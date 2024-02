Le Stade Rennais en Gambardella, Di Meco prend un énorme pari concernant Zidane et Ménès ne croit pas au rachat par l’Arabie saoudite… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi: les jeunes marseillais affronteront le Stade Rennais en Gambardella ! Di Meco prend un énorme pari concernant Zidane ! Ménès ne croit pas au rachat de l’Arabie saoudite !

OM: les jeunes marseillais affronteront le Stade Rennais en Gambardella !

Après avoir éliminé le PSG et s’être sauvé de justesse contre Le Mans dimanche dernier, les minots de l’Olympique de Marseille joueront à Rennes le 31 mars prochain.

L’Olympique de Marseille va continuer son aventure pour la Gambardella ! Après avoir éliminé le PSG à domicile dans un OM Campus en feu, les jeunes marseillais ont passé les huitièmes de finale contre Le Mans dimanche dernier. Par deux fois, les joueurs de Christian Bracconi se sont qualifiés en passant pa les séances de tirs au but.

Ce jeudi a eu lieu le tirage pour les 1/4 de finale. L’Olympique de Marseille se déplacera donc à Rennes pour y affronter le Stade Rennais. La rencontre se déroulera en Bretagne le 31 mars 2024 à 15h. En cas de qualification pour les 1/2 finale, les Marseillais affronteront le vainqueur du match entre Reims et Brest.

Dosso, le jeune gardien de l’OM devenu révélation !

Durant ces phases éliminatoires, le jeune gardien marseillais Aboubaka Dosso s’est illustré. Karim Attab, journaliste pour Maritima, s’est exprimé à son sujet dans un entretien accordé à Foot Mercato.

« À l’OM, on estime que c’est un joli coup qui a été réalisé en septembre quand ils l’ont récupéré alors qu’il n’avait pas été gardé par le PSG. Pour l’instant, ce qui est sûr, c’est qu’il fait l’unanimité lors de tous les matches de Gambardella, notamment les trois derniers, explique Karim Attab. En 1/32e de finale, contre Toulon, il a été décisif en arrêtant un pénalty en plein match. Contre le PSG, en 1/16e de finale, je pense que, si ce n’est pas lui, on n’arrive pas à la séance de tirs au but. Et encore, l’OM se qualifie avec un tir au but raté pour les Parisiens. Hier (dimanche, ndlr), franchement, ça a vraiment été exceptionnel car il a été très bon même s’il a fait une faute de main sur le troisième but du Mans. Il a arrêté un pénalty du Mans en plein match puis il a continué à faire son show pendant la séance de tirs au but. Il fait 2 arrêts déterminants, notamment l’avant-dernier pour garder l’OM dans la série et celui qui permet ensuite au capitaine Trigano de marquer sur la fin. c’est un gardien félin, qui est grand. À mon avis, il va pouvoir continuer avec l’OM. Même si on s’est rendu compte, en ce qui concerne la politique des gardiens chez les jeunes, que Simon Ngapandouetnbu est en fin de contrat et n’a jamais vraiment eu sa chance. Jelle Van Neck est un bon gardien mais pour l’instant mis à part faire des feuilles de match en tribunes, il n’a rien fait véritablement avec l’OM. Mais c’est sûr que quand vous voyez un jeune gardien de 2006, qui prend autant de place dans la cage et a autant d’importance dans le groupe, je pense que la Gambardella et le parcours de l’OM vont encore le mettre en lumière. À partir de ce moment-là, il faudra voir ce que l’OM va lui proposer. »

Ex-OM: Di Meco prend un énorme pari concernant Zidane !

