Les excuses de Rothen à Alvaro, Kamara raconte son erreur, Der Zakarian explique sa tactique… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce dimanche : Les excuses de Rothen à Alvaro, Kamara raconte son erreur, Der Zakarian explique sa tactique…

OM : Les excuses de Rothen après son dérapage sur Alvaro !

Jeudi dernier, Jérôme Rothen a insulté Alvaro Gonzalez en direct sur RMC. L’ancien joueur du PSG s’en est excusé à l’antenne de la radio nationale.

Ce jeudi, Jérôme Rothen s’est emballé dans son émission sur RMC. L’ancien milieu de terrain n’a pas apprécié le comportement d’Alvaro Gonzalez lors de la rencontre face à Nantes et son geste sur Randal Kolo Muani.

L’Espagnol aurait pu recevoir un carton rouge mais l’arbitre l’a interprété autrement… L’attitude du défenseur marseillais a été pointée du doigt par le consultant de RMC qui l’a qualifiée de « double-garce » et de « demi-salope ».

Je m’excuse auprès d’Alvaro et des gens qui ont pris ce propos pour une insulte — Rothen

Sur l’antenne de la radio nationale, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco a tenu à présenter ses excuses sur ces termes qui ont été « mal compris » par les supporters marseillais. Ces derniers l’ont d’ailleurs bien secoué sur les réseaux sociaux pour lui faire comprendre que ces propos étaient totalement inappropriés.

« J’ai employé un mot inapproprié au sujet du style de jeu d’Alvaro. Cet adjectif a été mal compris, donc je le retire. Je m’excuse auprès d’Alvaro et des gens qui ont pris ce propos pour une insulte » Jérôme Rothen – Source : RMC (04/12/21)

Je transmettrai personnellement ce message d’excuses à Alvaro Gonzalez — Cardoze

Sur Twitter également, le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille, Jacques Cardoze, a réagi aux excuses de Jérôme Rothen. Il remercie l’ancien international français pour ses excuses ainsi que la direction de RMC.

« Je transmettrai personnellement ce message d’excuses à Alvaro Gonzalez. Merci aux dirigeants de RMC pour leur réactivité et à Jérôme Rothen d’avoir compris l’émotion suscitée par les termes employés. L’incident est clos. » Jacques Cardoze – Source : Twitter (04/12/21)

OM : Kamara s’explique sur son « erreur » de main !

Face aux médias ce samedi soir, Boubacar Kamara s’est expliqué sur son erreur de main dans la surface qui a permis aux Brestois de revenir au score !

L’Olympique de Marseille menait sur le score de 1-0 mais s’est fait rattraper au score grâce à un but sur penalty de la part de Romain Faivre. L’arbitre l’a accordé après une main dans la surface de Boubacar Kamara.

Ce penalty relance le match alors qu’on était au-dessus d’eux en première période — Kamara

Le milieu défensif de l’OM s’est exprimé à ce sujet en zone mixte ce samedi après la rencontre. Il a reconnu son erreur mais affirme avoir la main collée et ne pas comprendre réellement la décision de l’arbitre du match monsieur Gaël Angoula qui a d’ailleurs remplacé Anthony Gauthier, blessé lors de l’échauffement.

« C’est une erreur de ma part. Mais je pense qu’au départ du ballon, on aurait pu mieux défendre. Cela part d’un centre sans grand danger. On a mal relancé… La frappe est totalement ratée, si je ne la touche pas de la main, il n’y a pas but. Ce n’est pas intentionnel. J’ai la main droite collée au corps, quand je me tourne, j’essaye de remettre la main gauche collée à mon corps aussi… Ça va vite. Ce penalty relance le match alors qu’on était au-dessus d’eux en première période. Sur les mains, cela dépend des interprétations de l’arbitre, certains essaient de se mettre à la place des joueurs… » Et l’après-penalty ? « Je ne suis pas sorti de mon match, j’ai fait quelques bonnes interceptions avant de sortir » Boubacar Kamara – Source : Zone Mixte (04/12/21)

« On a fait de la merde » – Alvaro Gonzalez

Surpris au Stade Vélodrome par Brest, les Marseillais ont perdu devant leur public sur un score de 2-1. Un résultat qui a révolté Alvaro Gonzalez… Le défenseur espagnol en a parlé au micro de Prime Vidéo après la rencontre.

« Je n’arrive pas à trouver d’explication sur le scénario de cette rencontre. On a fait de la merde. On a joué que 60 minutes, puis après on a fait de la merde. On aurait dû marquer le deuxième but. je suis dégoûté, c’est incroyable. Je n’arrive pas à comprendre ce changement de comportement. On est trois défenseurs derrière à courir 14 km pour rien » Alvaro Gonzalez – Source : Prime Video (04/12/21)

OM – Brest : Der Zakarian explique comment il a piégé Sampaoli !

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a reçu le Stade Brestois. Pour cette rencontre, le coach Der Zakarian a bien réussi à piéger le jeu de Sampaoli. Il l’explique en conférence de presse.

Ce samedi, surprise au Vélodrome ! Alors que la rencontre semblait bien entamée par les Olympiens, ils n’ont pas pris un seul point de la réception du Stade Brestois… Une défaite sur le score de 2-1 après avoir mené 1-0 grâce à un but de Gerson, l’homme en forme des Marseillais.

On savait qu’il y aurait des espaces et on aurait pu marquer un troisième but — Der Zakarian

En effet, le coach Michel Der Zakarian a réussi à piéger la tactique de Jorge Sampaoli. Le nouvel entraîneur du club breton l’a expliqué en conférence de presse juste après la rencontre.

A LIRE AUSSI : OM – Guendouzi : « Quand on gagne les matchs tout le monde dit qu’on jour très bien ! »

« On est une équipe qui défend, peut-être, mais on a marqué à chaque match, a rétorqué le technicien devant les médias. On était venus pour bien défendre et les contrer. En contre-attaque, on a été très bons en deuxième période. En première, on n’arrivait pas à se projeter vers l’avant. On joue le maintien. On n’a pas le budget de l’OM. Il y a un mois et demi on était en grosse difficulté. À la pause je leur ai demandé d’être plus actifs. On a monté l’intensité, on a mieux récupéré et mieux utilisé le ballon. On savait qu’il y aurait des espaces et on aurait pu marquer un troisième but. C’est une grosse deuxième période de notre part. On était venus pour bien défendre et les contrer. En contre-attaque on a été très bons en deuxième période. En première, on n’arrivait pas à se projeter vers l’avant. On joue le maintien. On n’a pas le budget de l’OM. Il y a un mois et demi on était en grosse difficulté. Restons les pieds sur terre, continuons à bien travailler collectivement et les individualités ressortiront comme ce soir (samedi). Aujourd’hui on a un bon état d’esprit et on est récompensés. »

» Michel Der Zakarian – Source : Conférence de presse (04/12/21)