Les avancées du dossier Mendoza, les exigences de Lihadji et quel onze pour affronter Rennes… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Mercato : L’OM a entamé des démarches pour le colombien Mendoza ?

Sans départ, pas d’arrivée. Pour autant, l’OM aurait plusieurs cibles offensives dans son viseur. Le club aurait même entamé des démarches auprès d’Amiens concernant son ailier gauche, Steven Mendoza…

Il y a deux jours, France Football affirmait que l’OM s’etait récemment renseigné sur la situation de Steven Mendoza. Le joueur de 27 ans, qui disposerait d’un bon de sorti cet hiver, a marqué 5 buts en 11 matches cette saison. Il avait d’ailleurs été très bon lors de la victoire face à l’OM, marquant un but. Ce dernier évolue souvent côté gauche, mais Mendoza peut aussi jouer côté droit voire comme second attaquant. D’autres médias confirment cette rumeur…

L’OM contacte Amiens pour Mendoza ?

En effet, Canal+ affirme que l’OM a déjà contacté Amiens pour négocier le transfert de Mendoza. De son côté, Le Courier Picard précise que plusieurs clubs seraient sur les rangs. Difficile d’imaginer l’OM bouger sur ce dossier sans un départ d’un joueur comme Germain. Même si le transfert de Steven Mendoza est estimé à moins de 10M€, le club olympien est clairement dans une phase d’austérité…

Mercato : Le grand écart entre l’offre initiale de l’OM et les exigences du clan Lihadji

Le feuilleton entre l’Olympique de Marseille et Lihadji n’a pas encore trouvé son terme. L’Equipe y a consacré un article, expliquant que l’offre initiale de l’OM était trois fois moins importante que les exigences de l’agent de joueur.

La signature d’Isaac Lihadji ne devrait pas arrivée de sitôt à l’Olympique de Marseille. Le jeune joueur formé au club aurait stoppé les négociations avec le directeur sportif. En conférence de presse, André Villas-Boas avait évoqué ce dossier épineux pour l’OM, expliquant que la dernière offre marseillaise a été retirée.

« On ne peut pas rester dans cette position. Son futur est en jeu, il est libre de décider, mais aujourd’hui, on a pris la décision de l’envoyer en réserve jusqu’au moment où il donnera sa réponse. Je ne sais pas si ça peut changer ou non, ça dépend de lui et de son entourage. Notre offre est retirée. S’il demande à rester, on pourra faire une autre proposition »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

L’OM aurait proposé trois fois moins que les exigences de l’agent…

Mais avant cette dernière offre, le club aurait proposé à Lihadji trois fois moins que ce qu’il demandait. Comme l’explique L’Equipe, en juillet dernier, l’Olympique de Marseille avait proposé une offre sortie de la grille « classique », comme pour le dossier Boubacar Kamara qui avait pris du temps en novembre 2016.

Les deux clans auraient réagi de la même façon, en proposant une offre bien au-dessus. Le quotidien sportif affirme que Zubizarreta s’était « raidit » en voyant l’offre de l’agent de Lihadji. Pour le moment, la tendance est plutôt à un départ du joueur. Le LOSC ainsi que Dortmund seraient les deux clubs les mieux placés pour le recruter.

OM : Quel onze face à Rennes ?

André Villas-Boas veut vite que son équipe se relance pour bien lancer la seconde partie de saison. L’OM va affronter son premier poursuivant Rennes, ce vendredi soir en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Quel devrait être le onze de départ marseillais ?

L’intérim de Pelé va s’arrêter là car le capitaine Steve Mandanda va faire son retour après sa blessure à la cheville contractée face à Metz en décembre. La charnière devrait être la même que celle alignée à Trélissac, à savoir Alvaro et Caleta-Car. Jordan Amavi va lui aussi faire son retour côté gauche, Bouna Sarr sera titulaire côté droit vu qu’Hiroki Sakai est suspendu pour ce match. Devant la défense, AVB devrait encore une fois faire confiance à Boubacar Kamara dans un gros match. Le duo Sanson / Rongier va être reformé pour cette rencontre. Enfin, devant Benedetto et Payet pourrait être accompagnés par Radonjic…

Le onze probable de l’OM face à Rennes

Mandanda

Sarr Alvaro Caleta-Car Amavi

Kamara

Rongier Sanson

Radonjic Benedetto Payet