud le président de l’Olympique de Marseille a également publié un message.

Tous les soirs à 20h, notre stade résonne en l’honneur de tous ceux qui se battent pour les malades atteints du Covid-19. Parce que “nous allons gagner”…#cOMbatquotidien https://t.co/311UoGIZVN — Jacques-Henri Eyraud (@jheyraud) April 4, 2020

Mercato OM : Benedetto pense déjà son avenir?

Dans une interview donnée à PH, une émission de télé en Argentine, Dario Benedetto a avoué que son rêve serait de retourner à Boca un jour.

Dario Benedetto ne terminera pas sa carrière à l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le buteur dans une interview donnée à PH, une émission de télé argentine.

Revenir à Boca un jour? C’est ce que je désire le plus dans la vie — BENEDETTO

L’ancien joueur de Boca Juniors a été interrogé sur la finale de la Copa Libertadores perdue face à River à Madrid en 2018 et aussi sur son souhait de revenir un jour dans son ancien club.

« En tant que footballeur, il était évidemment très fort, je ne me souviens pas bien d’un autre moment laid, sauf quand j’ai été blessé, mais évidemment ce fut un coup très difficile en tant que joueur, car il est l’éternel rival de toute vie, le classique, et rien ne peut être comparé avec une Boca-River . Ça fait très mal mais nous sommes des professionnels et vous devez automatiquement tourner la page pour ce qui suit. Sinon, cela vous coûte deux fois plus cher. Nous avons fini de perdre cette finale et après trois mois, nous avons joué une finale de Super Cup et heureusement nous avons pu devenir champions, et ça, pour un joueur, c’est une immense joie après avoir perdu. Mais nous devons savoir comment faire face à ce genre de situations. (…) Revenir à Boca un jour? C’est ce que je désire le plus dans la vie, mais beaucoup de choses peuvent arriver »

Dario Benedetto – Source : PH

Ligue 1 : Aulas s’insurge de la réaction de Canal + concernant les droits TV !

En refusant de payer les droits TV à la Ligue et donc aux clubs du championnat français, Canal + a créer la polémique. Jean-Michel Aulas s’est exprimé dans L’Equipe.

Le week-end dernier, Canal + a affirmé qu’ils ne comptaient pas payer les Droits TV aux clubs du championnat français.

Je regrette la position de Canal et de beIN — aULAS

Depuis, plusieurs acteurs du football français se sont exprimé à ce sujet. Ce dimanche, c’est Jean-Michel Aulas qui s’est insurgé dans le journal L’Equipe.

A LIRE AUSSI : OM : Son idole, son premier maillot, le plus fou du vestiaire… Les réponses de Boubacar Kamara !

« C’est dommage que Canal + et beIN Sports, les diffuseurs du Championnat, ont stoppé leurs versements. Cela participe encore plus à l’angoisse économique des 40 clubs de L1 et L2. Ce qui a été joué devrait au moins être payé. Je regrette la position de Canal et de beIN. Qu’il y ait une incertitude sur la fin paraît légitime, mais qu’ils ne payent pas au moins ce qui a été joué me perturbe. Est-ce le point de départ d’une négociation? On verra avec le groupe de négociation des droits télé qu’anime Nasser (Al-Khelaïfi) »

Jean-Michel Aulas – Source : L’Equipe