Les gros sous-entendus de l’ancien ministre des Sports ! « Longoria? Un dirigeant fantastique »selon Thauvin ! C’est confirmé pour Aubameyang ! Les 3 infos OM de ce lundi !

Les gros sous-entendus de cet ancien ministre des Sports !

Alors que l’OM dispose d’une énorme massa salariale, le niveau de l’équipe ne décolle pas. Une situation qui interroge l’ancien champion de judo et ex ministre des Sports David Douillet.

Sur RMC, David Douillet a pointé du doigt le niveau de jeu de cette équipe, il estime qu’il faut se poser des questions sur les derniers transferts de l’OM. « Les joueurs de l’OM ne sont pas mauvais, mais le recrutement est un flop total. Et c’est ça qui est honteux à Marseille. L’OM, c’est quand même le deuxième budget de la Ligue 1 avec 270 millions d’euros et se planter à ce niveau-là, avoir acheté des joueurs entre 20 et 25 millions d’euros pour des joueurs qui clairement ne les valent pas, on peut se poser des questions. Moi ça me chagrine et ça me titille les oreilles, c’est bizarre ces gros transferts pour des joueurs aussi moyens. On a le droit de se poser des questions, car les résultats sont moyens pour un club comme Marseille. Des joueurs comme Henrique, Garcia ne sont pas à la hauteur de l’OM. Je suis étonné de la validation de ces transferts par Pablo Longoria, il faut rappeler qu’il a été agent avant. Personne ne se pose la question sur les montants de ces transferts de joueurs aussi moyens ? »

C’est bizarre ces gros transferts pour des joueurs aussi moyens

L’Olympique de Marseille réalise toujours des mercato très garni, surtout depuis l’arrivée de Pablo Longoria. Le président espagnol ne lésine pas avec les sommes quand il s’agit de salaire pour attirer ses stars. En effet, on le voit avec le top 10 des salaires mensuels bruts posté par L’Equipe où l’on voit que les rémunérations ne sont pas forcément en corrélation avec l’apport sur le terrain.

A commencer par Aubameyang qui toucherait 650 000 euros bruts par mois et qui a vécu un début de saison compliqué avant de vraiment être au niveau des attentes placées en lui. Geoffrey Kondogbia est deuxième avec 450 000 euros bruts par mois mais un temps de jeu réduit à cause de nombreuses blessures et des prestations pas toujours convaincantes. Vient ensuite une grosse surprise, Joaquin Correa à égalité avec le joueur issue du centre de formation football de Nantes Jordan Veretout et le Centrafricain. L’attaquant argentin est l’un des meilleurs salaires du club mais assurément l’une des plus grosses déceptions. Depuis le début de la saison, il n’a joué que 15 matchs toutes compétitions confondues et 565 minutes soit l’équivalent d’environ 6 matchs complets.

📊 Top 10 des salaires mensuels bruts à l’OM cette saison : P-E Aubameyang 650 000€

Geoffrey Kondogbia 450 000

Jordan Veretout 450 000

Joaquin Correa 450 000€

Ismaila Sarr 390 000€

Jonathan Clauss 330 000€

Valentin Rongier 330 000€

Chancel Mbemba 320 000€

Pau Lopez 280… pic.twitter.com/UNBpMyRa3r — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 20, 2024

L’Inter n’en veut plus !

Quinze matchs disputés toutes compétitions confondues sous la tunique olympienne pour aucun but ni passe décisive ! Joaquin Correa est pour l’instant un coup totalement raté.

🇦🇷L’esperienza al Marsiglia per Joaquin Correa non è ancora decollata: per il Tucu, complice anche un infortunio alla caviglia, ci sono state solo 14 presenze, condite da 0 assist e 0 gol. Negli ultimi 3 mesi appena 21’ minuti giocati per l’argentino, che nel valzer degli… pic.twitter.com/lFihCzdLQr — InterHub (@InterHubOff) March 12, 2024

D’après La Gazzetta dello Sport l‘Inter Milan ne serait pas dupe et remarque bien qu’il ne parvient pas à s’imposer et que l’OM est pour l’instant bien loin d’une qualification en Ligue des champions. Pour rappel l’option d’achat de 13 millions sera levée en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Au vu de la situation et du fort désir des Nerazzurri de s’en séparer, le finaliste de la dernière Ligue des champions serait même prêt à faire une « remise » à l’OM sur le prix de son option d’achat. En effet, l’option d’achat pourrait prendre un tout autre tournant et deviendrait de 10 millions en cas de qualification en Ligue des champions et 13 millions dans le cas contraire. On voit mal comment l’OM pourrait envisager de le conserver en cas de non qualification pour la Ligue des champions.

« Longoria? Un dirigeant fantastique », le bel hommage de Thauvin et ses excuses !

Interrogé par le média TNT Sports, Florian Thauvin a répondu aux questions sur sa saison à l’Udinese et sur son passage à l’OM. Il y rend un bel hommage à Pablo Longoria.

Parti en fin de contrat vers les Tigres, Florian Thauvin a eu une fin d’aventure compliquée à l’Olympique de Marseille. L’attaquant est maintenant à l’Udinese et a évoqué un temps vouloir revenir en France et plus particulièrement à l’OM. Contacté par le média TNT Sports, l’international français rend un bel hommage à Pablo Longoria.

Aujourd’hui, je ne suis pas très en phase avec l’attitude que j’ai eue vis-à-vis de Pablo Longoria

« Pablo Longoria, c’est un dirigeant fantastique, affirme Thauvin à TNT Sports. Je l’ai connu avant même qu’il arrive à Marseille. il était à Valence et il me voulait à ce moment-là. Il regarde tous les matches, il regarde tous les joueurs de chaque équipe, que ce soit le groupe pro ou ceux qui évoluent dans les équipes de jeunes. Il connaît extrêmement bien le football parce qu’il est passé par des grands clubs. Il connaît parfaitement le milieu. C’est quelqu’un d’ultra performant. Il a tout fait pour moi, je sais qu’il a voulu que je prolonge à la fin. Ça ne s’est pas fait parce que j’ai pris une autre décision. J’avais un peu d’amertume à ce moment-là vis-à-vis des anciens dirigeants et de certaines choses qui me sont arrivées au club. Aujourd’hui, je ne suis pas très en phase avec l’attitude que j’ai eue vis-à-vis de Pablo Longoria. Mais je me suis excusé auprès de lui, il le sait. je lui souhaite tout le meilleur parce que c’est un très grand dirigeant. »

Thauvin ne ferme pas la porte à un retour en France

Dans un entretien accordé à L’Equipe, l‘international français explique qu’il suit toujours la Ligue 1 de très près et qu’il rêve de faire son retour dès que l’occasion se présentera. Alors qu’il ne reste qu’une semaine pour ce mercato d’hiver, il n’écarte pas totalement un transfert en ce mois de janvier.