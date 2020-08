OM : Dates, heures et chaînes TV des deux matches contre le PSG révélés !

Doucement mais sûrement, la chaîne Téléfoot et la Ligue révèlent les horaires de diffusions des matchs importants de la saison. On connait désormais les dates et heures des deux classiques de la saison !

Et le premier duel contre le PSG arrivera vite ! L’OM rencontrera le club de la capitale dès la 3ème journée. Le match aller se jouera au Parc des Princes le dimanche 13 septembre, et sera diffusé en direct à 21h sur la chaîne Téléfoot , enfin si elle se décide à émettre d’ici là. Cette confrontation rapide sera importante pour les Marseillais.

LES deux « CLASSIQUES » SUR TeLeFOOT

Et la chaîne appartenant au groupe sino-espagnol Mediapro ne s’arrête pas la.

Téléfoot diffusera également l’acte deux du « classique », qui se jouera au stade Orange Vélodrome le dimanche 7 février à 21h, à l’occasion de la 24ème journée de Ligue 1. Même si on ne connait pas encore la totalité des diffusions, les supporters de l’OM savent déjà que pour suivre les classiques et aussi les « Olympico » face à Lyon (match aller le 4 octobre 21h, retour le 28 février, 21h) il faudra s’abonner à Téléfoot…