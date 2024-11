L’énorme pessimisme de cet ancien attaquant marseillais : « De Zerbi ? Ça ne marchera pas à l’OM »

Alors que l’OM vient de s’imposer à Lens et reste 3e de Ligue 1, l’inconstance du jeu marseillais ne convient pas à tous les observateurs. Lors d’une intervention sur RMC Sport, l’ancien attaquant de l’OM, Marc Libbra, a exprimé de vives critiques à l’égard de Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais.

Après douze journées de Ligue 1 et avant le déplacement à Lens, Marc Libbra estimait que le coach italien n’a pas encore réussi à imposer un style de jeu convaincant à son équipe. Selon lui, l’OM n’a toujours pas trouvé son rythme et les résultats peinent à être au rendez-vous. « Ce qui me dérange, c’est que, après douze journées, qu’est-ce qu’on a vu ? », a déclaré l’ancien attaquant sur RMC. Il souligne que l’OM peine à « assoir sa domination » sur le terrain et manque de cohérence dans les moments clés des matchs. « Ce n’est toujours pas assez maîtrisé, c’est par moments », déclare-t-il, estimant que l’équipe marseillaise ne parvient pas à être suffisamment consistante. Pour Libbra, De Zerbi aurait dû déjà imposer une identité de jeu claire à ce stade de la saison.

🗣💬 »Je pense que ce que De Zerbi veut mettre en place ne fonctionnera pas à l’OM. Il a des idées arrêtées mais doit peut-être revoir sa copie et s’adapter à ses joueurs. » Marc Libbra, attaquant de l’OM, ne cache pas son scepticisme quant à la réussite de De Zerbi à Marseille. pic.twitter.com/NSOiFtQGcR — RMC Sport (@RMCsport) November 24, 2024



Libbra insiste également sur le fait qu’un entraîneur a largement le temps de faire ses ajustements après plusieurs mois de travail avec son équipe. « Après douze journées, tu connais ton effectif, tu l’as préparé », ajoute-t-il, soulignant que l’OM n’a pas encore trouvé la solution miracle. Selon l’ancien attaquant, l’approche tactique de De Zerbi ne semble pas adaptée à l’OM, et il met en doute sa capacité à réussir à long terme. « Pour moi, ce que De Zerbi veut mettre en place, ça ne marchera pas à l’OM », conclut-il.

De Zerbi à l’OM : ça ne marchera pas selon Libbra !

Depuis sa prise de fonction à la tête de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a vu son équipe alterner bonnes et mauvaises performances. Il faut prendre en compte le renouvèlement profond de l’effectif opéré cet été et la jeunesse du groupe surtout dans certains secteurs de jeu.

Les défis de De Zerbi à l’OM

Les critiques de Marc Libbra ne sont pas les seules à souligner les difficultés rencontrées par l’OM en ce début de saison. Le manque de stabilité et d’efficacité dans les moments décisifs reste un problème majeur pour l’équipe, qui semble encore loin d’être une machine bien huilée. Si cette inconstance et le manque de jeu affiché surtout au Vélodrome sont un problème incontournable, delà à penser que Roberto De Zerbi n’y arrivera jamais est un raccourci bien prématuré…

Les prochains matchs de l’OM seront déterminants pour les ambitions du club marseillais cette saison en Ligue 1. Le jeu voulu par RDZ va devoir s’installer et sur la totalité des matches…