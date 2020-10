Leicester vise Thauvin, Longoria décisif et Aulas recommence… les 3 infos OM de ce vendredi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi : Leicester aimerait convaincre Thauvin, Longoria a permis le départ de Max Lopez et Aulas râle encore concernant la Coupe d’Europe et taille les clubs français…

Leicester veut Thauvin ?

Après son passage raté à Newcastle, certains estimaient que le champion du monde 2018 était grillé en Premier League. Cependant, le joueur a bien évolué et son profil plait en Angleterre, d’autant qu’il sera libre en juin prochain. Selon Leicester Mercury, Florian Thauvin serait une cible de Leicester City et de son coach Brendan Rogers. Le club anglais, qui s’est offert Wesley Fofana (ex ASSE), était déjà sur le coup cet été. Mais le statut de joueur libre, si Thauvin de ne prolonge pas, attire encore plus le club anglais qui aimerait négocier son arrivée en juin prochain dès le mois de janvier. Pablo Longoria va devoir s’activer…

Téléfoot a publié une interview du directeur sportif de l’Olympique de Marseille. L’Espagnol explique qu’il travaille avec l’entourage du joueur pour le prolonger.

« Je parle tout le temps d’avoir un patrimoine de club. Florian Thauvin est une part importante de ce patrimoine. Ce serait dur de perdre un joueur important comme lui, dans sa situation, libre de tout contrat. On doit travailler tous ensemble : club, joueur, entourage du joueur, pour trouver la meilleure solution. Le football, c’es toujours trouver des solutions aux problèmes. Arriver à un point de rencontre entre nous tous. Je crois vraiment dans les paroles de Thauvin lorsqu’il parle de continuité »

Pablo Longoria – Source : Téléfoot (20/10/2020)

Longoria décisif dans le départ de Max Lopez

Dans un article consacré à ce transfert sur RMC, le journaliste Johann Crochet explique que le joueur voulait jouer d’avantage et que l’opération a pu se faire grâce aux bonnes relations entre Sassuolo et l’OM, « grâce à un homme central: Pablo Longoria. » Le directeur sportif du club italien, Giovanni Rossi raconte comment s’est fait ce deal…

Longoria m’avait expliqué cette situation et on en a parlé — Rossi

« Nous savions que le joueur voulait avoir du temps de jeu cette saison, plus que ce qu’il avait eu récemment. On a de très bons rapports avec l’OM à travers Pablo Longoria, qui a travaillé avec moi il y a quelques années. Il m’avait expliqué cette situation et on en a parlé. Notre cellule de recrutement connaissait Maxime, notre entraîneur également, et on a mis sur pied cette opération. (…) Maxime est un joueur qui réfléchit et analyse très vite sur un terrain. Il offre toujours une solution au porteur de balle et prend ses responsabilités dans la construction. Il a d’évidentes qualités techniques et il peut jouer un peu à tous les postes de l’entrejeu, c’est un milieu tout terrain comme on dit en Italie. Un peu comme Stefano Sensi, passé par notre club. Je crois que Maxime se rapproche de cette typologie de milieu de terrain. »

Giovanni Rossi – source : RMC (23/10/2020)

triste de voir notre OL injustement privé de Coupe d’Europe — Aulas

Le président lyonnais pense que la LFP a injustement privé son club de se qualifier pour une Coupe d’Europe. Aulas va même plus loin en précisant que par conséquent la France se retrouve avec des clubs insuffisamment structurés par bien figurer dans ces compétitions. Il semblerait que les soirées du mardi au jeudi sont difficiles à vivre pour JMA…

« C’est triste effectivement de voir notre OL injustement privé de Coupe d’Europe rester avec Paris dans les 13 premiers du ranking Uefa ( Paris 8 ème OL 13 ème ) Qu’elle tristesse pour la France! Sur 38 journée à priori et d’ailleurs la 1/2 finale en CL est venue conforter l’idée que l’OL pouvait terminer très fort et se qualifier : l’indice est calculé sur les résultats du terrain ( V,D,N ) et pas une chimère. L’arrêt du championnat prématurément a permis à des clubs moins bien structurés et moins préparés d’enfiler un costume à paillettes trop grand pour certains. »

Jean Michel Aulas – source : Twitter (23/10/2020)

