Les 3 problèmes pour Alexis Sanchez, 7e recrue aujourd’hui ? Et Dieng, dossier sensible……Voici les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Mercato : Les 3 problèmes que l'OM doit résoudre pour finaliser le transfert d'Alexis Sanchez. Visite médicale prévue aujourd'hui pour la 7e recrue ? Et Dieng, les détails d'un dossier sensible…

Mercato : Les 3 problèmes que l’OM doit résoudre pour finaliser le transfert d’Alexis Sanchez

Hier le journal La Provence confirmait qu’Alexis Sanchez serait bel et bien sur les tablettes de l’OM et serait même très proche du club. Longoria entretiendrait des discussions depuis plusieurs jours avec l’entourage du joueur. Il reste toutefois trois points majeurs à régler… Selon La Provence, Alexis Sanchez serait très proche de l’OM. L’information est également confirmée par le journal l’Equipe ce vendredi qui précise toutefois que trois points majeurs devront être réglés avant que le club marseillais puisse réellement finaliser ce dossier financièrement ambitieux… Le premier point se situe autour de son contrat avec l’Inter. Celui-ci se termine dans un an, et Marseille n’a pas l’intention de régler une indemnité de transfert. L’international chilien doit donc trouver un accord avec le club italien pour résilier son contrat à l’amiable. Le second point majeur est évidemment le salaire du joueur qui perçoit actuellement pas moins de 7 millions annuels à l’Inter. Un montant que l’OM ne peut bien évidemment pas assumer. Pablo Longoria va ainsi devoir trouver un montage financier pour parvenir à un accord sur ce plan là. Il va de soi que Sanchez devra revoir également ses exigences à la baisse. à lire aussi : Mercato OM : Longoria a trouvé son latéral gauche (pour une saison) ! Enfin, avant de pouvoir boucler cette opérations, les dirigeants de l’OM devront faire de la place au sein de l’effectif marseillais qui compte aujourd’hui de nombreux attaquants : Milik, Bakambu, Luis Suarez, Dieng… voir Payet. Bamba Dieng est clairement poussé vers la sortie, mais ce dernier n’a visiblement pas l’intention de plier bagage. Quid de Bakambu et de son salaire démesuré ? Il sera clairement difficile à exfiltrer…

Une recrue type « Ligue des Champions » ?

L’OM est à la recherche de joueurs type « Ligue des Champions », Alexis Sanchez fort de son expérience au FC Barcelone, à Arsenal et à Manchester United notamment, pourrait être ce type de recrue sur le court terme. Pour rappel, à 33 ans, il n’a marqué que 5 buts la saison passée en championnat avec l’Inter Milan et n’a pas été sélectionné pour les matchs de préparation des Nerrazzuri. Quoiqu’il en soit, l’OM devra vendre pour pouvoir l’accueillir, afin d’offrir du temps de jeu à tout le monde et surtout d’être capable de payer son salaire, qui pour un joueur de sa renommée doit être assez conséquent pour les caisses marseillaises.

🔴 Alexis Sanchez 🇨🇱 se rapprocherait de l’OM. Pablo Longoria serait en lien avec son entourage et les positions seraient désormais très proches entre le club et le joueur. #TeamOM | #MercatOM Laprovence pic.twitter.com/9xdR30TJQv — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 28, 2022

Mercato OM : Visite médicale aujourd’hui pour la 7e recrue ?

Le très fiable, Fabrizio Romano, annonce qu’Arsenal et l’OM sont tombés d’accord sur le prêt de Nuno Taveres, le joueur est attendu dans la matinée à Marseille où il passera sa visite médicale avant de signer son contrat. L’OM tient enfin son piston gauche. Alors qu’Amavi et Kolasinac n’auraient pas convaincu Igor Tudor, Longoria lui a trouvé un expert du poste de piston, où il a beaucoup évolué à Arsenal. Selon Fabrizio Romano, le jeune portugais arrivera dans la matinée à Marseille pour passer la traditionnelle visite médicale avant de signer son contrat. Le joueur de 22 ans arrive en prêt sans option d’achat d’une saison (jusqu’au 30 juin 2023) et c’est l’OM qui prendra en charge la totalité de son salaire.

Le parfait pendant de Jonathan Clauss ?

Condamné à une place sur le banc la saison prochaine à Arsenal, avec l’arrivée d’Oleksandr Zinchenko et le retour de blessure de Kieran Tierney, Tavares devrait donc rejoindre l’OM en prêt. Le joueur toujours en contrat avec le club londonien jusqu’en 2025 y fera son retour dès la saison prochaine. Tudor tient enfin ses deux pistons, poste très important de son système de jeu. Après avoir recruté Jonathan Clauss à droite, déjà très en vue lors de sa première titularisation face au Bétis, l’OM espère avoir trouvé son pendant sur le côté gauche. L’ancien du Benfica sera très probablement le titulaire, après que le technicien croate a mis Kolasinac et Amavi sur le banc, préférant Under à un poste qui n’est pas le sien. Le très prometteur Tavares aura le temps de jeu nécessaire à l’OM pour parfaire sa progression, qui plus est comme élément important de la formation du nouveau coach olympien.

