L’étonnante rumeur mercato, prix en baisse pour Thauvin , les adversaires potentiels en ligue des champions… les 3 infos OM de ce jeudi 20 août

Tous les soirs, FCMarseille vous propose les 3 infos principales de l’actu OM du jour. Au menu de ce jeudi : un jeune du Barça annoncé à Marseille, l’OM revoit son prix pour Florian Thauvin et une projection sur les possibles adversaires au 1er tour de la ligue des champions !

mercato om : jean-clair todibo annoncé proche de l’om

Ce n’est pas une priorité lors de ce mercato… Mais le journal espagnol Sport annonce que le défenseur central du Barça Jean-Clair Todibo serait proche de l’OM. Néanmoins, cette information pose question.

TODIBO PROCHE DE L’OM, VRAIMENT ?

En effet le média affirme que le jeune défenseur Jean-Clair Todibo serait tout proche de rejoindre l’OM. Même si Sport estime que l’ancien défenseur du TFC veut attendre de voir s’il y aura des changements avec l’arrivée de Koeman, « tout indique que Barcelone doit vendre le jeune défenseur français et que l’Olympique de Marseille sera sa destination s’il n’y a pas de changements de dernière minute. » Une affirmation difficile à comprendre vu que le FC Barcelone a besoin d’argent et que l’OM n’en a pas. Sauf si un départ, comme celui de Caleta Car est bouclé…

Il n’y a rien qui va. L’#OM le club le plus proche d’enroler Todibo. Sans départ en DC aucun intérêt. Barça besoin de vendre, ça tombe bien l’OM ne peut pas acheter… https://t.co/D6LW7evG2g — Nico Faure (@Nicommentator) August 20, 2020

MERCATO OM : l’atalanta discute toujours pour thauvin, l’om prêt a faire des concessions

C’est en tous cas ce qu’affirme le média italien TMW ce mercredi. En effet, Tuttomercatoweb expliquait hier que l’Atalanta piste toujours Florian Thauvin. Des négociations seraient même en cours entre les deux clubs. Alors qu’un montant de 20 M€ a été évoqué, l’OM ne demanderait plus que 15 M€ dans ce dossier, alors que l’Atalanta proposerait encore moins…

L’ATALANTA, LEICESTER ET ASTON VILLA VISENT THAUVIN ?

De plus, deux équipes de Premier League, Leicester et Aston Villa, seraient aussi fortement intéressées par le joueur. Cependant, Thauvin veut participer à la prochaine Ligue des Champions. L’hypothèse d’une dernière saison avant un départ libre reste donc la plus probable aujourd’hui, et le joueur serait prêt à le faire. Même si Pablo Longoria pourrait tenter de convaincre l’ancien grenoblois de prolonger son contrat…

LIGUE des champions : projection sur les possibles tirages au sort du premier tour de l’om !

Depuis ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille sait dans quelle chapeau il est classé pour la prochaine édition de la Ligue des Champions… Quels sont les pires et meilleurs tirages que l’OM peut avoir?

LE PIRE ET LE MEILLEUR GROUPE POUR L’OM

Pour constituer les poules, un club de chaque chapeau est pioché. L’OM fera partie du numéro quatre, soit les équipes les moins bien classées et qui auront plus de chance de tomber sur des écuries de haut niveau… Le pire groupe pour les joueurs d’André Villas-Boas pourrait être : Liverpool / FC Barcelone / Inter Milan.

Avec un peu de chance, l’OM pourrait avoir un groupe plus tranquille comme par exemple : FC Porto / Chakhtar Donetsk / RB Salzbourg. Il n’y a plus qu’à croiser les doigts pour que les Marseillais ne vivent pas la même épopée européenne que sous Elie Baup, qui s’était finie avec 0 points au compteur…