Les sanctions de la LFP, le match contre Metz programmé, et Sampaoli décisif… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi: La rencontre contre Metz programmée, Sampaoli convaincant et les supporters sanctionnés…

La LFP sanctionne l’OM et ses supporters !

Après les incidents à Angers entre supporters, la LFP s’est réunie ce mercredi soir pour décider de la sanction à l’encontre de l’Olympique de Marseille…

La commission de discipline de la LFP, a sanctionné l‘Olympique de Marseille et Angers d’un retrait d’un point avec sursis. Quant aux supporters, ils ne pourront plus se déplacer chez les équipes adverses, jusqu’au 31 décembre 2021, soit jusqu’à la fin de l’année.

Une décision que regrette que le club olympien, et son directeur de la communication Jacques Cardoze :

Tout me parait sévère– Cardoze

« Dans cette décision, tout me paraît sévère : le point avec sursis et l’interdiction de déplacement. D’autant plus sévère que c’est presque plus pénalisant pour nous que pour Nice, dans les sanctions après Nice-OM. » Jacques Cardoze— Source : L’Equipe (07/12/21)

La commission de discipline a décidé, après les événements de #SCOOM Retrait pour l’OM et Angers d’un point avec sursis et de la fermeture des parcages en déplacement pour l’OM jusqu’au 31/12/21 — Constant Wicherek (@Stickwic) October 6, 2021

Sébastien Deneux : » Le RC Lens est sanctionné de deux matches à huis clos, déjà purgé et d’un point en moins avec sursis. Pour Lille, un point avec sursis et fermeture de l’espace visiteur du LOSC jusqu’au 31 décembre 2021. Pour Angers, deux matches à huis clos de la tribune — Constant Wicherek (@Stickwic) October 6, 2021

Coubertin dont un avec sursis. Il a déjà été purgé. En outre amende de 20 000 euros ferme. Un point avec sursis pour l’OM et l’espace visiteur fermé jusqu’au 31 décembre 2021″ — Constant Wicherek (@Stickwic) October 6, 2021

OM: Le match contre Metz programmé à une heure bien particulière…

En pleine trêve internationale, l’Olympique de Marseille ne joue pas de matchs officiels. La reprise sera contre le FC Lorient le 17 octobre prochain au stade Vélodrome. En attendant, la LFP devrait programmer la rencontre face au FC Metz…

Le match entre l’OM et le FC Metz se déroulera le dimanche 7 novembre prochain à 13 heures, d’après Maritima. Un horaire particulier et inédit, en effet, c’est la première fois de la saison que les hommes de Jorge Sampaoli vont jouer à cette heure là. Pas le moment idéal, sachant que de nombreux matchs de foot amateur auront lieu au même moment…

L’opposition face à Metz interviendra trois jours après la rencontre d’Europa League contre la Lazio de Rome à domicile…

#J13 #OMFCM la rencontre entre l’OM et le FC Metz a été programmée au dimanche 7 novembre à 13h au stade Vélodrome. @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) October 7, 2021

Mercato OM: Comment Sampaoli a convaincu cette recrue estivale de signer…

Un des meilleurs joueurs de l’OM depuis le début de saison, Mattéo Guendouzi fait le bonheur de Jorge Sampaoli. L’entraineur argentin, lui a même confié le brassard lors de la défaite face à Lille (2-0)…

Prêté par Arsenal avec une option d’achat autour de 10 millions d’euros, Mattéo Guendouzi s’impose déjà comme un titulaire indiscutable dans l’effectif olympien. Alors qu’il était courtisé par d’autres écuries, il a expliqué dans les colonnes de Onze Mondial, l’importance de Sampaoli dans le choix de sa décision finale l’été dernier… :

Il est extraordinaire dans sa manière d’être– Guendouzi

« Quand tu me dis Jorge Sampaoli, le premier mot qui me vient, c’est extraordinaire ! Il est extraordinaire dans sa manière d’être, mais aussi dans sa manière de coacher et dans sa manière de voir le football. Beaucoup de personnes le voient sur le côté, à marcher comme un fou devant son banc. Ils pensent qu’il fait les 1 000 pas sans rien comprendre et qu’il s’énerve tout le temps. En réalité, Sampaoli ne résume pas à ça. Il y a juste à voir notre manière de jouer. Tu as vu comment il a installé sa vision du football ? C’est magnifique. Si tu regardes comment on joue depuis le début de saison, c’est magique. On a réussi de très bons matchs. On est en train de créer une vraie philosophie de jeu avec ce coach. C’est pour ça que ça marche bien. Humainement, j’aime beaucoup sa personne. Avant de signer, il m’a présenté le projet. Il m’a expliqué ce qu’il voulait faire de moi. C’est ce que j’ai aimé dans son discours. Il m’a dit : « Matteo, tu es un très bon joueur, mais avec moi, tu vas progresser et apprendre de nouvelles choses. » Mattéo Guendouzi— Source: Onze Mondial (07/10/21)