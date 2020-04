Ligue 1 : Dugarry se désole du comportement d’Aulas

Tous les présidents des clubs français tentent d’arranger au mieux leur club, en tête de liste Jean Michel Aulas multiplient les propositions fumeuses. Un comportement pathétique pour Christophe Dugarry…

C’est ridicule, c’est pathétique, ça fait mal au football ! — Dugarry

« Sincèrement le football se marche sur la tête et ses dirigeants aussi. Ça en devient pathétique. Les gens ont d’autres soucis que d’entendre ces bêtises. Mais qu’est-ce qu’ils n’ont pas compris au discours du Premier ministre ? Même si je pense que son annonce d’arrêter les championnats a été un peu prématurée, ce n’est que mon avis. Qu’est-ce qu’ils n’ont pas compris ? C’est fini, c’est fini. Jean-Michel Aulas, le match il est terminé, les prolongations et les penaltys ont été joués, les joueurs sont en train de se doucher dans le vestiaire, et il cherche encore une solution… C’est ridicule, c’est pathétique, ça fait mal au football ! C’est horrible. Je veux bien qu’ils défendent leur championnat, mais il y a un règlement, il va y avoir des votes et ce sera à la majorité. Point à la ligne. Chaque fois qu’il y en a un qui a une idée, comme par hasard c’est favorable à son club. Mais comment peuvent-ils prendre les supporters pour des imbéciles, comme ça ? » Christophe Dugarry – Source: RMC