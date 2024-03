Les images de l’altercation qui prouvent que Marcelino a menti ! Benfica en quart ! Longoria et le tirage au sort ! Les 3 infos OM de ce vendredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Les images de l’altercation qui prouvent que Marcelino a menti ! L’OM affrontera Benfica ! Ligue Europa / OM: la réaction de Longoria après le tirage au sort !

Les images de l’altercation qui prouvent que Marcelino a menti !

L’OM a souffert a et montré un visage qui ressemblait beaucoup a celui de l’ère Gattuso ce jeudi en Ligue Europa. Malgré la défaite 3-1, les marseillais se sont qualifiés pour les quarts, Marcelino n’aurait pas voulu sérer la main d’Amine Harit à la fin du match ce qui a fait monter la température, il a éludé cette altercation.

En effet, selon les informations de RMC, « le technicien espagnol n’a pas voulu serrer la main d’Amine Harit à la fin du match. Marcelino a même repoussé Harit quand il s’est rendu compte que c’était le milieu de terrain marocain qui lui tendait la main. » Interrogé en conférence de presse, sur son altercation avec Amine Harit, Marcelino a botté en touche. « Non, je l’ai simplement félicité ». Mais cette version est contredite par les images diffusé par la télévision espagnole.

Après la défaite 3-1 de l’OM, on y voit clairement Marcelino pousser Harit, puis Kondogbia écarté le coach de Villarreal pour ne pas que les invectives entre lui et l’international marocain aillent plus loin…

Marcelino se negó a estrechar la mano de Amine Harit y le pegó un empujón Eres un impresentable y no es la primera vez @Marcelino 👎🏼 pic.twitter.com/A5NsOrXCly — Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) March 15, 2024

Pour Téléfoot, Amine Harit avait commenté l’affrontement avec Villarreal. « Ça va être chaud. On sait que ça va être chaud par rapport à ses récentes déclarations. Ça nous a donné encore plus envie de faire un gros match jeudi. Il va falloir qu’ils soient tous prêts parce qu’on ne va pas leur donner un match facile. » Pas de quoi entrainer une telle réaction du technicien espagnol…

En conférence de presse, Marcelino a commenté le résultat du soir : « Tout d’abord, je suis très fier de mes joueurs. Je suis aussi très reconnaissant. On a vu un très beau spectacle. Et à mon avis, le résultat cumulé sur l’ensemble des deux matchs est injuste. Je pense qu’à Marseille nous avons très mal joué, mais l’OM avait eu à peu près quatre occasions. Nous aujourd’hui, on a eu je crois 18 occasions. Alors c’est dommage. On a fait du très bon travail, on a aussi été très bons dans le jeu. On s’est créé beaucoup d’occasions dans le jeu. Il y a eu aussi des coups de pied arrêtés, des occasions sur de la stratégie. Mais je suis très fier de mes joueurs. On leur avait dit qu’on avait une possibilité de passer et je pense qu’aujourd’hui ils ont montré que c’était possible. C’est pour cela que je trouve que c’est dommage parce que je le répète, sur l’ensemble des deux matchs, on méritait mieux. »

Marcelino estime avoir écrasé l’OM 😳 « Aujourd’hui, il y avait une équipe qui était bien supérieure à l’autre et qui, en termes de football, a écrasé son adversaire. Sur les deux matchs, je pense d’ailleurs que nous méritions de passer ». pic.twitter.com/jM5N4BzsIg — BeFootball (@_BeFootball) March 14, 2024

L’OM affrontera Benfica !

L’OM s’est qualifié pour les quarts de finale Ligue Europa. Le tirage au sort s’est effectué ce vendredi. L’OM va affronter le Benfica, et si les marseillais passent ce tour ils seront confronté face à Liverpool ou l’Atalanta…

Le plateau est relevé pour ces quarts de finale, en effet l’OM avait le choix entre West Ham United, Liverpool FC; AC Milan ,Benfica, l’AS Roma, l’Atalanta et le Bayer Leverkusen

L’OM va devoir affronter Benfica

Le tableau complet des quarts de finale :

AC Milan – AS RomaLiverpool – Atalanta BergameBayer Leverkusen – West HamBenfica – OM

L’OM, dernier club français engagé en Europa League devrait tirer un gros poisson comme l’a dit Kondogbia après la défaite à Villarreal jeudi soir. « Ce n’est pas tous les jours que l’on se qualifie en quart de finale de Coupe d’Europe, on est contents. Le premier match a eu une influence, on a déjoué, raté l’entame. On a trop reculé et cela nous a mis en difficulté. On n’a pas su rentrer comme il fallait. On a su réagir par le caractère. Il y a eu des doutes, mais on a essayé de relever la tête. En quart, on va jouer une grosse équipe, il va falloir affronter un gros poisson, » a expliqué le milieu de terrain marseillais au micro de Canal+.

Quand auront lieu les quarts de finale de la Ligue Europa ?

Les rencontres des quarts de finale de la Ligue Europa sont programmés les 11 et 18 avril prochains.

Ligue Europa / OM: la réaction de Longoria après le tirage au sort

L’Olympique de Marseille affrontera Benfica en quart de finale de Ligue Europa. « Une nouvelle opportunité de progresser et une très belle affiche » pour Pablo Longoria.

L’OM a hérité de Benfica en quart de finale de Ligue Europa. « Une nouvelle opportunité de progresser et une très belle affiche » selon Pablo Longoria.

« Rencontrer un club aussi prestigieux que Benfica, constitue une très belle affiche »

💬 Pablo Longoria 🇪🇸 (sur le tirage au sort de l’#UEL) : « Nous sommes fiers d’être présent cette saison en quart de finale d’UEFA Europa League mais ce n’est pas une fin en soi. Notre volonté est de faire grandir le club dans son ensemble et de manière durable. A cet égard,… pic.twitter.com/99DeRThf6t — MercatOM (@Mercat_OM) March 15, 2024

« Nous sommes fiers d’être présent cette saison en quart de finale d’UEFA Europa League mais ce n’est pas une fin en soi. Notre volonté est de faire grandir le club dans son ensemble et de manière durable, a affirmé le président marseillais. A cet égard, rencontrer un club aussi prestigieux que Benfica, à ce stade de la compétition, constitue assurément une nouvelle opportunité de progresser et une très belle affiche. Nous sommes conscients que cette double confrontation s’inscrit dans un calendrier chargé et relevé mais il est de notre devoir, en tant qu’Olympique de Marseille, de nous préparer au mieux afin de répondre aux attentes et continuer à donner du plaisir à nos supporters sur la scène européenne », a-t-il ajouté.

