Trop de pression sur le staff médical, mauvaise nouvelle pour Milik ? Et Lopez est passé à autre chose… les 3 infos OM de ce vendredi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce vendredi : la réponse du staff médical, nouvelle information sur Milik et Lopez a tourné la page OM…

Il faut tenir face à la pression des entraîneurs, être intransigeant sur les délais

En effet selon les informations du journal L’Équipe, certains joueurs ne seraient pas satisfaits de l’efficacité de la cellule médicale au club. Abdou Sbihi, le médecin du club, s’est expliqué dans la Provence : « Tout cela est révélateur du foot moderne : le coach qui pousse, des préparateurs qui exécutent et pensent connaître la pathologie. Si le médecin met un cadre et demande à tout le monde de le respecter, à la fin, il n’y a pas de rechute. Il faut tenir face à la pression des entraîneurs, être intransigeant sur les délais ». Hier Jorge Sampaoli avait expliqué les absences de Rongier et Amavi…

A lire : OM : DES DOUTES (INSISTANTS) AUTOUR DE LA CELLULE MÉDICALE ?

NOUS SOMMES REVENUS AU DIAGNOSTIC MÉDICAL — SAMPAOLI

« Amavi, Rongier… Les joueurs ont essayé de revenir à l’entraînement mais ils n’ont pas réussi donc nous sommes revenus au diagnostic médical. Nous avons dû prendre une décision pour connaitre leur retour. On espère que la prochaine fois, ce sera la bonne. Je ne dois pas envahir le domaine des médecins. Il faut que ce soit un fonctionnement collectif pour qu’ils puissent revenir. La partie récupération et la partie terrain doivent être séparés. Je laisse les médecins faire leur travail. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/04/21)

Milik, pas de plus-value pour l’OM ?

Cela fait plusieurs semaines que la presse italienne annonce un retour de Milik en Italie cet été. Selon le Corriere dello Sport, l’OM disposerait bien d’une option d’achat. Cependant le média italien parle d’un montant de 13M€. Le joueur aurait bien un gentleman agreement avec Longoria concernant un départ cet été pour un montant cette fois de 15M€. Par contre, la grosse information dévoilée de le Corriere est que Naples pourrait récupérer une somme comprise entre 20 et 30 % du total de son transfert. Soit entre 3 et 4,5M€. L’OM ne gagnerait pas un euro dans l’affaire, pire le club en perdrait…

Difficile d’y voir clair dans ce dossier car des informations contradictoires sont publiées par différents médias. Pablo Longoria répète depuis le début que l’OM dispose d’un contrôle total pour Milik. Sampaoli veut garder l’attaquant et les gentleman agreements et diverses clauses sont interdits en France.

Milik un joueur dont on a totalement le contrôle — Longoria

« Ça dépend de la situation économique du marché, mais Milik est un joueur de l’OM, c’est un joueur avec lequel on veut construire le futur ensemble. Il y a toujours des possibilités positives et négatives, mais notre intention est de continuer avec Milik. Notre intention était dès cet hiver, de faire un transfert définitif. Mais c’était pratiquement impossible d’y arriver. On a lu beaucoup de choses dans les médias. J’ai été un peu surpris de tout cela, parce que c’est un joueur dont on a totalement le contrôle. Comme vous le savez, en France, la clause de cession qui existe en Espagne ou en Italie est interdite et c’est pour ça qu’on a vu des choses qui sont sans fondement… » Pablo Longoria – source : France Bleu Provence (05/03/2021)

J’allais me perdre. Pour moi, le bonheur est sur le terrain — Lopez

Prêté à Sassuolo, Maxime Lopez a atteint la barre des matches joués et sera automatiquement transféré au club italien pour un très faible montant estimé entre 1 et 3 M€. L’OM posséderait 30% sur la plus-value d’un futur transfert. Interrogé par l’Equipe, Maxime Lopez est heureux dans son nouveau club et a tourné la page…

« Je me sens bien ici. La page OM est tournée. Ça m’a fait du bien de partir. C’est quand même un club à part. Regardez cette saison comment les joueurs ont été exposés, combien cela a été dur pour eux. J’ai passé quatre saisons en tant que professionnel à Marseille et j’ai l’impression d’en avoir fait dix. Évidemment au début, ça a été dur de quitter le club. Je m’y sentais comme à la maison. Les amis comme Bouba (Boubacar Kamara) me manquent. Mais je suis parti pour mon bonheur personnel. Je devais prendre mon envol. Je n’étais plus heureux car je ne jouais pas. J’allais me perdre. Pour moi, le bonheur est sur le terrain. » Maxime Lopez – source : L’Equipe (09/04/2021)