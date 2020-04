Les joueurs refusent de reprendre la saison, le FPF maintenu, et une piste s’éloigne… Les 3 infos OM de ce lundi !

Les joueurs de Ligue 1 ne veulent pas reprendre, le Fair-Play financier finalement maintenu, et une cible s’éloigne… Les 3 infos OM de ce lundi !

Les joueurs de Ligue 1 ne veulent pas finir la saison !

Dans un communiqué publié dans le journal le Monde aujourd’hui, le syndicat des joueurs de football professionnel français (L’UNFP) a fait savoir qu’il était contre l’idée de terminer la saison 2019-2020.

L’UNFP a clairement expliqué que les joueurs étaient contre l’idée de terminer la saison, notamment pour des risques. de blessures en devant jouer tous les trois jours :

« L’urgence économique ne doit pas prendre le pas sur l’impératif de santé publique, conclut-il. Renonçons à une reprise du championnat dans ces conditions. Reprise qui serait précipitée et dangereuse. Rassemblons dès aujourd’hui les conditions d’une prochaine saison réussie et exemplaire de ce football que l’on aime tant. Acceptons l’idée d’une forme de destruction créatrice, engendrée par cette crise. Osons le grand pont, nous en sommes tous capables. Pour permettre à nos talents de continuer à briller, il me semble plus raisonnable, plus juste et plus vertueux de faire, aujourd’hui, le choix de la raison, pour que demain nous puissions à nouveau faire celui du cœur. (…) « L’analyse médicale menée par l’UNFP et la Fifpro (Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, ndlr) alerte sur les risques physiques élevés en cas de matchs organisés tous les trois jours après une si longue période d’arrêt: fatigue accentuée et augmentation par six de l’incidence des blessures musculaires dès la fin du deuxième match, baisse de la performance, énumère-t-il. Ces risques doivent-ils être pris? » Communiqué UNFP – source : Le Monde

OM: Le fair-play financier finalement maintenu ?

Alors que certains estimaient que le Fair Play financier pourrait être suspendu suite à la crise du Coronavirus, l’UEFA confirme que l’organe de contrôle sera toujours actif même si des ajustements sont à prévoir.

Dans un entretien accordé à Corriere della Sera , Aleksandr Ceferin, le président de l’UEFA, a annoncé que le Fair Play financier allait être maintenu. Des ajustements seront par contre fait cette saison suite à la crise du Coronavirus. Une mauvaise nouvelle pour le club olympien, qui n’est pas au mieux financièrement…

Nous ne suspendrons pas le fair-play financier– Ceferin

« Nous avons déjà suspendu quelques conditions du fair-play financier, mais nous ne le suspendrons pas. Il a apporté beaucoup d’avantages. Le fair-play financier doit être une aide, pas un obstacle. Nous serons plus flexibles. Manchester City ? L’affaire a été traitée par un organisme indépendant et se trouve maintenant entre les mains du TAS . Il ne serait pas approprié de commenter ce sujet » Aleksandr Ceferin— source: Foot mercato

OM Mercato : Mauvaise nouvelle pour un jeune espoir Ligue 2 ?

Le prochain mercato de l’Olympique de Marseille s’annonce particulièrement compliqué vu les problèmes financiers du club. Récemment, on apprenait que l’OM s’intéressait au joueur du Havre Pape Gueye. Mais la concurrence serait rude sur ce dossier également.

Ce samedi soir, Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Equipe a répondu aux questions de ses abonnés sur son compte Twitter. Il en a profité pour confirmer que l’OM suivait bien le milieu de terrain du havre Pape Gueye (21 ans).

Gueye proche de Watford

Il indiquait également que la concurrence était rude sur ce dossier. Et selon les information du 10 sport, un club aurait pris de l’avance sur la concurrence. Il s’agirait de Watford. Les négociation seraient même très avancées et Pape Gueye serait proche de de rejoindre le club anglais avant être immédiatement prêté à Udinese. Un dossier à oublier pour l’OM ?