Olympique Marseille have completed paperworks for Nuno Tavares deal with Arsenal 🚨🔵🤝 #AFC #OM ▫️ Nuno will arrive in Marseille on Friday morning; ▫️ Medical tests during the day then he will sign contract; ▫️ Loan move until June 2024, no buy option, OM will cover salary. pic.twitter.com/qBkGIKJqQz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2022

Mercato OM : Dieng, les détails d’un dossier sensible…

Selon La Provence, Dieng devrait rester à l’OM malgré sa position de 5ème attaquant dans la hiérarchie d’Igor Tudor. Le joueur souhaiterait à tout prix rester à l’OM.

Bamba Dieng ne veut pas partir. S’il semblait poussé par la sortie par Longoria et Igor Tudor, afin de faire rentrer quelques liquidités, sa position de dernier attaquant dans la hiérarchie du coach croate serait seulement dû à un choix sportif. Surprenant quand on connaît le potentiel du joueur.

En effet, la Provence confie que » l’OM [leur] a fait savoir que le déclassement du champion d’Afrique n’avait absolument rien à voir avec une quelconque envie de se débarrasser de lui. Le dossier est, en tout cas, particulièrement sensible humainement. »

Alexis Sanchez, l’idole de Bamba Dieng

Si l’OM veut recruter Alexis Sanchez, le club phocéen va devoir faire de la place en attaque. Dieng pourrait être celui sacrifié par sa direction si l’on en croit les rumeurs actuelles. D’autant plus qu’Alexis Sanchez serait l’idole de Dieng, une raison de plus de garder le jeune sénégalais qui pourrait être plus motivé qu’il ne l’est déjà à performer à Marseille. En effet, l’international sénégalais (10 sélections, 2 buts) aurait floqué la plupart de ses maillots au nom de Sanchez quand il était enfant selon La Provence.

Dieng reste encore jeune, il faut stopper ce transfert et le garder – Hernandez

Annoncé sur le départ depuis le début du mercato, cette décision ne ravit pas les supporters marseillais ni même ses observateurs. Il y a quelques semaines l’invité de l’Apéro Mercato, Christophe Hernandez, vainqueur de la Coupe Gambardella en 2012 avec Nice, dressait le profil de Bamba Dieng, un joueur, selon lui, que l’OM ne doit absolument pas vendre.

« Dieng ? C’est un profil qu’on n’a pas pour moi, il prend les espaces, ce n’est pas toujours beau à voir, c’est différent de ce que l’on peut avoir notamment les derniers attaquants comme Benedetto ou Milik, qui sont des attaquants d’appui. On nous a vendu Milik comme un joueur qui fait beaucoup d’appels, mais ce que je n’ai pas vu notamment lors du dernier match pour ma part. Dieng reste encore jeune, il y a un projet à l’Olympique de Marseille qui j’espère va durer, donc non il faut stopper ce transfert et le garder. On n’a pas un potentiel qui va dribbler 5, 6 joueurs, nous faire la différence à chaque match. On a un joueur qui est capable de nous faire de bonnes choses mais on n’a pas un joueur comme Ousmane Dembélé quand il était plus jeune. (Sur la comparaison avec Ekitike) Je le trouve plus complet que Dieng notamment quand il décroche sans ballon, il joue en une touche, il va la redemander ensuite, il est capable de garder le ballon. Bamba Dieng n’est lui pas encore capable de le faire. (Sur l’hypothèse d’un départ de Dieng) Quel est le projet de l’Olympique de Marseille, qu’est-ce qu’on compte faire ? Quel recrutement on veut faire ? C’est bien de lâcher un Bamba Dieng qui a des qualités bien à lui, à l’OM, on a beaucoup de joueurs qui aiment toucher la balle dans les pieds dans de petits espaces, même nos joueurs de côté comme Under qui aime toucher le ballon rentrer sur son pied gauche. Sur la forme économique, je suis d’accord mais si je parle purement football, en tant que passionné, qui va-t-on recruter ? Qui est capable de prendre la profondeur dans cet effectif ? Si demain Sampaoli décide de recruter deux vrais latéraux et qu’il souhaite jouer en 3-5-2 qui peut aider notre attaquant Milik en prenant les espaces. » Christophe Hernandez – Source : Football Club de Marseille (31/05/2022)