Ligue 1 : Enorme surprise, Monaco tombe face à la lanterne rouge !

La 18e journée de Ligue 1 débutera ce vendredi 17 janvier 2025 avec des matchs entre Montpellier et Monaco. Le prétendant au podium est dans une mauvaise passe et s’incline 2-1 face à la lanterne rouge !

Monaco a connu une défaite frustrante 2-1 contre Montpellier, malgré une nette domination en termes de possession (68%). Les Monégasques se sont vus réduire à l’impuissance par Benjamin Lecomte, auteur de plusieurs arrêts décisifs, notamment face à Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir. Le tournant du match est survenu à la 55e minute, lorsque Mousa Al-Tamari aqui a égalisé en profitant d’une erreur défensive de Monaco, avant à la 82′ de doubler la mise. Après cela, bien que les Monégasques aient continué à pousser, Montpellier a su gérer son avance pour décrocher une victoire méritée.

L’autre affiche di soir concerne deux européens le LOSC Lille et OGC Nice à 21h00. Ces rencontres promettent du spectacle et seront diffusées sur DAZN.

Le samedi 18 janvier sera également bien chargé avec trois matchs à suivre. À 17h00, le RC Lens accueillera le Paris Saint-Germain dans une confrontation qui pourrait être décisive pour les positions de tête du championnat, diffusée sur beIN SPORTS 1. À 19h00, le Stade Rennais recevra le Stade Brestois pour une bataille importante en milieu de tableau, avant que l’Olympique Lyonnais n’affronte Toulouse FC à 21h00, dans un duel qui pourrait être crucial pour la lutte en bas de tableau. Tous ces matchs seront diffusés sur DAZN.

Voici les affiches de la 18e journée de Ligue 1 !



Le dimanche 19 janvier débutera avec deux matchs à 15h00, dont l’opposition entre AS Saint-Étienne et FC Nantes, avant que Angers SCO ne rencontre AJ Auxerre à 17h15, avec également un match entre le Stade de Reims et Havre AC. Enfin, la journée se conclura à 20h45 avec un choc entre l’Olympique de Marseille et RC Strasbourg Alsace, un match qui promet une ambiance électrique au Vélodrome, également diffusé sur DAZN.

Une 18e journée de Ligue 1 pleine de rebondissements en perspective !

Découvrez la programmation TV de la 18e journée de Ligue 1 :

Vendredi 17 janvier 2025 à 19h00 sur DAZN

Montpellier Hérault SC 2-1 AS Monaco

Vendredi 17 janvier 2025 à 21h00 sur DAZN

LOSC Lille – OGC Nice

Samedi 18 janvier 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

RC Lens – Paris Saint-Germain

Samedi 18 janvier 2025 à 19h00 sur DAZN

Stade Rennais FC – Stade Brestois 29

Samedi 18 janvier 2025 à 21h00 sur DAZN

Olympique Lyonnais – Toulouse FC

Dimanche 19 janvier 2025 à 15h00 sur DAZN

AS Saint- Étienne – FC Nantes

Dimanche 19 janvier 2025 à 17h15 sur DAZN

Angers SCO – AJ Auxerre

Stade de Reims – Havre AC

Dimanche 19 janvier 2025 à 20h45 sur DAZN

Olympique de Marseille – RC Strasbourg Alsace