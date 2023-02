Les 3 infos OM du jour : Un doute pour ce titulaire du PSG, Longoria lance les négociations avec Sanchez, et on en sait plus sur Milik ?

Comme tous les jours la rédaction de Football Club de Marseille vous retrace les 3 infos de la journée. Aujourd’hui, mercredi : Un doute pour ce titulaire du PSG avant de venir affronter l’OM, Mercato OM : Longoria lance les négociations avec Sanchez, OM Mercato : On en sait plus sur Milik ?

Le PSG espère récupérer Hakimi face à l’OM

Le PSG a enchaîné trois défaites de suite en Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions… Avant d’affronter de nouveau l’OM, le club devra se passer d’Hakimi face au LOSC, le joueur souffrant de la cuisse.

Selon le Parisien, « Achraf Hakimi, sorti après 45 minutes de jeu seulement contre le Bayern Munich mardi, ne devrait manquer qu’un seul match : la réception de Lille (13 heures) ce dimanche au Parc des Princes. Le latéral droit marocain a ressenti des douleurs à une cuisse, les mêmes que lors de la Coupe du monde au Qatar durant laquelle il avait serré les dents. » Pour autant, l’ancien joueur du Real Madrid ne souffre d’aucune lésion et le club parisien espère pouvoir le récupérer face à l’OM le 26 février au stade Vélodrome.

PSG : Achraf Hakimi forfait contre Lille, retour espéré à Marseille

➡️ https://t.co/Bn7XJZDVYO pic.twitter.com/oYyW2rIJVD — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) February 16, 2023

Le PSG a perdu face à l’Olympique de Marseille en Coupe de France, à Monaco en Ligue 1 puis lors de la réception du Bayern Munich ce mardi soir. Christophe Galtier et ses hommes vont devoir maintenant affronter le LOSC et faire un nouveau déplacement au Vélodrome, cette fois-ci en Ligue 1.

Galtier viré s’il ne gagne pas contre Lille et l’OM?

Le coach français qui est passé par l‘AS Saint-Etienne, le LOSC ou encore l’OGC Nice semble être sur la sellette. D’après les informations récoltées par Le Parisien, Christophe Galtier pourrait être éjecté de son poste d’entraîneur en cas de mauvais résultat face aux Lillois ou aux Marseillais !

PSG : Christophe Galtier, crédit limité après trois défaites d’affilée

➡️ https://t.co/5tukBh63ko pic.twitter.com/8ZOuNdM7Sw — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) February 15, 2023

Ce n’est pas complètement dingue d’imaginer qu’une victoire de l’OM les mette devant — Riolo

Cette série noire n’est pas à l’habitude du PSG mais pourrait faire les affaires de l’OM ! Sur RMC, Daniel Riolo s’est exprimé à ce sujet. L’éditorialiste voit les tendances des deux équipes et ne trouve pas cela fou d’imaginer que les Parisiens chutent à deux nouvelles reprises, laissant donc les Marseillais prendre la première place de la Ligue 1 !

A LIRE AUSSI : OM : Cheyrou prévient les Marseillais et Tudor de cette « grosse menace » !

« La question que l’on doit se poser est de voir comment Paris va encaisser les événements. Ce n’est pas complètement dingue d’imaginer que ce soir là, une victoire de l’OM les mette devant. Se dire que dimanche à 13h, le PSG perde à domicile contre Lille, au vu de ses derniers matches, je ne trouverais pas ça complètement fou. Que le match du 26 serve à la bascule, je ne trouve pas ça fou. Mais, Marseille a aussi un match compliqué contre Toulouse, qui est en pleine bourre. » Daniel Riolo – Source : RMC (14/02/23)

Longoria veut garder Sanchez ?

Grâce à ses huitième et neuvième buts de la saison, Alexis Sanchez a permis à l’Olympique de Marseille d’aller s’imposer samedi dernier à Clermont (0-2) dans un match compliqué. Pablo Longoria aimerait d’ores et déjà garder l’attaquant en vue de la saison prochaine.

Selon le média chilien la Tercera, suite à ses bonnes performances, « le club olympien a décidé d’entamer des discussions pour prolonger la relation et ainsi empêcher une autre équipe de le prendre en fin de saison. » L’attaquant chilien disposerait déjà d’une option pour une année supplémentaire si l’OM est qualifié en Ligue des Champions.