Eric Di Meco est le spécialiste des paris dangereux. Il avait déjà dû manger un rat après avoir fait un pari sur l’ancien latéral de l’OM Azpi, il vient d’en faire un autre sur Zidane…

Eric Di Meco avait été obligé de manger un rat sur les ondes de RMC concernant César Azpilicueta. « Quand il est arrivé à l’OM, Jean-Claude Dassier nous a annoncé qu’il était le futur latéral droit de l’Espagne. Si c’est le cas, je mange un rat ». Il a récidivé hier concernant Zidane et la Juve. « Si Zizou fait gagner la Ligue des champions, dans les quatre ans qui arrivent, à la Juve, c’est pas un rat que je mange, c’est un castor ! Guardiola quand il arrive à City, c’est un club de losers, il a construit, pour gagner la Ligue des Champions il faut un moment. Donc Zizou gagner la Ligue des Champions en deux ans… »

L’Olympique de Marseille s’est séparé de Gennaro Gattuso et a récupéré Jean-Louis Gasset à ce poste. Après le départ du coach italien, on aurait pu imaginer que Jean-Pierre Papin puisse prendre sa place sur le banc. Pour Eric Di Meco, il est très heureux d’être coach de la réserve et ne serait pas vraiment apprécié par le vestiaire de l’OM.

« D’abord, je pense que JPP est fait pour être sur le terrain. Ce poste de conseiller… Il est encore joueur, il peut montrer aux gamins ce qu’il faut faire devant le but, c’est son plaisir. Je l’ai eu récemment au téléphone, il est épanoui. Il s’éclate, il a pris une équipe de jeunes avec un entraîneur qui était parti. Il explique que c’était un moyen pour lui de revenir. Il s’éclate parce qu’il voit que ses gamins progressent. C’est rigolo parce que j’ai quelqu’un de mon entourage qui va voir souvent la réserve jouer et qui m’en a parlé. On m’a dit qu’il a transformé l’équipe. Il va sûrement les maintenir. Son boulot c’est d’arriver à sortir 2/3 gamins à sortir et aller dans le groupe pro. Peut-être qu’il ira plus haut s’il a la possibilité mais pourquoi dévaloriser le poste de formateur d’un club comme l’OM où tu fais monter les gamins en pro? Quand je le voyais avec son costume dans la tribune, ça me faisait de la peine ! (…) Il a dit un jour que les mecs ne travaillaient pas assez devant le but. Ça n’avait pas plu au coach ni au vestiaire, explique Di Meco sur RMC. Je ne suis pas sûr qu’il ait bonne presse dans le vestiaire. Mais attention, c’est moi qui le dit ça ! »

Vente OM: Ménès ne croit pas au rachat de l’Arabie saoudite !

C’est un serpent de mer depuis plusieurs années, le fond d’investissement d’Arabie saoudite est annoncé comme un candidat au rachat de l’Olympique de Marseille. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a affirmé ne pas croire en ces rumeurs.

Dans son émission sur YouTube, Pierre Ménès a évoqué la fameuse vente OM en expliquant que le contexte marseillais ne correspond pas aux Saoudiens.

Les Saoudiens à Marseille, je n’y crois pas — Ménès

Face à Pierrot (4/4): « La discrétion monégasque sied plus aux Saoudiens que l’hystérie marseillaise » PSG laboratoire, les Saoudiens, Lacazette en Bleu (?), mes pronos, les stades de L1, Nantes et les ambitions de Strasbourg.https://t.co/PF59tbeq2Z via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 26, 2024

« Les Saoudiens ont la même manière de fonctionner que les Qataris. Ils n’ont pas l’habitude de tâtonner pendant des années avant d’investir dans un club comme c’est le cas avec l’OM, a affirmé Ménès. Les remous qui entourent la vie quotidienne du club ne plaisent pas du tout à ce type de personne, qui sont tout de même des apôtres de la discrétion. Les Saoudiens à Marseille, je n’y crois pas. De même à Monaco car le prince veut garder une partie des parts importantes du club. Les Saoudiens voudraient au minimum 80% du club monégasque. Le prince Albert ne le permettra jamais. Ils peuvent également investir ailleurs comme par exemple à Bordeaux où il y a un stade et un centre d’entraînement qui sont magnifiques. La discrétion monégasque sied plus aux Saoudiens que l’hystérie marseillaise », a-t-il ajouté.

