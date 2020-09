Léonardo le voulait pour PSG – OM, il arbitrera OM – ASSE ce soir !

L’Olympique de Marseille affronte l’ASSE, ce jeudi, dans le cadre de la première journée de Ligue 1 (match reporté pour cause de Covid). Les hommes d’André Villas-Boas vont tenter de confirmer leur victoire au Parc des Princes face à l’equipe de Claude Puel, dans un Vélodrome qui sonnera creux (1000 personnes).

Pour arbitrer ce match entre l’OM et l’ASSE, la Ligue a désigné Ruddy Buquet (43 ans). Il sera assisté par Gilles Lang et Guillaume Debart. Jérôme Miguelgorry sera, lui, le quatrième arbitre. Enfin, Antony Gautier et Frédéric Haquette seront les arbitres du VAR…

L’OM en négatif avec Buquet au sifflet…

Ruddy Buquet a dirigé 28 rencontres de l’OM depuis le début de sa carrière. Le bilan est négatif pour les olympiens avec 10 victoires, 7 nuls et 11 défaites. Un arbitre que le directeur sportif du PSG, Leonardo, aurait bien aimé avoir dimanche pour le Classique. En effet, il l’avait expliqué après le match : « On vient de la Ligue des champions ok, mais je ne comprends pas pourquoi on n’a pas Turpin ou Buquet pour arbitrer ce match. On a un arbitre (Jérôme Brisard) qui a arbitré une finale de la Coupe de la Ligue mais il n’a pas l’expérience pour ce genre de matches. Il est encore en chemin (en progression). On a d’autres arbitres. On a perdu la tête. Je ne vais même pas commenter ce qui s’est passé. Il y a des images, on verra ce qui s’est passé… »