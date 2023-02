Les 3 infos OM du jour : Tudor explique ce choix fort, Bailly et le premier but d’Mbappé et bonne nouvelle pour Luis Suarez ! 

Chaque jour la rédaction de Football Club de Marseille met en avant les 3 grosses informations de la journée. Au menu ce lundi : Tudor explique ce choix fort, Bailly tente d’expliquer le premier but d’Mbappé et bonne nouvelle pour Luis Suarez !

Tudor explique ce choix fort !

L’OM a perdu 3-0 ce Clasico ce dimanche soir contre le PSG. Igor Tudor était en conférence de presse et s’est expliqué sur la non présence de Jonathan Clauss dans le onze de départ !

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce dimanche soir face au PSG dans un Vélodrome plein à craquer. Mbappé a inscrit un doublé et donné une passe décisive à Lionel Messi. Pour les Parisiens, Mukiele et Nuno Mendes étaient sur les côtés en l’absence d’Achraf Hakimi. Igor Tudor a voulu renforcer les ailes en mettant Nuno Tavares à droite et Kolasinac à gauche, donc sans Jonathan Clauss. Le coach croate s’est exprimé sur l’absence du français en piston droit en conférence de presse.

« Le PSG avait vraiment une très grande motivation, ils ont énormément couru. Ça fait longtemps que je ne les avais pas vu courir comme ça. Et face à ces joueurs motivés, c’est dur pour tout le monde. (…) Clauss remplaçant ? C’était un choix technique, je pensais avoir plus de couverture sur leurs pistons avec Sead et Nuno » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (26/02/23)

C’est la meilleure équipe qui a gagné

»Non je ne suis pas déçu. On voulait faire ce que l’on faisait d’habitude. En face c’est la meilleure équipe qui a gagné. C’était difficile pour nous de marquer et de faire des différences. Mes joueurs ont essayé mais ça n’a pas suffit. Ce qu’on fait réussi d’habitude, alors pourquoi changer ? Si vous changez cela ce n’est pas une bonne idée. Mbappé a été très décisif dans ce match. Mbappé présent ou pas ça ne changeait rien pour nous. Est ce que c’était plus difficile, oui. Mais est ce que cela change quelque chose, non. Aujourd’hui j’ai décidé qu’on devait venir avec cette mentalité de gagner. On devait être concentré. On devait courir. On a jamais parlé de gagner le titre. Je l’ai dit depuis le début » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (26/02/2023)

OM : Les explications de Bailly sur le premier but de Mbappé

Après sa lourde défaite, 3 à 0, face au PSG ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille doit se concentrer sur le quart de finale de Coupe de France, face à Annecy, qui arrive ce mercredi. Eric Bailly s’est confié en zone mixte après le match.

Trois semaines après la victoire des Marseillais en Coupe de France face au Paris-Saint-Germain, synonyme de qualification en quart de final, les Parisiens ont pris leur revanche. Match à oublier pour se mettre en mode Coupe de France et se qualifier pour les demies finales, dès mercredi, face à Annecy au Vélodrome.

Cette défaite doit être utilisée pour progresser et pour préparer le match de Coupe qui arrive trois jours après le choc face à Paris. Les Parisiens creusent l’écart en championnat grâce à leur victoire. Ils prennent huit points d’avance sur l’Olympique de Marseille, deuxième. Les joueurs d’Igor Tudor conservent leur deuxième place grâce à la défaite de Monaco face à Nice (0-3) et au match nul de Rennes à Montpellier (0-0). Ils restent à deux points de leurs deux principaux rivaux.

Mais si le championnat n’est pas encore gagné, les Olympiens doivent se concentrer sur la Coupe de France pour avoir l’espoir de rapporter un titre au Vélodrome. La dernière fois qu’ils ont remporté ce trophée était en 1989. Les supporters attendent de revoir leur club le remporter, 13 ans après leur dernier titre (de champion de France).

Le championnat continu

« C’était un match très difficile pour tout le monde. Le début du match était encourageant, mais ensuite, nous avons commis de petites erreurs. Contre des joueurs de ce niveau, ces erreurs sont très coûteuses. Nous devons essayer d’oublier ce match, même si cela n’est pas facile, et nous concentrer sur le prochain match. Paris a remporté trois points très importants, mais le championnat continue. Nous devons nous focaliser sur la suite et obtenir de nouveaux résultats positifs. Nous aurions dû continuer ce que nous avons fait lors des premières minutes, avec l’envie et la bonne pression. Nous avons encaissé le premier but à cause d’un manque de concentration. » Eric Bailly – Source : Zone mixte (26/02/2023)

Gros coup d’Alméria, bonne nouvelle pour Longoria !

Après 6 mois difficiles à l’OM Luis Suarez est parti en prêt avec option d’achat de 8 millions d’euros à Almeria. Le club espagnol doit se maintenir pour conserver l’attaquant et vient de réaliser un gros coup dans son opération maintien !

19e avant d’affronter le FC Barcelone, Alméria a réalisé un exploit en s’imposant 1-0. Luis Suarez a parfaitement servi El-Bilal Touré qui a marqué le seul but du match face à Ter Stegen. Alméria passe 15e, avec seulement 3 points d’avance sur Getafe (19e). Le club espagnol va devoir réaliser quelques exploits de ce type pour assurer son maintien et conserver Luis Suarez. L’option d’achat est évaluée à 8M€ et sera automatiquement levée si Alméria reste en Liga !

Luis Suarez retrouve des couleurs à l’UD Almeria, en Espagne. L’attaquant colombien, arrivé à l’OM lors du mercato d’été 2022, en provenance de Grenade pour 10 millions d’euros. Il n’a joué que 11 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts avec l’OM. Il ne convint pas Tudor et est prêté avec option d’achat de 8 millions d’euros. Depuis son arrivé à Almeria Suarez a joué 4 matchs et inscrit 2 buts. Il a d’ailleurs marqué face au Bétis ce weekend même si Alméria s’est incliné. Le club est actuellement 15e…

J’ai eu la chance de jouer la Ligue des champions

‘’ Ce sont des décisions qui se prennent avec la famille et le sport pour continuer à grandir. En France, j’étais dans un grand club où j’ai eu la chance de débuter en Ligue des champions, mais j’avais besoin d’être heureux et d’avoir cette continuité que tous les joueurs aiment avoir. L’offre d’Almería m’a plu. Être appelé pour être un joueur important dans un club en pleine croissance est très attrayant. J’ai médité là-dessus avec ma femme et nous sommes super heureux avec ce nouveau défi qui nous attend’’. Luis Suarez – Source : Marca (11/01/2023)