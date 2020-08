Ligue 1 : Distribution, prix… Comment voir, et combien coûte la chaîne Téléfoot ?

Principal diffuseur de la Ligue 1 cette saison, la chaîne Téléfoot a été lancée vendredi 21 août. Voici comment accéder aux programmes de cette chaine !

Téléfoot sera le principal diffuseur de la L1 jusqu’en 2024.

Lancée la semaine dernière, la chaîne appartenant au groupe sino-espagnol Mediapro est en train de trouver son rythme de croisière. Voici le détail des offres et prix de la chaîne, qui diffusera les principales affiches de l’OM cette saison, notamment les deux « classiques » face au PSG.

Il faut dire que pendant plusieurs semaines le flou a régné concernant le dernier venu dans le PAF football…

3 FORMULES DIGITALES, 3 PRIX DIFFÉRENTS

Le catalogue digital de la chaîne compte trois offres.

La première (et moins chère) vous coûtera 14,90 euros par mois, sans engagement. Elle offre la possibilité de regarder sur smartphone et tablette les matchs de Ligue 1 et Ligue 2. Attention, les matchs de coupe d’Europe, dont Téléfoot a acquis les droits cette année, ne seront pas visibles avec cet abonnement.

La deuxième offre dispose de deux options.

Un prix a 25,90€ par mois (avec engagement d’un an). Si vous ne souhaitez pas vous engager, il vous en coûtera 29,90€ par mois. Cette offre donne accès à tous les programmes de Téléfoot, sur tous les écrans, avec une résolution pouvant aller jusqu’au 4k HDR pour ceux dotés du matériel compatible.

Et enfin, la dernière offre est un partenariat avec le géant américain Netflix. Moyennant 29,90€ par mois (avec engagement d’un an), il s’agit d’un abonnement groupé à Téléfoot et Netflix.

QUELS OPÉRATEURS DISTRIBUENT TÉLÉFOOT ?

Après SFR et Bouygues Télécom, Mediapro vient d’annoncer un accord de distribution avec Free. Les abonnés Freebox auront très bientôt accès à Téléfoot, qui sera disponible en option. Et sinon la chaîne est toujours en discussion avec les deux principaux distributeurs en France : Orange et CanalSat.