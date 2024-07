Les 3 infos mercato OM du jour : Bergwijn, Simeone et Adingra !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer ce samedi 13 juillet 2024 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Steven Bergwijn, nouvelle option pour l’OM ?

Alors que les noms se multiplient autour du mercato de l’OM, un nouveau vient de faire son apparition. En effet, Pablo Longoria et son équipe serait interessé par l’international néerlandais de l’Ajax, Steven Bergwijn !

L’OM cherche a renforcer ses cotés, si le dossier Belloumi semble être en stand by côté gauche, une autre cible plus prestigieuse vient d’être évoquée aux Pays Bas. En effet, l’OM serait très intéressé par Steven Bergwijn qui profite de ses vacances dans le sud de la France. L’attaquant néerlandais a discuté avec l’entraîneur de l’Ajax Francesco Farioli qui veut le garder. Mais l’international néerlandais est très apprécié, deux clubs d’Arabie Saoudite ont échangé avec son agent mais aussi l’Olympique de Marseille et West Ham United !

Selon le journaliste Mike Verweij du Telegraaf, « Marseille considère Bergwijn comme un renfort immédiat, mais l’indemnité de transfert semble trop élevée. West Ham United doit composer avec les règles du fair-play financier. Une fois de plus, le club de Premier League doit d’abord vendre pour racheter Bergwijn. Un déménagement à Londres semble intéressant, car il y a déjà vécu en tant que joueur de Tottenham Hotspur… » Pour rappel, Steven Bergwijn est revenu aux Pays Bas en provenance de Tottenham en 2022 contre un chèque de plus de 32M€ ! Le média néerlandais estime qu’il faudra au minimum mettre 25M€ pour tenter de convaincre l’Ajax…

NIEUWS: twee Saoedische clubs concreet voor Steven #Bergwijn.

✅ Ook Marseille en West Ham tonen interesse.

💰 #Ajax verlangt bedrag tussen de 25 en 30 miljoen.

🏝️ speler benut vakantie na EK om na te denken over toekomst.https://t.co/GQwH1iwkKu — Mike Verweij (@MikeVerweij) July 13, 2024



Longoria n’a pas voulu être précis concernant Rongier qui n’est pas encore apte pour la reprise. « Rongier ? C’est surtout au département médical, on a aussi changé cela. Je n’ai pas la compétence pour vous donner une information précise, il est phase d’adaptation, on verra s’il peut jouer… » Le président a aussi évoqué le départ de Pau Lopez, il n’existe pas encore d’accord. « Un nouveau gardien ? On veut changer des choses, on discute avec un club pour Pau Lopez et il n’y a pas encore d’accord. On prendra la décision dans l’intérêt du club… »

#Longoria : « Rongier ? C’est surtout au département médical, on a aussi changé cela. Je n’ai pas la compétence pour vous donner une information précise, il est phase d’adaptation, on verra s’il peut jouer…

Un nouveau gardien ? On veut changer des choses, on discute avec un club… pic.twitter.com/IicLQowOs9 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 9, 2024

Roberto De Zerbi a expliqué qu’il n’avait aucun problème à faire jouer les jeunes, à conditions qu’ils soient au niveau. « Piocher chez U19 vainqueurs de la Gambardella ? On aura besoin des jeunes, je n’ai aucun problème à les lancer si ils ont le talent suffisant. Il faut prendre en compte les qualités, mais il y a des vétérans, je peux aussi les faire joueur avec comme exemple Aubameyang qui a des jambes de 20 ans. »

A lire : Mercato OM: Di Marzio donne le nom d’une nouvelle cible pour succéder à Pau Lopez !

Aucun problème à les lancer si ils ont le talent suffisant

#DeZerbi : « Piocher chez U19 vainqueurs de la Gambardella ? On aura besoin des jeunes, je n’ai aucun problème à les lancer si ils ont le talent suffisant. Il faut prendre en compte les qualités, mais il y a des vétérans, je peux aussi les faire joueur avec comme exemple… pic.twitter.com/H46wfDSSgy — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 9, 2024

L’OM pense à Simeone ?

Alors qu’Aubameang semble de plus en plus se rapprocher d’un départ, plusieurs noms sont évoqués pour le remplacer. Alexis Sanchez serait intéressé, Hwang Hee-chan est retenu par son club et la piste Eddie Nketiah semble trop onéreuse. Du coup, Pablo Longoria pourrait relancer un cible de 2022, Giovani Simeone !

En effet selon le Corriere dello Sport, Naples ne sait toujours pas si son attaquant Osimhen va rester et s’interroge sur sa doublure. « Naples attend aussi de régler la question relative à l’avenir de Simeone : Cholito, blessé hier après l’entraînement de l’après-midi et absent un peu avant la fin de la séance, aspire à une plus grande continuité. Quelque chose commence à bouger, même à l’étranger. En France : il semble qu’il se soit retrouvé dans le viseur de l’OM de De Zerbi , mais nous sommes pour l’instant aux prises de contact. »

A lire : Mercato OM : Et maintenant un ailier gauche à plus de 25M€

Simeone, 29 ans, a rejoint le Napoli pour 12M€ en 2023 après une saison en prêt. L’attaquant hispano-argentin n’a marqué que 3 buts la saison dernière. Il en avait marqué 9 la saison précédente. Le joueur dispose d’un contrat jusqu’en 2026 avec une autre année en option. Un joueur qui a besoin de se relancer…

Et maintenant Adingra ?

La venue de Mason Greenwood à l’OM s’enlise et la direction olympienne semble s’impatienter. Le club qui misait énormément sur ce dossier au poste d’ailier droit pourrait cependant rebondir, De Zerbi aurait dans son viseur une des pépites de Brighton.

Selon une information du Sun, « Marseille avance pour Simon Adingra de Brighton et s’est entretenu avec ses représentants. Roberto De Zerbi a très envie de retrouver son ex-joueur de Brighton. En effet, Mason Greenwood de Manchester United met trop de temps à se décider. » L’international ivoirien de 22 ans (14 sélections) avait été recruté par Brighton en 2022 en provenance de Nordsjaelland pour 8M€. Après un prêt à l’Union Saint-Gilloise, il a disputé une saison en Premier League avec les Seagulls. Bilan : 40 matches, 7 buts, 3 passes décisives, mais surtout une faculté à accélérer le jeu et déstabiliser les défenses adverses, il a joué à droite comme à gauche. Adingra dispose encore de deux ans de contrat avec Brighton, un transfert qui va coûter cher, il est évalué à 30M€ par le site Transfermarkt.

LIRE AUSSI: Mercato OM : L’Equipe confirme pour Alexis Sanchez !

🚨EXCLUSIVE🚨

Marseille are advancing for Brighton’s Simon Adingra and have held talks with his reps.

Roberto De Zerbi very keen on a reunion with his ex-#BHAFC player.

That is as Manchester United’s Mason Greenwood is taking too long to decide.

More below👇#MUFC — Konstantinos (Kostas) Lianos (@LianosKostas) July 12, 2024



A lire aussi : Mercato : Tensions autour de Greenwood, malgré un accord OM/United, la Lazio veut en profiter !

Le jouer s’est révélé cette année suite à son prêt au Frosinone où il aura inscrit 11 buts et délivré 3 passes décisives en 39 matchs joués. Alors que la Juventus est en quête d’argent, le joueur pourrait s’en aller en cas de grosse offre. Le club italien en demanderait autour des 30 millions d’euros. À noter que Leicester et la Roma surveillent également la situation de près.