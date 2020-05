Les pistes pour remplacer Zubizarreta, le refus de McCourt à Eyraud, et les espoirs ruinés de Aulas… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Les deux noms pour remplacer Zubizarreta, McCourt a refusé la démission de Eyraud, et la ministre des sports ruine les espoirs de Aulas… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Mercato OM : Deux anciens directeurs sportifs du PSG dans le viseur d’Eyraud ?

C’est officiel depuis jeudi soir, Andoni Zubizarreta n’est plus le directeur sportif de l’OM. Le président Eyraud va donc devoir remodeler l’organigramme du club. Les premières rumeurs arrivent déjà…

L’OM a donc publié un communiqué pour annoncer le départ, à l’amiable, du directeur sportif Andoni Zubizarreta. Après plusieurs déclarations, l’Olympique de Marseille « précise que le recrutement d’un directeur général chargé du football est en cours ». Le journal la Marseillaise évoque deux noms ce vendredi…

Henrique et Letang, premières rumeurs…

En effet, le quotidien local revient sur le nom d’Antonio Henrique. L’ancien DS du PSG est libre et il connait très bien Villas-Boas depuis leur collaboration au FC Porto. Henrique est aussi évoqué dans le cadre d’un hypothétique rachat de l’OM par les saoudiens. De plus, un autre ancien du PSG et de Rennes, Olivier Letang circulerait. Ce dernier a aussi été évoqué au TFC…

Zubi quitte l’OM, Villas-Boas prépare ses valises #TeamOM ✅Ces derniers jours, le nom d’Antero Henrique a circulé pour remplacer le directeur sportif. Concernant le coach, les noms ne manquent pas non plus : Galtier, Renard, Eriksson, Montella…▶️https://t.co/WEZXZZ6bHG pic.twitter.com/FA6HIwidAJ — La Marseillaise (@lamarsweb) May 15, 2020

OM: McCourt a refusé la démission d’Eyraud ?

En place depuis 2016, Jacques-Henri Eyraud aurait présenté sa démission cet hiver. Une proposition que Frank McCourt aurait refusé…

Quatre ans après son arrivée en 2016, Andoni Zubizarreta a quitté son poste de directeur sportif hier soir. Et selon La Marseillaise, un départ important dans l’organigramme marseillais aurait pu intervenir bien avant. En effet, le président olympien Jacques-Henri Eyraud aurait proposé sa démission cet hiver, mais le propriétaire américain Frank McCourt aurait refusé. L’avenir de plus en plus incertain de Villas-Boas ne devrait pas faire grimper la côte de popularité de Eyraud auprès des supporters marseillais très attachés à leur entraineur.

Départ de Gary Cook lié à un éventuel rachat ?

A lire aussi : Vente OM : Nouvelle rumeur, des discussions avancées avec Al-Walid Bin Talal…

Selon les informations de La Marseillaise, Gary Cook a quitté son poste après avoir terminé un audit sur la valeur du club. Une crise interne qui intervient en pleine propositions de rachat d’après le journal régional…

Zubi quitte l’OM, Villas-Boas prépare ses valises #TeamOM ✅Ces derniers jours, le nom d’Antero Henrique a circulé pour remplacer le directeur sportif. Concernant le coach, les noms ne manquent pas non plus : Galtier, Renard, Eriksson, Montella…▶️https://t.co/WEZXZZ6bHG pic.twitter.com/FA6HIwidAJ — La Marseillaise (@lamarsweb) May 15, 2020

Ligue 1 : La ministre enterre les espoirs d’Aulas

Alors que Jean-Michel Aulas milite depuis des semaines pour une reprise du championnat, la ministre des sports vient de briser les rêves du président lyonnais…

Jean-Michel Aulas est partout dans les médias en ce moment. Le lyonnais milite pour terminer le championnat, son club est en effet septième du classement de Ligue 1 et privé de coupe d’Europe. Mais il semblerait que la ministre des sports vient d’enterrer tous les espoirs du président.

Un texte de loi voté à l’assemblée nationale– Maracineanu

A LIRE AUSSI : Ligue 1 : Des présidents auraient influencé la décision auprès de l’Elysée… Aulas veut des noms !

Roxana Maracineanu a proposé un texte de loi afin de sécuriser des décisions de la Ligue face à la crise du Covid 19. Le texte a été voté par l’assemblée nationale, de quoi faire tomber à l’eau le souhait de Jean-Michel Aulas. Le club lyonnais ne devrait jouer aucune coupe d’Europe la saison prochaine…