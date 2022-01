Lens – OM (0-2) : La réaction à chaud de Sampaoli

L’Olympique de Marseille face à Lens (0-2) à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. La réaction de l’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli au micro de Canal +

La réaction à chaud de Jorge Sampaoli au micro de Canal + après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Lens (0-2) ce samedi soir à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1.

« Oui je pense que c’est notre match le plus abouti. Il fallait ça pour gagner ici. Surtout après la leçon que nous avait donné Lens à l’aller sur les transitions. On a montré notre évolution. (…) « On est plus à l’aise à l’extérieur parce qu’on a plus la pression de gagner, de vite marquer à domicile. Ce qui peut nous mettre la pression si on ne marque pas vite. Il faut s’améliorer là dessus, on le doit à notre public. » Jorge Sampaoli Source Conférence de presse (22/01/2022)

Bakambu ? C’était un petit risque après sa période d’inactivité mais on pensait que sur 15/20 minutes de jeu il pouvait nous apporter quelque chose. De la vitesse . « Jorge Sampaoli Source Conférence de presse (22/01/2022)