⚽ El plan del Marsella para renovar lo antes posible a su figura Alexis Sánchez https://t.co/rLYaCAFsTH pic.twitter.com/YC0m3cg8uD — La Tercera (@latercera) February 16, 2023



Sur Amazon Prime, Thierry Henry n’a pas hésité à dire tout le bien qu’il pense d’Alexis Sanchez cette saison.

« Franchement je l’ai vu à Arsenal, supporter d’Arsenal bien sûr, tout le monde le sait. Il me faisait rêver, il m’a fait rêver. Il est parti dans des clubs mais j’ai toujours aimé son envie, son pressing. Après on sait qu’il a la qualité mais à l’Inter, je me suis dit « ha, il commence à accuser le coup ! » Et là à Marseille, franchement… Alors oui, je sais que l’équipe va vers l’avant, que c’est un peu plus facile, quand tout le monde est proche, à cinq mètres pour aller presser. Ok, on l’a vu. Mais vraiment, ce qu’il fait là, jouer tout seul devant, courir, parler aux mecs… Et j’ai eu la chance de le voir aux entraînements les lendemains de matchs, le gars il va sur le tapis pour faire des sprints ! Mais ça, c’est aussi un exemple pas seulement sur le terrain ! Quand t’as un mec comme ça qui a pratiquement tout gagné et que tu le vois se comporter comme ça… C’est un exemple que tu es pratiquement obligé de suivre. » Thierry Henry – Source : Amazon Prime (12/02/2023)

Thierry Henry admiratif de Alexis Sanchez 🤩🤩 pic.twitter.com/XK9WMGJ3eL — Youssiño (@YoussinoV2) February 12, 2023

Sébastien Piocelle a lui aussi affiché sa satisfaction concernant les performances de Sanchez, il l’avait exprimé sur BFM Marseille. « Pour être honnête, il m’a bluffé. Au-delà des statistiques, qui sont plus qu’honorables, c’est l’impact qu’il a dans cette équipe, dans ce groupe qui m’impressionne. Il est devenu indispensable. Certes, on a cru comprendre qu’il ne souhaitait pas jouer à la pointe de l’attaque, mais je trouve que sur un côté, ce serait un gâchis. C’est un joueur qui a besoin d’avoir de l’espace. Il est très bon dans les déplacements et c’est un monstre dans les petits espaces. »

Milik, la Juve veut lever l’option ? Le joueur veut rester…



Malgré la pénalité de 15 points infligée à la Juventus Turin et potentiellement un nouveau retrait de 20 points, la Juventus souhaite conservée Milik. Selon le média Calcio Mercato la Juventus lèverait l’option d’achat de 7 millions d’euros plus 2 de bonus.

Arkadiusz Milik pourrait rester à la Juventus. Arrivé à Turin en prêt avec option d’achat en provenance de l’OM . Milik a rejoint l’OM au mercato d’hiver 2021, car le club était à la recherche d’un buteur. Sa première demi-saison sous Jorge Sampaoli est bonne. Mais avec les blessures à répétions Milik perd peu à peu sa place dans 11 de départ. L’arrivée de Tudor ne change rien et Milik rejoint la Juventus en prêt avec option d’achat de 7 millions d’euros plus 2 en bonus.

En deux saisons avec l’OM Milik a marqué 30 buts en 55 matchs toutes compétitions confondues. Ses 8 buts en 23 matchs avec la Juventus ont convaincu le club de le conserver. Le journal Calcio Mercato rapporte que l’option d’achat devrait être levée par la Juventus. Malgré la pénalité de 15 points déjà infligée au club et potentiellement un nouveau retrait de 20 points.

🚨#ViaCalcioMercato Arkadiusz Milik devrait bien rester à la Juventus cet été. Le club Italien souhaiterait conserver le joueur a l’issu du prêt. Sauf imprévu, l’OM devrait toucher 7M€ + 2M€ de bonus ! pic.twitter.com/ijE2w8VLNZ — Arnaud Allez L’OM 💙🤍 (@arnaud60000g) February 16, 2023

Une aubaine pour l’OM qui après les recrutements de Sanchez et de Vitinha souhaite se débarrasser de Milik.