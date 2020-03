Les joueurs au chômage partiel, Benedetto s’exprime sur la rivalité avec Paris, et Sarr quitte le pays… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Les joueurs marseillais au chômage partiel, Benedetto parle de la rivalité avec le PSG et Sarr rejoint la Guinée… Les 3 infos OM de ce vendredi !

L’OM va faire des économies… les joueurs olympiens placés en chômage partiel !

L’Olympique de Marseille a suspendu ses entraînements à minima jusqu’au 2 Avril. Et ce n’est pas tout, puisque le club marseillais a décidé de placer les joueurs en chômage partiel…

Le coronavirus a fait suspendre le championnat français. L’Olympique de Marseille a suspendu ses entraînements jusqu’au 2 Avril pour éviter la propagation du virus. Les joueurs ont reçu un programme d’entraînement individuel qu’ils vont devoir respecter.

Après Lyon et Amiens, les dirigeants marseillais ont décidé de mettre les joueurs en chômage partiel. Une mesure qui permet au club de ne verser que 84 % du salaire net à son employé. De plus, l’État prend ensuite à sa charge ce salaire, qu’il reverse à l’entreprise, jusqu’à 5 400 € (plafond de 4,5 fois le SMIC).

Restez chez vous !

LIRE AUSSI : OM : Payet, meilleur français du TOP 5 dans ce domaine offensif… Gignac en second !

« L’Olympique de Marseille informe qu’à la suite du discours du Président de la République d’hier soir, l’ensemble des entraînements est suspendu jusqu’au 2 avril. Chaque joueur s’est vu remettre un programme d’entrainement personnel et l’ensemble du staff médical et sportif est à leur disposition pour leur apporter l’aide et l’assistance nécessaires en cas de besoin.

L’évolution de la pandémie et les futures décisions de l’exécutif nous amèneront évidemment à reconsidérer cette décision si nécessaire. L’Olympique de Marseille souhaite bon courage à tous. Protégez-vous ainsi que vos familles et surtout, restez chez vous ! » Source: Olympique de Marseille

Comme l’immense majorité de leurs collègues de L1, à la suite de la pandémie de coronavirus, les joueurs marseillais vont être placés en activité partielle https://t.co/zkZYYvVUI3 pic.twitter.com/35YixSAxCH — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 20, 2020

OM – Benedetto : « Les supporters acceptent que je parle avec certains joueurs du PSG, mais… »

L’attaquant de l’Olympique de Marseille Dario Benedetto a accordé une interview a ESPN. Il évoque notamment la rivalité entre l’OM et le PSG.

Difficile de comparer un Boca-River, à un OM-PSG pour l’argentin Dario Benedetto ancien joueur et supporter depuis toujours de Boca. Interrogé par ESPN le buteur de l’OM a évoqué la rivalité entre Marseille et Paris :

la passion des supporters ici est énorme, semblable à celle des Argentins — benedetto

A lire aussi : OM, Coronavirus, FPF, Aulas, mercato… DFM en mode confinement

« Ce n’est pas comme Boca-River, mais il y a une grosse rivalité. On accepte que je parle avec les Argentins Icardi, Paredes et Di Maria, avec qui j’ai joué en sélection. C’est tout ! Après, je peux avoir des problèmes parce que la rivalité est grande et la passion des supporters ici est énorme, semblable à celle des Argentins » Dario Benedetto – Source: ESPN

Le chiffre : 11

C’est le nombre de buts inscrit cette saison en Ligue 1 par l’attaquant de l’OM Dario Benedetto (29 ans). Il a disputé 26 matchs au total en Championnat avec l’Olympique de Marseille. Il a également disputé deux matchs de Coupe de France sans inscrire le moindre but dans cette compétition.

Comme les brésiliens du PSG, un joueur de l’OM a quitté la France…

Petit à petit la prise de conscience se fait en France, il faut éviter une trop grande propagation afin de ne pas engorger les hôpitaux et faire exploser le taux de mortalité lié au Coronavirus. Le joueur olympien Bouna Sarr a lui préféré quitter le pays afin d’éviter le confinement…

Selon L’Equipe, Bouna Sarr a rejoint sa famille en Guinée pour éviter de se confiner en France. En effet, le pays africain est l’un des moins touché par le Coronavirus, où seul un cas a été détecté.

Récemment, André Villas Boas se montré très satisfait de Bouna Sarr. A tel point que le technicien portugais l’imagine comme l’un des futurs capitaines de l’OM la saison prochaine.

C’est un mec charismatique– AVB

A lire aussi : Coronavirus : Un traitement testé à Marseille (il serait très efficace ! )

« J’étais très content de lui donner le brassard de capitaine, l’autre jour, parce que je le considère comme un leader. Il reste le joueur le plus utilisé cette saison, que ce soit comme ailier ou latéral. Nous avons une très bonne relation, une relation d’une grande franchise. Je l’apprécie beaucoup. Son travail est irréprochable, il s’entraîne bien. C’est un mec charismatique, très apprécié du vestiaire. Je pense qu’il peut prendre encore une autre importance au sein du vestiaire d’ici à la fin de la saison et qu’il peut être capitaine la saison prochaine. » André Villas-Boas – Source: Conférence de Presse