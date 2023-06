Les 3 infos Mercato OM du jour (24//06)

L’OM a officialisé ce vendredi soir l’arrivée de son nouveau coach Marcelino. Le mercato olympien devrait ainsi s’accélérer avec notamment la signature prochaine de Geoffrey Kondogbia. Le milieu défensif de 30 ans a trouvé un accord contractuel et pousse pour venir à l’OM.

Marcelino est officiellement le nouvel entraîneur de l’OM. Le mercato olympien va enfin pouvoir commencer. Geoffrey Kondogbia pourrait être la première recrue des dirigeants marseillais pour renforcer le milieu de terrain. Une information confirmée par Fabrizio Romano, qui donne de nouveaux détails sur les négociations et le futur contrat du joueur : « L’accord actuel entre Geoffrey Kondogbia et l’Olympique de Marseille est pour un contrat à long terme valable jusqu’en juin 2026 avec une option pour une année supplémentaire. Nouvelle série de pourparlers bientôt avec l’Atlético pour conclure l’affaire autour de 7 millions d’euros. Le joueur est clair : il ne veut que l’OM, » explique ainsi le journaliste italien toujours très bien informé en matière de mercato.

