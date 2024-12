Ligue 1 : ASSE vs OM, LOSC, PSG, OL… le programme TV complet de la J14 !

La 14e journée de Ligue 1 commence le vendredi 6 décembre 2024 avec deux matchs, suivis de trois rencontres le samedi 7 décembre. Le dimanche 8 décembre, l’AS Saint-Étienne accueillera l’Olympique de Marseille à 20h45, marquant l’affiche phare de cette journée, tandis que plusieurs autres matchs auront lieu à 15h et 17h.

Voici le programme complet de la 14e journée de Ligue 1, qui s’annonce passionnante pour les amateurs de football français. La journée débutera le vendredi 6 décembre 2024, avec deux matchs en soirée : à 19h00, LOSC Lille accueillera le Stade Brestois 29 sur DAZN, suivi à 21h00 de la rencontre entre AJ Auxerre et Paris Saint-Germain, également diffusée sur DAZN.

A lire : Smail Bouabdellah : « La meilleure opportunité pour l’OM de bousculer le PSG »



Le samedi 7 décembre 2024, trois matchs sont au programme. À 17h00, AS Monaco recevra le Toulouse FC sur beIN SPORTS 1, tandis que OGC Nice affrontera le Havre AC à 19h00 sur DAZN. La journée se clôturera à 21h00 avec Angers SCO qui recevra l’Olympique Lyonnais en direct sur DAZN.

Enfin, le dimanche 8 décembre 2024, plusieurs matchs intéressants sont programmés. À 15h00, RC Lens jouera contre Montpellier Hérault SC et RC Strasbourg Alsace affrontera Stade de Reims, tous deux diffusés sur DAZN. À 17h00, le FC Nantes recevra le Stade Rennais FC et Strasbourg jouera contre Reims. Le clou du spectacle de la journée sera à 20h45, avec le match AS Saint-Étienne – Olympique de Marseille, une affiche très attendue entre les deux clubs historiques.

Programme de la 14e journée de Ligue 1

Vendredi 6 décembre 2024

19h00 : LOSC Lille – Stade Brestois 29 (sur DAZN)

: LOSC Lille – Stade Brestois 29 (sur DAZN) 21h00 : AJ Auxerre – Paris Saint-Germain (sur DAZN)

Samedi 7 décembre 2024

17h00 : AS Monaco – Toulouse FC (sur beIN SPORTS 1)

: AS Monaco – Toulouse FC (sur beIN SPORTS 1) 19h00 : OGC Nice – Havre AC (sur DAZN)

: OGC Nice – Havre AC (sur DAZN) 21h00 : Angers SCO – Olympique Lyonnais (sur DAZN)

Dimanche 8 décembre 2024