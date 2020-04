Les débuts difficiles de Benedetto en L1, Djellit trouve un nouveau 9 à l’OM, Lopez lorgné par des clubs anglais… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM qui ont fait l’actualité du jour ! Ce samedi au menu : Les débuts difficiles de Benedetto, la proposition de Djellit et Lopez convoité en Premier League…

Mercato OM : Trois clubs anglais également sur Maxime Lopez?

Après le FC Séville, ce serait trois clubs anglais qui surveillent la situation de Maxime Lopez selon le Birmingham Mail !

Estadio Deportivo en faisait sa Une cette semaine : le FC Séville serait grandement intéressé par le profil de Maxime Lopez. Les Andalous le suivraient depuis plusieurs années. D’ailleurs aux mercatos précédents, son nom a été cité parmi les pistes du club sevillan.

Une offre de 11 millions d’euros pour Lopez?

Le minot marseillais serait également observé par d’autres clubs en Europe. Le Birmingham Mail affirme que trois écuries anglaises suivraient l’évolution du milieu de terrain de l’OM.

Aston Villa, West Ham et Tottenham apprécieraient son profil. Aston Villa aurait même fait une offre aux dirigeants marseillais de 11 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Mercato : Nabil Djellit a trouvé l’attaquant parfait pour l’OM !

Nabil Djellit a publié un article sur le site de France Football. Selon lui, l’Olympique de Marseille doit absolument recruter cet attaquant algérien !

Comme à son habitude, Nabil Djellit milite pour que l’Olympique de Marseille recrute un nouvel attaquant !

une forte communauté algérienne qui pourrait être un grand soutien pour Slimani — DJELLIT

Après avoir critiqué Valère Germain et qualifié Dario Benedetto de « pipasse », le journaliste de France Football a trouvé le nom parfait pour l’OM… Et il est actuellement à l’AS Monaco !

« Il y a des joueurs faits pour jouer à l’OM, et d’autres qui ne résistent pas à l’environnement particulier d’un club aussi chaud. Pour Slimani, la question est rapidement tranchée. Depuis ses débuts en Algérie avec le CR Bélouizdad (2009-2013), il baigne dans les ambiances bouillonnantes. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Leicester, le joueur est clairement sur le marché. L’AS Monaco dispose d’une option d’achat de 9 millions d’euros qui n’a toujours pas été levée. Enfin, Marseille, c’est aussi une forte communauté algérienne qui pourrait être un grand soutien pour Islam Slimani ainsi qu’un catalyseur pour le buteur. De quoi faire exploser les ventes de maillots et faire plaisir à JHE »

Nabil Djellit – Source : France Football

OM : Benedetto explique ses débuts difficiles en Ligue 1 !

Dans un entretien accordé au compte Twitter La12tuittera, Dario Benedetto a affirmé qu’il a eu quelques difficultés en Ligue 1 à ses débuts…

Arrivé de Boca Juniors lors du mercato estival 2019, Dario Benedetto est devenu l’attaquant titulaire de l’Olympique de Marseille.

Ça va être compliqué de rattraper Mbappé — BENEDETTO

L’international argentin s’est confié à un média spécialisé sur son ancien club. Il a notamment évoqué ses débuts difficiles en Ligue 1.

A LIRE AUSSI : OM – Coronavirus : La routine confinement de Dario Benedetto !

« En Argentine on peut trouver des grands défenseurs forts mais lents. Ici ils sont grands, forts mais rapides aussi ! J’ai eu du mal au début (…) Mes partenaires me chambrent beaucoup sur Boca et ils connaissent bien le sujet. Ils me disent ‘Allez River’ aussi. Ils aiment bien des joueurs de Boca comme Riquelme ou Palermo. Ça va être compliqué de rattraper Mbappé au classement des buteurs (rires) mais je n’ai peur de rien et je vais essayer de marquer à tous les matches ! »

Dario Benedetto – Source : La12Tuittera